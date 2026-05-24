Урсула фон дер Лайен приветства напредъка в преговорите между САЩ и Иран

Председателката на ЕК заяви, че е необходима сделка за деескалация и свободно корабоплаване през Ормузкия проток

24 май 2026, 15:45
П редседателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства днес признаците за напредък в преговорите между САЩ и Иран за възможно мирно споразумение, предаде Ройтерс.

"Приветствам напредъка към споразумение между САЩ и Иран. Имаме нужда от сделка, която наистина да доведе до деескалация на конфликта, до отваряне на Ормузкия проток и до гарантиране на свободно корабоплаване без такси. На Иран не бива да се разрешава да разработи ядрено оръжие", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа Екс.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Иран като цяло са се споразумели за меморандум за мирна сделка, по силата на която да бъде отворен Ормузкият проток.

Източник: БТА    
Урсула фон дер Лайен Европейска комисия САЩ Иран Мирно споразумение Преговори Ормузки проток Ядрено оръжие Деескалация Доналд Тръмп
