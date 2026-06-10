Любопитно

10 юни: Когато светът превърза раните на прокудена България

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

10 юни 2026, 06:38
10 юни: Когато светът превърза раните на прокудена България
Източник: iStock/GettyImages

В сяка нация има своите преломни моменти на изпитание, в които оцеляването ѝ виси на косъм. За България първите две десетилетия на миналия век са точно това – низ от национални идеали, удавени в кръв, разруха и неописуема човешка скръб.

След катастрофалния край на Първата световна война и последвалия я безмилостен Ньойски договор, страната ни е поставена на колене. Ограбена териториално, смазана от непосилни репарации и международна изолация, родината ни се изправя пред още едно, може би най-тежкото и болезнено изпитание – съдбата на стотици хиляди българи, прокудени от родните им места в Македония, Тракия, Западните покрайнини и Добруджа.

Тези сънародници пристигат в пределите на оголялата ни държава само с дрехите на гърба си, с поглед, обърнат назад към горящите им домове, и с децата си на ръце. Години наред България се опитва сама да цери тази отворена рана, но силите ѝ привършват. До паметния 10 юни 1926 г., когато в Женева се случва едно истинско дипломатическо чудо, останало в историята ни като символ на международна солидарност и спасение.

Хуманитарната катастрофа на една разпъната на кръст нация

За да разберем мащаба на събитието от лятото на 1926 г., трябва да погледнем към суровата и сива реалност по българските улици и гари в онези години. Статистиката е бездушна, но зад нея стоят съдби.

Повече от четвърт милион българи се превръщат в бежанци в собствената си татковина. Те спят в палаткови лагери, в импровизирани колиби, по гарите или направо под открито небе. Липсата на препитание, гладът и върлуващите епидемии от туберкулоза и малария заплашват да взривят и без това крехката социална и политическа стабилност на страната.

Държавната хазна е празна, а международната общност гледа на България с подозрение – като на победена нация, която носи вината за войните. В тази отчаяна ситуация правителството на Андрей Ляпчев разбира, че без външна помощ България е обречена на икономическа и хуманитарна смърт.

Започва тиха, изтощителна, но гениално водена дипломатическа битка начело с финансовия министър Владимир Моллов. Целта е една: да се убеди Обществото на народите, тогавашният предвестник на ООН, че бежанската криза в България не е просто вътрешен проблем, а потенциално огнище на нова война на Балканите.

Женева, 10 юни 1926 г.: Денят, в който надеждата победи изолацията

След месеци на денонощни преговори, совалки в европейските столици и преодоляване на яростната съпротива на нашите съседи, които се опасяват от икономическото възраждане на България, преломният момент настъпва. На 10 юни 1926 г. Съветът на Обществото на народите в Женева излиза с историческо решение. Международната организация официално одобрява отпускането на целеви Бежански заем за Царство България.

Това не е просто финансов акт, а огромен дипломатически пробив. С това решение светът за първи път след Голямата война признава правото на България да бъде подпомогната и сваля от нея клеймото на международна изолация. 

Заемът, който възлиза на стойност от над два милиона британски лири и повече от четири и половина милиона щатски долара, е отпуснат при строги условия и под прекия контрол на комисар от Обществото на народите – френския дипломат Рене Шарон. Гаранцията, че парите няма да отидат за въоръжаване, а само за хуманитарни цели, успокоява великите сили и отваря вратите за реалната промяна.

Голямото съграждане: Как заемът върна достойнството на прокудените

Реализирането на Бежанския заем, което започва в края на същата година, се превръща в най-мащабната строителна и социална акция в модерната ни история. Парите не се раздават „на калпак“, а се инвестират по строго начертан план за оземляване и интеграция. Близо тридесет хиляди бежански семейства получават собствена земя, иззета от държавния фонд или отвоювана от природата чрез пресушаване на блата.

С тези средства са закупени десетки хиляди плугове, каруци, хиляди глави работен добитък и семена, за да могат тези хора да започнат да се издържат сами. Изграждат се над десет хиляди типови „шаронови къщи“ – скромни, но здрави домове, които и до днес могат да бъдат видени в Бургаско, Благоевградско и по поречието на Дунав.

