10 юни: Когато светът превърза раните на прокудена България

В сяка нация има своите преломни моменти на изпитание, в които оцеляването ѝ виси на косъм. За България първите две десетилетия на миналия век са точно това – низ от национални идеали, удавени в кръв, разруха и неописуема човешка скръб.

След катастрофалния край на Първата световна война и последвалия я безмилостен Ньойски договор, страната ни е поставена на колене. Ограбена териториално, смазана от непосилни репарации и международна изолация, родината ни се изправя пред още едно, може би най-тежкото и болезнено изпитание – съдбата на стотици хиляди българи, прокудени от родните им места в Македония, Тракия, Западните покрайнини и Добруджа.

Тези сънародници пристигат в пределите на оголялата ни държава само с дрехите на гърба си, с поглед, обърнат назад към горящите им домове, и с децата си на ръце. Години наред България се опитва сама да цери тази отворена рана, но силите ѝ привършват. До паметния 10 юни 1926 г., когато в Женева се случва едно истинско дипломатическо чудо, останало в историята ни като символ на международна солидарност и спасение.

Хуманитарната катастрофа на една разпъната на кръст нация

За да разберем мащаба на събитието от лятото на 1926 г., трябва да погледнем към суровата и сива реалност по българските улици и гари в онези години. Статистиката е бездушна, но зад нея стоят съдби.

Повече от четвърт милион българи се превръщат в бежанци в собствената си татковина. Те спят в палаткови лагери, в импровизирани колиби, по гарите или направо под открито небе. Липсата на препитание, гладът и върлуващите епидемии от туберкулоза и малария заплашват да взривят и без това крехката социална и политическа стабилност на страната.

Държавната хазна е празна, а международната общност гледа на България с подозрение – като на победена нация, която носи вината за войните. В тази отчаяна ситуация правителството на Андрей Ляпчев разбира, че без външна помощ България е обречена на икономическа и хуманитарна смърт.

Започва тиха, изтощителна, но гениално водена дипломатическа битка начело с финансовия министър Владимир Моллов. Целта е една: да се убеди Обществото на народите, тогавашният предвестник на ООН, че бежанската криза в България не е просто вътрешен проблем, а потенциално огнище на нова война на Балканите.

Женева, 10 юни 1926 г.: Денят, в който надеждата победи изолацията

След месеци на денонощни преговори, совалки в европейските столици и преодоляване на яростната съпротива на нашите съседи, които се опасяват от икономическото възраждане на България, преломният момент настъпва. На 10 юни 1926 г. Съветът на Обществото на народите в Женева излиза с историческо решение. Международната организация официално одобрява отпускането на целеви Бежански заем за Царство България.

Това не е просто финансов акт, а огромен дипломатически пробив. С това решение светът за първи път след Голямата война признава правото на България да бъде подпомогната и сваля от нея клеймото на международна изолация.

Заемът, който възлиза на стойност от над два милиона британски лири и повече от четири и половина милиона щатски долара, е отпуснат при строги условия и под прекия контрол на комисар от Обществото на народите – френския дипломат Рене Шарон. Гаранцията, че парите няма да отидат за въоръжаване, а само за хуманитарни цели, успокоява великите сили и отваря вратите за реалната промяна.

Голямото съграждане: Как заемът върна достойнството на прокудените

Реализирането на Бежанския заем, което започва в края на същата година, се превръща в най-мащабната строителна и социална акция в модерната ни история. Парите не се раздават „на калпак“, а се инвестират по строго начертан план за оземляване и интеграция. Близо тридесет хиляди бежански семейства получават собствена земя, иззета от държавния фонд или отвоювана от природата чрез пресушаване на блата.

С тези средства са закупени десетки хиляди плугове, каруци, хиляди глави работен добитък и семена, за да могат тези хора да започнат да се издържат сами. Изграждат се над десет хиляди типови „шаронови къщи“ – скромни, но здрави домове, които и до днес могат да бъдат видени в Бургаско, Благоевградско и по поречието на Дунав.

Заемът финансира и мащабни инфраструктурни проекти – прокарват се стотици километри пътища и жп линии, строи се водоснабдяване в безводните райони на Южна България, пресушава се прословутото Стралджанско блато, с което се слага край на маларийните епидемии.

Бежанският заем от 1926 г. не просто спаси четвърт милион българи от гладна смърт. Той направи нещо много по-голямо – върна им човешкото достойнство, даде им покрив над главата и ги превърна от бреме в двигател на българската икономика.

Изгубените деца и разстреляната памет на Лидице

Една от най-мрачните долини на човешкия позор се намира само на трийсетина километра западно от Прага. Там, където някога са отеквали детски смехове и е мирисало на току-що изпечен хляб, днес се простира мека, зелена морава. Името на това място е Лидице.

На 10 юни 1942 г. нацисткият режим решава не просто да накаже това малко чешко селце, а буквално да го заличи от географските карти, от документите и от паметта на човечеството. Това, което Третият райх замисля като „последен урок по покорство и смирение“ за чешкия народ, се превръща в едно от най-чудовищните и хладнокръвно планирани военни престъпления на Втората световна война.

