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Внимание през лятото! Токсиколог алармира за скритите опасности от ужилвания и храна

От незабележимото ухапване до критичното състояние – как да разпознаем опасните алергични и токсични реакции през горещите месеци

10 юни 2026, 07:59
Внимание през лятото! Токсиколог алармира за скритите опасности от ужилвания и храна
Източник: iStock/Getty Images

Л етният сезон носи не само дълго чаканото слънце и почивка, но и сериозни рискове за здравето, които често подценяваме. С настъпването на горещините драстично нараства опасността от т.нар. токсоалергични прояви. Те могат да засегнат както възрастни, така и деца, а последствията понякога са фатални. За това алармира д-р Виолета Пашова от МБАЛ "Св. Иван Рилски" - Горна Оряховица– единственият клиничен токсиколог във Великотърновска област.

По думите на специалиста, инциденти след ужилвания от оси, пчели и стършели, или ухапвания от кърлежи и змии, могат да отключат анафилактичен шок – внезапна и животозастрашаваща алергична реакция, която се развива в рамките на минути до часове.

„В тези ситуации времето е най-важният фактор. Пострадалият трябва да потърси възможно най-бързо медицинско лице или спешен пункт, за да бъдат взети своевременни мерки и да се овладее критичното състояние“, категорична е д-р Пашова.

Всичко около нас може да бъде алерген

На практика всеки човек в даден момент от живота си е изпитвал симптоми на свръхчувствителност. Имунната ни система може да се активира и да произведе антитела срещу широк спектър от вещества в заобикалящата ни среда.

  • Леки симптоми: Кихане, запушен или секретиращ нос, сърбеж в очите и гърлото, сълзене, кашлица, умора и трудна концентрация.
  • Тежки прояви: Отоци по лицето (устни, език, около очите, шията), масивни обриви, свирещо дишане, рязко спадане на кръвното налягане и загуба на съзнание.

Сред основните виновници за тези състояния са полените (бреза, леска, елша, житни култури и амброзия), домашният прах, мухълът, козметиката, битовата химия и някои медикаменти (антибиотици, анестетици и нестероидни противовъзпалителни средства).

Хранителна алергия vs. Хранителна непоносимост

Д-р Пашова поставя ясна граница между алергичните реакции и хранителната непоносимост. При непоносимостта (като лактозна, глутенова или към определени добавки) няма имунна реакция, а симптомите обикновено включват подут корем, газове, повръщане и стомашно-чревен дискомфорт.

По отношение на хранителните алергии, най-честите тригери са:

  • Мляко, яйца и майонеза;
  • Риба, морски дарове и ядки;
  • Сусам, пшеница и соя;
  • Шоколад, цитруси и подправки.
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Скритите опасности: Токсични и псевдоалергични реакции

Токсикологът предупреждава и за опасностите от токсични реакции при консумация на храна. Те могат да се дължат на:

  • Токсични растения: Например натрупването на соланин в старите картофи, чийто ефект е сходен с този след употреба на татул.
  • Диворастящи гъби.
  • Патологични бактерии: Развили се вследствие на неправилно съхранение на храната (често придружени с висока температура).

Съществуват и т.нар. псевдоалергични прояви, които отново не ангажират имунната система, но имитират алергия. Те се провокират от консерванти, оцветители или храни с високо съдържание на хистамин (зрели сирена, сушени и пушени меса, риба, вино). Точната диагноза обаче може да бъде поставена единствено от специалист след провеждане на нужните изследвания.

Лекарите са подготвени, важна е бързата реакция

Въпреки сериозността на тези състояния, паниката е излишна, ако се реагира адекватно. Д-р Пашова уверява, че екипите на Спешна помощ, многопрофилните болници и личните лекари в страната притежават необходимите знания, опит и медикаменти, за да овладеят и най-тежките случаи. Ключът към спасяването на човешки живот остава един – навременното търсене на медицинска помощ.

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