Заемът финансира и мащабни инфраструктурни проекти – прокарват се стотици километри пътища и жп линии, строи се водоснабдяване в безводните райони на Южна България, пресушава се прословутото Стралджанско блато, с което се слага край на маларийните епидемии.

Бежанският заем от 1926 г. не просто спаси четвърт милион българи от гладна смърт. Той направи нещо много по-голямо – върна им човешкото достойнство, даде им покрив над главата и ги превърна от бреме в двигател на българската икономика.

  • Изгубените деца и разстреляната памет на Лидице

Една от най-мрачните долини на човешкия позор се намира само на трийсетина километра западно от Прага. Там, където някога са отеквали детски смехове и е мирисало на току-що изпечен хляб, днес се простира мека, зелена морава. Името на това място е Лидице.

На 10 юни 1942 г. нацисткият режим решава не просто да накаже това малко чешко селце, а буквално да го заличи от географските карти, от документите и от паметта на човечеството. Това, което Третият райх замисля като „последен урок по покорство и смирение“ за чешкия народ, се превръща в едно от най-чудовищните и хладнокръвно планирани военни престъпления на Втората световна война.

Смъртта на Палача и жаждата за сляпо отмъщение

За да разберем защо съдбата стоварва целия си брутален юмрук върху Лидице, трябва да се върнем две седмици по-рано. В края на май 1942 г. в Прага е извършен атентат срещу Райнхард Хайдрих – протекторът на Бохемия и Моравия, известен като „Касапинът от Прага“ и един от главните архитекти на Холокоста.

Чехословашките парашутисти Йозеф Габчик и Ян Кубиш, обучени в Обединеното кралство, успяват да ранят смъртоносно нацисткия вожд. На 4 юни Хайдрих умира, а Адолф Хитлер изпада в неконтролируема ярост. Фюрерът настоява за незабавни, масови и безмилостни кървави репресии, които да парализират всякаква мисъл за съпротива в окупираните територии.

Гестапо трескаво търси следа. В атмосферата на параноя и масови арести нацистите попадат на едно невинно, любовно писмо, което индиректно свързва млад мъж от Лидице със съпротивата. Макар по-късно да става ясно, че селото няма абсолютно нищо общо с атентата срещу Хайдрих, заповедта вече е подписана от новия протектор Карл Херман Франк. Лидице е избрано да бъде изкупителната жертва, която да покаже на света какво се случва с онези, които дръзнат да се изправят срещу Райха.

Нощта, в която времето спря за мъжете на Лидице

Присъдата на Лидице започва да се изпълнява в късните часове на 9 юни. Селото е обградено от части на СС и нацистката полиция. Никой не е оставен да излезе. Жителите са събудени под дулата на автоматите и изхвърлени на улицата. Германците действат с педантична, бюрократична точност – подреждат хората по пол и възраст. Женските писъци и плачът на децата раздират юнската нощ, докато майките са разделяни от своите съпрузи, бащи и синове.

В ранната сутрин на 10 юни 1942 г. започва същинската касапница. В двора на местната ферма на семейство Хорак нацистите изправят пред разстрел 173 мъже и момчета над 15-годишна възраст. За да улеснят процеса и да не губят време, палачите подреждат жертвите по десет пред стена, обложена с дюшеци, за да не рикошират куршумите.

Мъжете отказват да им бъдат вързани очите. Те умират с изправени глави, гледайки право в цевите на своите екзекутори. Малко по-късно в Прага са разстреляни още 11 мъже от селото, които през тази нощ са били на нощна смяна в близките мини. Земята в Лидице подгизва от кръв.

Пътят към безвремието: Съдбата на жените и децата

За жените и децата на Лидице нацистите са подготвили съдба, която за много от тях се оказва по-мъчителна от бързата смърт в двора на фермата. Общо 203 жени са натоварени в камиони и депортирани в концентрационния лагер Равенсбрюк. Повечето от тях разбират за екзекуцията на мъжете си едва след края на войната. На прага на лагера те са превърнати в робини, принудени да работят до изнемога, а десетки от тях умират от глад, изтезания и болести.

Най-трагична обаче е участта на децата. Те са 105. Изтръгнати от прегръдките на пищящите си майки, те са подложени на расова селекция в Лодз. Само няколко от тях, които имат „чисти арийски черти“, са дадени на германски семейства за осиновяване под фалшиви имена с цел пълно германизиране.

