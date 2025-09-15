България

Зверска катастрофа на бул. „Ботевградско шосе“ в София, кола е разполовена, има загинал (СНИМКИ)

На място има няколко екипа на полицията

Обновена преди 23 минути / 15 септември 2025, 10:49
Зверска катастрофа на бул. „Ботевградско шосе" в София, кола е разполовена, има загинал (СНИМКИ)
Източник: Булфото

Т ежка катастрофа е станала тази сутрин на столичния булевард "Ботевградско шосе".

Сигналът е подаден в 09:37 часа и веднага е изпратена линейка, съобщиха за БНР от Центъра за спешна помощ в София. 

Източник: Булфото

От там допълниха, че автомобил е самокатастрофирал и се е забил в дърво.

Човек е загинал, а спешният екип само е констатирал смъртта. Към момента няма данни за самоличността му.

Автомобилът е с огромни материални щети. Той е разполовен.

Източник: Булфото

От МВР уточниха, че при инцидента няма други пострадали. 

Водачът е загубил контрол и е самокатастрофирал. По случая тече разследване.

Източник: БНР    
