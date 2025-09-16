България

Ужасяващата катастрофа на „Ботевградско шосе": Колата била с 800 конски сили и състезателни гуми

Експерти твърдят, че автомобилът е бил тунингован

16 септември 2025, 10:02
Т ежка катастрофа с фатален край стана на бул. „Ботевградско шосе“ в София в понеделник. Автомобил се разцепи на две при удар в дърво, а шофьорът загина на място. Катастрофата се случва само на метри от спирка на градския транспорт и по чудо няма други жертви или ранени.

В социалните мрежи инцидентът се свързва с кола Ford Mustang Shelby от 2009 година.

Зверска катастрофа на бул. „Ботевградско шосе“ в София, кола е разполовена, има загинал (СНИМКИ)

Експерти твърдят, че автомобилът е бил тунингован допълнително – бил е с мощност от около 800 конски сили и състезателни гуми. Освен това се е движел с недопустимо висока скорост.

„Поведението на водача и използването на такива високи скорости по подобни пътища е недопустимо. Особено – на метри от автобусна спирка.  Искам да припомня друг знаков инцидент, при който на „Черни връх” автомобил,  с доказани чрез експертиза над 160 км/ч, се разцепи отново на две”. Това обясни пред NOVA автомобилният състезател и експерт по пътна безопасност Румен Дунев.

По думите му автомобилът е бил мощен, а освен това е бил допълнително тунингован с още поне 300 конски сили. За това свидетелстват разкази на приятели на шофьора.

Дунев подчерта, че обикновено водачите тунинговат силовата част на автомобила, но никой не се замисля за спирачната система и окачването.

„Подобна кола със задно предаване се управлява трудно. Тези автомобили имат склонност към овърстиринг или така нареченото презавиване. Когато ускоряват – задната част на автомобила се стреми да се завърти около центъра на колата. Така че уменията на водача трябва да са много големи в противен случай има опасност от загуба на контрол”, обясни той.

Според Дунев вносът на подобни автомобили от САЩ също трябва да минава през техническа служба,  защото в Америка ограниченията са между 70 и 80 мили в час и затова автомобилите, които се внасят от там, са с малки спирачни системи.

„Трябва да се възложи и автотехническа експертиза по регистрацията на този автомобил”, посочи той.

И допълни: ”И не на последно място е пътят. Той е с множество напречни бразди,  които са запълвани след това допълнително. Това според мен е и предпоставка автомобилът да излезе от сцепление и да тръгне неконтролируемо”.

Зверска катастрофа на бул. „Ботевградско шосе“ в София
23 снимки
Тежка катастрофа е станала тази сутрин на столичния булевард Ботевградско
Тежка катастрофа е станала тази сутрин на столичния булевард Ботевградско
Тежка катастрофа е станала тази сутрин на столичния булевард Ботевградско
Тежка катастрофа е станала тази сутрин на столичния булевард Ботевградско

 

Източник: NOVA    
Ботевградско шосе катастрофа тунинг автомобили