Останалите 82 деца са натоварени в затворени камиони и изпратени в лагера на смъртта Хелмно. Там, в херметически затворените каросерии, те са задушени с изгорели газове. Деца, които никога не разбраха защо светът реши да ги убие.

Опитът да се изтрие паметта

Нацистите не се задоволяват само с убийствата. Техният план изисква пълното заличаване на физическото съществуване на Лидице. Всички къщи са опожарени, а останките им са взривени с експлозиви. Местната църква „Свети Мартин“, градена с векове, е срината със земята. Дори гробището на селото е осквернено – гробовете са разкопани, костите на предците са разхвърляни, а златните зъби от труповете са изтръгнати.

След като от сградите остава само прах, нацистите докарват тежка техника. Поточетата са отклонени, дърветата са изкоренени, а цялата територия на селото е изорана и засята с култури. Накрая около мястото е вдигната ограда с табели на немски език: „Тук някога се намираше село Лидице“. Нацистката пропаганда гордо заснема филм за разрушението, за да го покаже като триумф на волята на Райха.

Светът реагира с вълна от гняв и солидарност. Градове в САЩ, Мексико, Бразилия и Южна Африка се преименуват на Лидице, за да не изчезне името от лицето на земята. Днес там се издига един от най-въздействащите паметници в света – бронзовата скулптура на 82-мата загинали сираци на Лидице, дело на Мари Учитилова.

Родени:

  • 1921 г. – роден е Филип, херцог на Единбург, съпруг на Елизабет II
  • 1922 г. – родена е Джуди Гарланд, американска актриса
  • 1929 г. – роден е Коста Цонев, български актьор и политик 
  • 1965 г. – родена е Елизабет Хърли, британска манекенка и актриса

Починали:

  • 323 пр.н.е. – умира Александър Велики, цар на Древна Македония
  • 1190 г. – умира Фридрих I Барбароса, император на Свещената римска империя
  • 1926 г. – умира Антони Гауди, испански архитект
  • 2004 г. – умира Николай Колев – Мичмана, български журналист и спортен коментатор
  • 2004 г. – умира Рей Чарлс, американски певец и соул музикант
  • 2008 г. – умира Любен Дилов, български писател
Редактор: Надежда Неменски
България Бежански заем история Лидице Втора световна война дипломация общество на народите хуманитарна катастрофа Райнхард Хайдрих памет
Последвайте ни
Брутален обрат във времето: От 35° до студ, порои и градушки

Брутален обрат във времето: От 35° до студ, порои и градушки

10 юни: Когато светът превърза раните на прокудена България

10 юни: Когато светът превърза раните на прокудена България

Парламентът гледа на първо четене Закона за държавния дълг

Парламентът гледа на първо четене Закона за държавния дълг

Остри критики към думите на военния министър за спиране на помощта за Украйна

Остри критики към думите на военния министър за спиране на помощта за Украйна

Скритият разход „банкови такси

Скритият разход „банкови такси": как малките комисиони изяждат бюджета ви

pariteni.bg
Гранична полиция се сдоби с 213 нови автомобила

Гранична полиция се сдоби с 213 нови автомобила

carmarket.bg
<p>Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство</p>
Ексклузивно

Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство

Преди 23 часа
9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две
Ексклузивно

9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две

Преди 1 ден
Китай
Ексклузивно

Китай "изяжда" германската икономика: Къде сбърка Германия

Преди 23 часа
Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки
Ексклузивно

Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Ефектът „Огледална коса“: Новият K-beauty култ, който подлуди социалните мрежи

Любопитно Преди 10 минути

Новият азиатски хит в красотата обещава огледален блясък без изтощаващо изправяне и тежки стилизанти. Вижте как корейската философия за здраве превзе фризьорските салони и защо тайната на перфектната коса се крие в грижата за скалпа

Путин, Тръмп, Нетаняху: Войнолюбци управляват света?

Путин, Тръмп, Нетаняху: Войнолюбци управляват света?