Смъртта на Палача и жаждата за сляпо отмъщение

За да разберем защо съдбата стоварва целия си брутален юмрук върху Лидице, трябва да се върнем две седмици по-рано. В края на май 1942 г. в Прага е извършен атентат срещу Райнхард Хайдрих – протекторът на Бохемия и Моравия, известен като „Касапинът от Прага“ и един от главните архитекти на Холокоста.

Чехословашките парашутисти Йозеф Габчик и Ян Кубиш, обучени в Обединеното кралство, успяват да ранят смъртоносно нацисткия вожд. На 4 юни Хайдрих умира, а Адолф Хитлер изпада в неконтролируема ярост. Фюрерът настоява за незабавни, масови и безмилостни кървави репресии, които да парализират всякаква мисъл за съпротива в окупираните територии.

Гестапо трескаво търси следа. В атмосферата на параноя и масови арести нацистите попадат на едно невинно, любовно писмо, което индиректно свързва млад мъж от Лидице със съпротивата. Макар по-късно да става ясно, че селото няма абсолютно нищо общо с атентата срещу Хайдрих, заповедта вече е подписана от новия протектор Карл Херман Франк. Лидице е избрано да бъде изкупителната жертва, която да покаже на света какво се случва с онези, които дръзнат да се изправят срещу Райха.

Нощта, в която времето спря за мъжете на Лидице

Присъдата на Лидице започва да се изпълнява в късните часове на 9 юни. Селото е обградено от части на СС и нацистката полиция. Никой не е оставен да излезе. Жителите са събудени под дулата на автоматите и изхвърлени на улицата. Германците действат с педантична, бюрократична точност – подреждат хората по пол и възраст. Женските писъци и плачът на децата раздират юнската нощ, докато майките са разделяни от своите съпрузи, бащи и синове.

В ранната сутрин на 10 юни 1942 г. започва същинската касапница. В двора на местната ферма на семейство Хорак нацистите изправят пред разстрел 173 мъже и момчета над 15-годишна възраст. За да улеснят процеса и да не губят време, палачите подреждат жертвите по десет пред стена, обложена с дюшеци, за да не рикошират куршумите.

Мъжете отказват да им бъдат вързани очите. Те умират с изправени глави, гледайки право в цевите на своите екзекутори. Малко по-късно в Прага са разстреляни още 11 мъже от селото, които през тази нощ са били на нощна смяна в близките мини. Земята в Лидице подгизва от кръв.

Пътят към безвремието: Съдбата на жените и децата

За жените и децата на Лидице нацистите са подготвили съдба, която за много от тях се оказва по-мъчителна от бързата смърт в двора на фермата. Общо 203 жени са натоварени в камиони и депортирани в концентрационния лагер Равенсбрюк. Повечето от тях разбират за екзекуцията на мъжете си едва след края на войната. На прага на лагера те са превърнати в робини, принудени да работят до изнемога, а десетки от тях умират от глад, изтезания и болести.

Най-трагична обаче е участта на децата. Те са 105. Изтръгнати от прегръдките на пищящите си майки, те са подложени на расова селекция в Лодз. Само няколко от тях, които имат „чисти арийски черти“, са дадени на германски семейства за осиновяване под фалшиви имена с цел пълно германизиране.

Останалите 82 деца са натоварени в затворени камиони и изпратени в лагера на смъртта Хелмно. Там, в херметически затворените каросерии, те са задушени с изгорели газове. Деца, които никога не разбраха защо светът реши да ги убие.

Опитът да се изтрие паметта

Нацистите не се задоволяват само с убийствата. Техният план изисква пълното заличаване на физическото съществуване на Лидице. Всички къщи са опожарени, а останките им са взривени с експлозиви. Местната църква „Свети Мартин“, градена с векове, е срината със земята. Дори гробището на селото е осквернено – гробовете са разкопани, костите на предците са разхвърляни, а златните зъби от труповете са изтръгнати.

След като от сградите остава само прах, нацистите докарват тежка техника. Поточетата са отклонени, дърветата са изкоренени, а цялата територия на селото е изорана и засята с култури. Накрая около мястото е вдигната ограда с табели на немски език: „Тук някога се намираше село Лидице“. Нацистката пропаганда гордо заснема филм за разрушението, за да го покаже като триумф на волята на Райха.

Светът реагира с вълна от гняв и солидарност. Градове в САЩ, Мексико, Бразилия и Южна Африка се преименуват на Лидице, за да не изчезне името от лицето на земята. Днес там се издига един от най-въздействащите паметници в света – бронзовата скулптура на 82-мата загинали сираци на Лидице, дело на Мари Учитилова.

Родени:

1921 г. – роден е Филип, херцог на Единбург, съпруг на Елизабет II

1922 г. – родена е Джуди Гарланд, американска актриса

1929 г. – роден е Коста Цонев, български актьор и политик

1965 г. – родена е Елизабет Хърли, британска манекенка и актриса

Починали: