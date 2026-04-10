Трапезата за Великден поскъпна: Колко трябва да отдели едно семейство

Според проучване, предоставено на БТА от икономическия анализатор Теодора Пачеджиева и изследователя Момчил Димитров, цената на агнешкото месо е основен фактор за увеличението на разходите за посрещане на празника

10 април 2026, 10:37
Т азгодишната великденска трапеза в България се очертава да е по-скъпа от миналогодишната с около 11%, показват наблюдения на експерти от Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) към КНСБ.

Според проучване, предоставено на БТА от икономическия анализатор Теодора Пачеджиева и изследователя Момчил Димитров, цената на агнешкото месо е основен фактор за увеличението на разходите за посрещане на празника. Ръстът е около 20% на годишна база – от около 26 лв. за килограм през април 2025 г. до 15,99 евро за кг тази година.

Двата най-предпочитани козунака, закупени от супермаркет, са традиционен и с шоколад, които са на цени съответно 2,70 евро и 3,99 евро за 400-500 гр.

За направата на традиционната зелена салата, в основата на която е марулята, са необходими два броя, които струват по 1-1,20 евро всеки. Най-осезаемият ръст е тук – над 100% увеличение в сравнениe с април 2025 г. Същевременно цената на яйцата (кора от 30 броя) е по-висока с 33% спрямо предходната година, което също е чувствителна разлика за един от основните великденски продукти. Прибавянето на още няколко традиционни продукта, сред които питка, дроб сарма, вино и безалкохолни напитки, допълва цялостната трапеза. 

Една бърза сметка на всичко посочено показва, че необходимите средства на четиричленно семейство за деня на християнския празник са в размер на 64 евро (125 лв.), което означава, че великденската кошница се е оскъпила с около 11% спрямо 2025 г. 

Направеното проучване за БТА от ИССИО през април 2025 г. разкри, че килограм качествен козунак излиза минимум 10 лв., докато агнешкото месо е около 26 лв./кг. Същевременно при зеленчуците се наблюдаваше ръст от 3 на сто на годишна база, като конкретно за зелената салата той бе около 20% в сравнение с 2024 г. Добавката на още няколко традиционни продукта, включително и задължителната палитра с боядисани яйца, показа миналата година, че необходимите средства на едно домакинство за деня на християнския празник са в размер на 113 лв. 

Необходимите средства за задължителните елементи от трапезата за Великден възлизаха на 110 лева през 2024 година и 105 лева през 2023 година, според наблюденията на института. 

Според експертите на този фон предоставената великденска добавка за пенсионери в размер на 50 евро е недостатъчна, като тя покрива 78% от необходимите средства за празничната трапеза. Това показва, че въпреки социалната подкрепа значителна част от разходите остава за сметка на домакинствата.

Същевременно за пенсионерите с по-високи доходи (между 390,64 евро и 620,20 евро) предвидената великденска добавка е в размер на 20 евро. В сравнение със стойността на кошницата, тази сума покрива приблизително 31% от необходимите разходи, което я прави още по-недостатъчна за посрещане на празника, изчисляват изследователите.

Това ясно показва, че въпреки предоставените добавки значителна част от пенсионерите изпитват затруднения да покрият разходите за традиционната великденска трапеза, отчитат от Института за социални и синдикални изследвания и обучение.

Кои са факторите, които влияят на цените?

Експертите напомниха, че затварянето на Ормузкия проток наруши ключов транспортен коридор. Колкото по-дълго продължава конфликтът в Близкия изток, толкова по-сериозни ще бъдат икономическите последици, усетени в България, тъй като у нас последиците от войната се усещат с лагов ефект, посочиха Теодора Пачеджиева и Момчил Димитров.