Свят Преди 13 минути

Русия напада Украйна, Израел и САЩ атакуват Иран, в Африка бушуват граждански войни

Демерджиев за Кандев: Има подготвен политически ход

Демерджиев за Кандев: Има подготвен политически ход

България Преди 9 часа

В личен разговор доскорошният главен секретар е изтъкнал само лични причини за напускането си

Ужасна напаст, комари могат да носят паразити в Русия

Ужасна напаст, комари могат да носят паразити в Русия

Свят Преди 10 часа

Руската област Курск е засегната от дирофилариоза

Тръмп: Иран свали хеликоптер на САЩ, ще отговорим

Тръмп: Иран свали хеликоптер на САЩ, ще отговорим

Свят Преди 10 часа

Тръмп: На него е имало двама пилоти, и двамата са в безопасност

<p>Златанов осъди прокуратурата на 100 000 евро за &quot;Осемте джуджета&quot;&nbsp;</p>

Златанов осъди прокуратурата на 100 000 евро за "Осемте джуджета" на първа инстанция

България Преди 11 часа

Според съда действията на прокуратурата са били следствие от желанието да бъде взето имуществото на Златанов

Адвокатът на Мавродиев: Вероятно той сам ще поиска екстрадиция

Адвокатът на Мавродиев: Вероятно той сам ще поиска екстрадиция

България Преди 11 часа

Мавродиев се е връщал към България, когато е задържан в Белград

От утре тестват всяко мляко и масло при внос в България

От утре тестват всяко мляко и масло при внос в България

България Преди 12 часа

До получаване на резултатите от лабораторните анализи, транспортните средства с пратките ще изчакват на входящите пунктове

Правителството ще освободи директора на НАП

Правителството ще освободи директора на НАП

България Преди 12 часа

Това е предвидено в графика за утрешното заседание на правителството

Забраняват пакетчетата със сосове в ресторантите в ЕС

Забраняват пакетчетата със сосове в ресторантите в ЕС

Свят Преди 13 часа

До 2030 година всички опаковки на пазара в ЕС трябва да бъдат рециклируеми

Директорът на „Евровизия“: България впечатли с изключително бърза реакция

Директорът на „Евровизия“: България впечатли с изключително бърза реакция

България Преди 13 часа

Вицепремиерът Иво Христов изрази признателност към певицата Дара

От ГЕРБ обвиниха кмета на Варна в бездействие за незаконен строеж

От ГЕРБ обвиниха кмета на Варна в бездействие за незаконен строеж

България Преди 13 часа

Издадено е предписание второто ниво на къщата да бъде съборено, но до момента това не е изпълнено

ChatGPT с мащабен редизайн: OpenAI залага на агенти и програмиране вместо на чат

ChatGPT с мащабен редизайн: OpenAI залага на агенти и програмиране вместо на чат

Любопитно Преди 13 часа

Редизайнът, който според изданието може да пристигне в рамките на седмици, отразява нарастващото убеждение в компанията, че форматът на чатбот е изиграл ролята си като основен продуктов фокус

Задържаха мъж за побой и блудство с 8-годишно дете в Благоевград

Задържаха мъж за побой и блудство с 8-годишно дете в Благоевград

България Преди 13 часа

Блудствените действия са били осъществени чрез използване на сила – нанасяне на удари с юмруци по тялото и главата

Палеж, домашно насилие и закана с убийство в Банско

Палеж, домашно насилие и закана с убийство в Банско

България Преди 13 часа

37-годишният мъж е привлечен в качеството на обвиняем

Защо Google иска да пусне милиони комари?

Защо Google иска да пусне милиони комари?

Свят Преди 13 часа

Целта е да се ограничи разпространението на болести

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg

9 често срещани здравословни проблеми при Мастифите

dogsandcats.bg
1

Скорецът - великият имитатор сред птиците

sinoptik.bg
1

Изминаващата пролет - по-хладна от предходната

sinoptik.bg

4 града в битка за „Евровизия", до дни обявяват домакина

Edna.bg

Художествената академия загуби доайена си проф. Райко Райков

Edna.bg

УЕФА обяви кога четирите български отбори ще научат съперниците си в Европа

Gong.bg

Унгария направи обрат срещу десет от Казахстан, шокиращ инцидент за малко не отне човешки живот (видео)

Gong.bg

Колко пъти Тръмп обяви, че споразумението с Иран е на прага

Nova.bg

Депутатите гледат на първо четене Закона за държавния дълг

Nova.bg