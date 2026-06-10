България

Парламентът гледа на първо четене Закона за държавния дълг

10 юни 2026, 06:50
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П ърво гласуване на промени в Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет за 2026 г. - т.нар. удължителен бюджет, с които се предлага вдигане размера на тавана на дълга с до 3.8 млрд. евро, ще обсъди парламентът на първо четене, предвижда проектопрограмата, публикувана на страницата на институцията. 

МС одобри проект за до 3,8 млрд. евро нов държавен дълг

Вчера бюджетната комисия обсъди и одобри на първо четене промените, с които правителството ще може да поеме нов държавен дълг за финансиране на бюджетния дефицит, включително префинансиране по Плана за възстановяване и устойчивост.

Миналата седмица при второто четене на промените в т.нар. удължителен бюджет мнозинството от "Прогресивна България" се отказа от предложението си да се вдигне таванът, но по-късно същия ден на свое заседание Министерският съвет одобри Законопроект за вдигане тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро. 

В проектопрограмата е заложено депутатите да гласуват решение за приемане на Проект за инвестиционен разход "Придобиване на нови трикоординатни радари". Комисията по отбрана във вторник одобри проекта, внесен от Министерския съвет, който се отнася до закупуване на седем нови 3D радара.

Оттеглиха увеличаването на тавана на дълга с 3,8 млрд. евро

През седмицата се предвижда Народното събрание да обсъди на второ четене също изменения в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита на конкуренцията – двата законопроекта са с вносители Явор Гечев от ПГ "Прогресивна България" и група народни представители. 

Предлага се парламентът да обсъди на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Закона за държавния дълг – на ГЕРБ-СДС и на "Прогресивна България".

В петък ще се проведе и редовният парламентарен контрол, според проектопрограмата. 

Източник: БТА/Нелли Желева    
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