Цената на петрола в България се определя от световните борси. Осезаемо поскъпване се наблюдава при природния газ и петрола сорт Брент. В ежемесечното изследване на ИССИО „Наблюдение на малката потребителска кошница“, което следи ценовата динамика на 21 стоки, в това число и бензина, в периода януари 2026 - април 2026 г. средната цена на бензин А95 е нараснала със 17,6 на сто (от средно 1,25 евро през януари 2026 на средно 1,47 евро към 1 април).

От поскъпването на петрола най-засегнати са земеделието, транспортът, както и всички енергоемки сектори. Увеличението на цените на горивата оскъпява производствения процес, което налага ръстът да бъде прехвърлен към крайната цена на продукта, заплащана от потребителите. Наблюдава се и рязко поскъпване при торовете. Липсата на торове в момента създава реален риск от провал на пролетните култури, което би довело до поскъпване на основни хранителни продукти, посочват анализаторите.

Друг фактор с негативно влияние според тях е отчетеният спекулативен ръст на цените на редица стоки и услуги в месеците преди влизането на България в еврозоната. За съжаление, държавата не успява да се справи със спекулата, което доведе до установяване на висока ценова база на редица стоки и услуги от ежедневна необходимост. Всяко следващо поскъпване, независимо от размера, се усеща осезаемо от крайния потребител точно поради високата ценова база, коментираха от ИССИО към КНСБ.   

Достатъчни ли са обявените мерки от служебното правителство в подкрепа на гражданите и бизнеса? 

Служебното правителство обяви пакет от мерки в размер на 100 млн. евро за справяне с последствията от поскъпването на горивата в резултат на войната в Иран. КНСБ подкрепя предприетите от служебното правителство мерки, но подчертава, че те не са разпределени хомогенно между бизнеса и гражданите. В други държави членки на Европейския съюз пакетите от помощни мерки таргетират поравно както бизнеса, така и домакинствата, за да се предотврати загубата на покупателна способност на гражданите.

Във връзка с това КНСБ подготви предложения за помощни мерки в различни направления.

От синдиката подчертават, че е грешно правителството да приема пакет от помощни мерки, без да бъде свикан Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) и предложенията да бъдат обсъдени със социалните партньори. Ето защо КНСБ настоява за свикване на Съвета и изпрати писмо до служебния премиер с настояване за това. 

По темата

Източник: БТА/Веселина Йорданова    
Внимание, шофьори! Сняг натрупа на „Шипка“, пътят е побелял

Внимание, шофьори! Сняг натрупа на „Шипка“, пътят е побелял

Сълзите на Иванка: Ужасът да гледаш опита за убийство на баща си в реално време

Сълзите на Иванка: Ужасът да гледаш опита за убийство на баща си в реално време

„Бях на косъм от смъртта“: Кошмарът след модерните „коктейли с витамини“

„Бях на косъм от смъртта“: Кошмарът след модерните „коктейли с витамини“

„Не знаех нищо!“ – Доналд Тръмп изненадан от речта на Мелания за Епстийн

„Не знаех нищо!“ – Доналд Тръмп изненадан от речта на Мелания за Епстийн

Инвалидните пенсии вече гонят тези за стаж и възраст

Инвалидните пенсии вече гонят тези за стаж и възраст

pariteni.bg
От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 2 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 2 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 3 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 3 дни
Последни новини

Любимият ви инфлуенсър вече ще е генериран с AI

Любимият ви инфлуенсър вече ще е генериран с AI

Технологии Преди 2 часа

Макар темата за създаване на AI клипове с реални хора да е особено деликатна, това не пречи на технологията да се развива в тази посока. Google дори реши да създаде функция за инфлуенсъри да създават кратки AI видеа (рийлове) с реалните си лица

Мир на ръба: Кървава вълна в Ливан заплашва да взриви примирието между САЩ и Иран

Мир на ръба: Кървава вълна в Ливан заплашва да взриви примирието между САЩ и Иран

Свят Преди 2 часа

Докато делегации на САЩ и Иран се подготвят да започнат преговори в Исламабад, Пакистан, този уикенд, случващото се в Ливан ще бъде потенциален непредвидим фактор. Най-малко 303 души бяха убити само при ударите в сряда

