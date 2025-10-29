България

Управляващата коалиция подписа анекс за ротация на председателя на НС

Наталия Киселова беше сменена от Рая Назарян

29 октомври 2025, 06:50
Караджов: Въвеждаме ясни правила и контрол за всички атракциони

Малкият Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг, вече говори и се движи

Радостин Василев: Борисов няма да издържи дълго на власт

На Световния ден за борба с инсулта: За какви симптоми да внимаваме

Костадинов: Държавата задлъжнява с 52 млн. лв. дневно, вървим към предфалит

Предлагат НОИ да изплаща еднаква базова пенсия на всички

Асен Василев: Силно се надявам това да е лоша шега от страна на управляващите

Мариан Бачев: Разследването срещу Росен Белов не ме смущава, той е пълнолетен и отговаря за постъпките си

А некс към Споразумението за парламентарно мнозинство за изпълнение на управленска програма бе подписан в сряда в Народното събрание между политическите формации  ГЕРБ-СДС, БСП–Обединена левица и Има такъв народ (ИТН).

Рая Назарян заменя Киселова начело на парламента

С анекса се утвърждава нов механизъм за ротационно заемане на поста председател на Народното събрание. Съгласно договореното, всяка от трите политически формации ще излъчва свой кандидат за председател на парламента на ротационен принцип, като всеки мандат ще бъде с продължителност 10 месеца.

Редът на ротация ще бъде следният:​

1.​Коалиция ГЕРБ–СДС

​2.​Политическа партия Има такъв народ (ИТН)

​3.​Коалиция БСП–Обединена левица

Официално: Рая Назарян е избрана за председател на парламента

След изчерпване на тази последователност, ротацията ще започва отначало.

Останалите клаузи на Споразумението за парламентарно мнозинство остават непроменени. Анексът влиза в сила от датата на неговото подписване от трите страни.

Източник: БГНЕС    
Рая Назарян НС ротация председател
