Важно: Промяна в движението на Метролиния 3 от 11 май заради разширението към „Слатина“

Разкриват временна автобусна линия заради спиране работата на две метространции

8 май 2026, 16:17
Радев пред МС: Трябва да се пречупи трендът на растящите цени

Благомир Коцев: Издирват се рускоговорящи за стрелбата срещу жена в центъра на Варна

Как Десислава Радева говори без думи в деня, в който Радев пое властта

Радев сменя председателя на ДАНС, още днес свиква заседание на МС

Емил Дечев „открадна шоуто“ в парламента с нестандартен детайл в облеклото

73-годишна жена е простреляна в центъра на Варна, издирват извършителя

Йотова: Не смятам, че има рискови имена сред министрите

Нови правила: Край на обажданията до личния лекар

В ъв връзка с преустановяване движението на метровлаковете в участъка между метростанция „Орлов мост“ и метростанция „Хаджи Димитър“ поради изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане и монтаж на сложни съоръжения за отклонение в релсовия път и контактната мрежа на Линия 3 – от ул. „Шипка“ през ж.к. „Слатина“ до бул. „Цариградско шосе“, се въвежда следната временна организация на движението:

Две метростанции в София спират работа за повече от месец

От 11.05.2026 г. до 20.06.2026 г.:

• Преустановява се движението на метролиния № 3 в участъка между МС „Орлов мост“ и МС „Хаджи Димитър“.

• МС „Орлов мост“ ще функционира като крайна метростанция за метролиния № 3.

• Разкрива се временна автобусна линия № М3 с маршрут от площад „Орлов мост“ до ж.к. „Левски Г“, както следва:

В посока ж.к. „Левски Г“:

От спирка с код 1289 „Площад Орлов мост“ (начална/крайна), по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, обратен завой на кръстовището с ул. „Ген. Гурко“, по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по бул. „Мадрид“, наляво по ул. „Черковна“, надясно по бул. „Владимир Вазов“, наляво по ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ до спирка с код 0646 „ж.к. Левски Г“ (крайна/начална).

В посока площад „Орлов мост“:

От спирка с код 0646 „ж.к. Левски Г“, по ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“, наляво по ул. „Поп Груйо“, надясно по бул. „Владимир Вазов“ и по маршрута двупосочно до площад „Орлов мост“.

• Автобусите по линия № М3 ще спират на всички съществуващи автобусни и тролейбусни спирки по маршрута, с изключение на:

- двупосочната спирка с кодове 1821 и 1822 „ул. Алеко Константинов“ за автобусна линия № N4 на бул. „Мадрид“;

- двупосочната спирка с кодове 2117 и 2118 „ул. Подуенска“ за автобусна линия № 120 на ул. „Черковна“.

• Спирка с код 0646 „ж.к. Левски Г“ придобива статут на двойна спирка, като се сигнализира крайна спирка за автобусна линия № М3 на 20 м след съществуващия спиркоуказател.

• Закрива се временната автобусна линия № 1ТБ.

Метробусът М3 ще се движи на интервал от 10 минути през деня в делнични дни и на интервал от 15 минути в почивни дни.

Началният курс от спирка „Орлов мост“ както в делнични, така и в почивни дни ще бъде в 5:09 ч. Последният курс в делнични дни ще е в 23:54 ч., а в почивни дни – в 23:45 ч.

Разписанието на метробус М3, включително маршрутът и часовете на движение, ще бъде публикувано на сайта на ЦГМ от събота, 9 май 2026 г.

Източник: NOVA    
Метро Линия 3 Орлов мост Хаджи Димитър Временна организация на движението Автобусна линия М3 Строително-монтажни работи
Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 3 дни
Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 3 дни
Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 3 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 3 дни
Тир се запали в движение на АМ "Тракия" край Пловдив

Огънят обхванал за секунди стоката, която била в ремаркето

Пентагонът публикува десетки файлове за НЛО, които Тръмп определи като "много интересни"

Публикуването на 162 файла от Пентагона идва след президентска заповед от февруари, която изисква по-голяма прозрачност относно извънземен живот, UAP и НЛО

Мицкоски кани Румен Радев в Северна Македония

Християн Мицкоски покани новоизбраният министър-председател на България Румен Радев да посети страната

ЕС: Авиокомпаниите нямат право на нови такси след покупка на билет

Единственото изключение се отнася за пакетните туристически услуги, ако продавачът предварително е уточнил в договора, че е възможна промяна на цената заради разходите за гориво

Иво Аръков в PODCAST7: Обвиненията за 400 000 евро са лъжа, аз съм жертва на политическата криза

„Досиетата „Епстийн”: между сензацията и доказателствата“ в „Темата на NOVA”

​Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

14 учени и колония пингвини: Как антарктическа база се превърна в част от войната срещу Русия

Украйна определя Пшеничнов като първия „антарктически политически затворник“

Зеленски: Русия наруши примирието със 140 удара по фронта

“В течения на изминалата нощ руската армия продължи да обстрелва украински позиции", заявява Зеленски

Русия обяви превземането на ново село в Източна Украйна

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че въоръжените сили на страната са превзели Кривая Лука в Донецка област

Песков: Путин е готов за преговори с всички, включително ЕС

Според "Файненшъл таймс" председателят на Европейския съвет Антонио Коща е заявил, че вижда потенциал за преговори между ЕС и президента Путин

Пазете се от измама: Нова вълна фалшиви SMS-и от името на КАТ и ЦГМ

Съобщенията са за неистински глоби и такси за паркиране подвеждат шофьори

Демерджиев: Основната ни заявка е борбата с корупцията и възстановяването на справедливостта

Служителите на МВР трябва да разберат, че изборите свършиха и няма време за губене“, каза пред журналисти министърът на вътрешните работи

До месец правителството ще внесе проект за редовен бюджет за 2026 г.

Реалният бюджетен дефицит е по-голям от официално обявения, тъй като съществуват много скрити разходи, обяви финансовият министър Гълъб Донев

Транспортният бранш обяви протестна готовност заради цените на горивата и застраховките

От Пловдив представители на сектора предупредиха, че ситуацията е критична и застрашава съществуването на над 15 000 транспортни компании

Евтим Милошев е новият министър на културата в кабинета на „Прогресивна България“

Доказаният продуцент и медиен експерт поема културното ведомство с приоритет върху филмовата индустрия, творческите сектори и опазването на националното наследство

Енчо Керязов - световноизвестният български акробат е новият спортен министър

Името му бе представено като част от предложенията на формацията за бъдещ управленски екип

