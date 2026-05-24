България

След катастрофата край Казанлък: Бебе на месец и 8-годишно дете са в болница

В колата са пътували също жена на 19 години и мъж на 20 години

24 май 2026, 15:55
След катастрофата край Казанлък: Бебе на месец и 8-годишно дете са в болница
Източник: iStock

М омиченце на месец и момче на осем години са транспортирани в болница за преглед, след катастрофа на пътя между казанлъшките села Горно Черковище и Бузовград. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Оттам уточниха, че сигнал за инцидента е получен малко след 13:00 часа. По първоначална информация е самокатастрафирал лек автомобил, управляван от  19-годишен мъж, като колата се е обърнала в канавка. 

Катастрофа край Казанлък, петима пострадали, сред които и новородено

В колата са пътували също жена на 19 години и мъж на 20 години. 

Шофьорът на превозното средство е тестван за употреба на алкохол и наркотици, отчетени са отрицателни резултати. На място има полицейски екип. 

Няма затруднения в движението, допълниха от МВР.

Източник: БТА, Павлина Дудева    
Катастрофа Пътен инцидент Пострадали деца Болница Казанлъшко Горно Черковище Бузовград МВР Стара Загора Лек автомобил Тестове за алкохол и наркотици
Последвайте ни

По темата

След катастрофата край Казанлък: Бебе на месец и 8-годишно дете са в болница

След катастрофата край Казанлък: Бебе на месец и 8-годишно дете са в болница

Жертви и ранени след руски удар с

Жертви и ранени след руски удар с "Орешник" по Киевска област

Катастрофа край Казанлък, петима пострадали, сред които и новородено

Катастрофа край Казанлък, петима пострадали, сред които и новородено

Пезешкиан: Иран е готов да успокои света, че иранците не искат ядрени оръжия

Пезешкиан: Иран е готов да успокои света, че иранците не искат ядрени оръжия

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Китай стига исторически момент в автомобилната индустрия

Китай стига исторически момент в автомобилната индустрия

carmarket.bg
23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан
Ексклузивно

23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан

Преди 1 ден
Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля
Ексклузивно

Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Преди 1 ден
Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето
Ексклузивно

Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето

Преди 1 ден
<p>Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд</p>
Ексклузивно

Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Урсула фон дер Лайен реагира на напредъка в преговорите между САЩ и Иран</p>

Урсула фон дер Лайен приветства напредъка в преговорите между САЩ и Иран

Свят Преди 28 минути

Председателката на ЕК заяви, че е необходима сделка за деескалация и свободно корабоплаване през Ормузкия проток

<p>На фона на напрежението със САЩ:&nbsp;Иран свали израелски разузнавателен дрон</p>

Иран свали израелски разузнавателен дрон над Хормозган

Свят Преди 40 минути

Според ирански медии безпилотният апарат „Орбитър“ е бил унищожен на фона на преговорите със САЩ

Апарат на НАСА използва Марс, за да се изстреля към загадъчен метален свят

Апарат на НАСА използва Марс, за да се изстреля към загадъчен метален свят

Любопитно Преди 2 часа

По време на прелитането камерите му успяха да уловят Червената планета от изключително рядка и непозната досега перспектива

ЕС обвини Москва в „безразсъдна политика на ръба на войната“

ЕС обвини Москва в „безразсъдна политика на ръба на войната“

Свят Преди 2 часа

Военни експерти предупреждават, че войната в Украйна постепенно се превръща в конфликт с все по-голям технологичен и стратегически мащаб

Издирват мъж от Габрово, изчезнал след поройните дъждове

Издирват мъж от Габрово, изчезнал след поройните дъждове

България Преди 3 часа

За последно е бил забелязан на 23 май в местността Чакала край Севлиево

Снимката е илюстративна

Зодии на ръба: Кой има спешна нужда от почивка

Любопитно Преди 3 часа

Астролозите са определили зодиакалните знаци, които се нуждаят от повече време сами, за да се пренастроят и възстановят. Това може да повлияе на техните решения, взаимоотношения и цялостно благополучие

<p>Имотна измама в София, използвали бременна жена като подставено лице</p>

Разкриха имотна измама в София, използвали бременна жена като подставено лице

България Преди 4 часа

Разследването е започнало след получен сигнал за намерение за обявяване на завещание за къща с двор в столицата

Патриарх Даниил възглави литургия за празника Неделя на светите отци в храм „Св. Неделя"

Патриарх Даниил възглави литургия за празника Неделя на светите отци в храм „Св. Неделя"

България Преди 4 часа

След литургията патриархът се отправи към Президентството, където взе участие в празничното шествие по случай Деня на светите братя Кирил и Методий

Как да отгледаме успешно дете: 5 съвета от психолог без викове и наказания

Как да отгледаме успешно дете: 5 съвета от психолог без викове и наказания

Любопитно Преди 4 часа

Децата не учат от лекции, а от ежедневието у дома. Психологът Екатерина Гудино разкрива петте златни родителски принципа, които изграждат силни, гъвкави и самостоятелни личности, без да се налага да прибягваме до контрол, викове и наказания

Иран екзекутира мъж за шпионаж в полза на САЩ и Израел

Иран екзекутира мъж за шпионаж в полза на САЩ и Израел

Свят Преди 5 часа

Техеран твърди, че осъденият е предавал информация за отбранителната индустрия, докато правозащитни организации алармират за рекорден брой екзекуции

Издирват възрастна жена, изчезнала в района на Панчарево

Издирват възрастна жена, изчезнала в района на Панчарево

България Преди 5 часа

Тя е напуснала дома си в село Кокаляне около 16:00 часа на 20 май и оттогава е в неизвестност

Река Янтра излезе от коритото си край Бяла

Река Янтра излезе от коритото си край Бяла

България Преди 5 часа

Инцидент в Благоевград: Непълнолетно момиче загина, а младеж е в болница

Инцидент в Благоевград: Непълнолетно момиче загина, а младеж е в болница

България Преди 6 часа

По първоначална информация двамата са употребили наркотично вещество

Денят на буквите: Какви послания отправиха държавници и политици по повод 24 май

Денят на буквите: Какви послания отправиха държавници и политици по повод 24 май

България Преди 6 часа

Те поздравиха за празника българския народ

Тръмп обяви, че споразумението с Иран е "до голяма степен договорено", Техеран отрече

Тръмп обяви, че споразумението с Иран е "до голяма степен договорено", Техеран отрече

Свят Преди 6 часа

Президентът на САЩ написа в социалните мрежи, че очакваното споразумение ще отвори Ормузкия проток

<p>&quot;Златна палма&quot; 2026:&nbsp;Кой грабна голямата награда на фестивала</p>

Филмът "Фиорд" на румънския режисьор Кристиан Мунджиу бе отличен със "Златната палма" в Кан

Любопитно Преди 7 часа

Критиците определят лентата като една от най-силните и провокативни в конкурсната програма тази година

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg
1

Пръскат срещу марокански скакалци

sinoptik.bg

Принц Уилям в неловка ситуация: 94-годишна дама флиртува с него

Edna.bg

Бебешка снимка на Рачков предизвика вълна от реакции

Edna.bg

Мария Бакалова с емоционално послание към любимия Левски

Gong.bg

Веласкес: Изпълнен съм с енергия и сила за нови върхове с Левски

Gong.bg

Силен трус в Турция

Nova.bg

Гонка или инцидент: Родители на загинало момиче в катастрофа търсят отговори от разследването

Nova.bg