Хаос на летищата: Започна нова мащабна стачка в „Луфтханза“

Хаос на летищата: Започна нова мащабна стачка в „Луфтханза“

Свят Преди 3 часа

Около 20 000 стюарди и стюардеси са призовани да не работят до 22 ч. днес централно европейско време (23 ч. българско време)

Петролът може да скочи до 190 долара? Нова тревога за доставките разтърси пазарите

Петролът може да скочи до 190 долара? Нова тревога за доставките разтърси пазарите

Свят Преди 4 часа

Цените на петрола се повишиха в петък, подхранени от нова тревога относно доставките от Саудитска Арабия и тъй като трафикът на танкери през критичния Ормузки проток остана до голяма степен замразен. Въпреки това цените все още се насочваха към спад

Разпети петък: Създателят на света и на живота е лишен от право да живее

Разпети петък: Създателят на света и на живота е лишен от право да живее

България Преди 4 часа

Тъй като е най-тъжният ден за християните, Разпети петък е изпълнен със забрани

Обрат с времето - дъжд и сняг на Разпети петък

Обрат с времето - дъжд и сняг на Разпети петък

България Преди 4 часа

Максималните температури ще са между 10° и 15°

Актрисата Диана Димитрова приключи участието си в Hell’s Kitchen

Актрисата Диана Димитрова приключи участието си в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 11 часа

Тя даде ексклузивно интервю в подкаста “Кухнята след Ада”

Рая Пеева обяви, че е бременна от Явор Бахаров

Рая Пеева обяви, че е бременна от Явор Бахаров

Любопитно Преди 12 часа

Иран и САЩ се съгласиха за примирие в Ливан

Иран и САЩ се съгласиха за примирие в Ливан

Свят Преди 13 часа

Това обяви премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф

Моджтаба Хаменей: Иран се превръща във велика сила

Моджтаба Хаменей: Иран се превръща във велика сила

Свят Преди 13 часа

Путин обяви Великденско примирие с Украйна

Путин обяви Великденско примирие с Украйна

Свят Преди 13 часа

Кремъл отбеляза, че очаква Украйна да последва примера на Русия

Заснеха огромна светкавица да удря самолет над Варна

Заснеха огромна светкавица да удря самолет над Варна

България Преди 14 часа

При инцидента няма последствия за машината и пътниците на борда

Тръмп готви голям подарък за Путин

Тръмп готви голям подарък за Путин

Свят Преди 14 часа

През април Русия ще събере около 700 милиарда рубли (7,7 млрд. евро) от данъка върху експлоатацията на природните ресурси

Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио

Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио

България Преди 14 часа

Марко Рубио изрази признателност за увеличените инвестиции на България в отбраната

Русия обискира редакцията на „Новая газета“

Русия обискира редакцията на „Новая газета“

Свят Преди 15 часа

Руските държавни медии твърдят, че той е задържан по дело, свързано с „незаконно използване на лични данни“

Рюте: НАТО изпълнява исканията на Тръмп

Рюте: НАТО изпълнява исканията на Тръмп

Свят Преди 15 часа

Почти без изключение съюзниците правят всичко, което Съединените щати искат

Всичко от днес

От мрежата

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg

11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

Диана от Hell’s Kitchen: Най-голямата ми мечта е да стана майка! (ВИДЕО)

Edna.bg

Китодар Тодоров - актьорът, който ще внесе хумор във вампирската лента „Наследникът"

Edna.bg

Левски със само едно излизане от София до края на сезона, Лудогорец го чакат 5 дълги пътувания

Gong.bg

Милан и Ювентус спорят за Роберт Левандовски

Gong.bg

Акция „Купен вот“: Иззеха над 200 лични документа на починали хора в Монтанско (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Мълния удари самолет край Варна (СНИМКA)

Nova.bg