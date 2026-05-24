След катастрофата край Казанлък: Бебе на месец и 8-годишно дете са в болница

М омиченце на месец и момче на осем години са транспортирани в болница за преглед, след катастрофа на пътя между казанлъшките села Горно Черковище и Бузовград. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Оттам уточниха, че сигнал за инцидента е получен малко след 13:00 часа. По първоначална информация е самокатастрафирал лек автомобил, управляван от 19-годишен мъж, като колата се е обърнала в канавка.

Катастрофа край Казанлък, петима пострадали, сред които и новородено

В колата са пътували също жена на 19 години и мъж на 20 години.

Шофьорът на превозното средство е тестван за употреба на алкохол и наркотици, отчетени са отрицателни резултати. На място има полицейски екип.

Няма затруднения в движението, допълниха от МВР.