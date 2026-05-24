САЩ и Индия разговаряха за Иран, търговията и сигурността

Марко Рубио и Субрахманям Джайшанкар обсъдиха и енергийните доставки и

24 май 2026, 16:13
Източник: БТА

Д ържавният секретар на САЩ Марко Рубио проведе днес разговори с индийския министър на външните работи Субрахманям Джайшанкар, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че двете страни са обсъдили кризата в Близкия изток, търговията, визите, морската сигурност и енергийните доставки.

Рубио каза също така, че през последните 48 часа е бил постигнат напредък в усилията за разрешаване на конфликта с Иран.

Припомняме, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио е на първото си официално посещение в Индия като ръководител на американската дипломация. Визитата му, която се провежда между 23 и 26 май 2026 г., идва в момент на засилени усилия за стабилизиране и задълбочаване на стратегическите отношения между Вашингтон и Ню Делхи на фона на напрежението в Индо-Тихоокеанския регион, търговските спорове и кризата в Близкия изток.

По време на обиколката си Рубио посети Колката, Агра, Джайпур и Ню Делхи, където проведе разговори с индийския външен министър и премиера Моди. Сред основните теми в дневния ред бяха търговията, енергийната сигурност, отбранителното сътрудничество, критичните минерали и координацията в рамките на формата Quad, който обединява САЩ, Индия, Япония и Австралия.

Визитата се разглежда от международни медии и като опит за преодоляване на напрежението между двете страни, породено от митническата политика на президента Тръмп и различията по отношение на енергийните връзки на Индия с Русия. Американската администрация определя Индия като един от най-важните стратегически партньори на Вашингтон и ключов фактор за баланса в Индо-Тихоокеанския регион.

Очаква се ключов момент от посещението да бъде срещата на външните министри от Quad в Ню Делхи на 26 май, където ще бъдат обсъдени регионалната сигурност, морските маршрути, китайското влияние в Азия и кризата в Западна Азия.

По време на разговорите в Индия Рубио коментира и напрежението около Иран и Ормузкия проток, като подчерта необходимостта от гарантиране на свободното корабоплаване и недопускане на придобиване на ядрено оръжие от Техеран.

