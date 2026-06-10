България

Илияна Йотова ще отличи с Почетния знак на президента пожарникарите от катастрофата на „Челопешко шосе“

10 юни 2026, 07:25
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Н а церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2 от 11:00 ч. президентът Илияна Йотова ще удостои с Почетния знак на президента четиримата огнеборци, взели участие в спасителните действия след тежката катастрофа на "Челопешко шосе" в София, съобщиха от прессекретариата на президентската институция. 

"Спасявахме хора сред пламъци и хаос": Пожарникарите от Кремиковци разказаха за ужаса на "Челопешко шосе"

За проявен героизъм при спасяването на пострадалите при катастрофата с Почетния знак на президента Илияна Йотова ще отличи младши инспектор Тодор Йорданов, младши експерт Благой Благоев, младши инспектор Данаил Влахов и младши експерт Петко Върбин от Участък "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) – Кремиковци към 8-ма Районна служба към ПБЗН. 

На 5 юни автомобил се вряза с висока скорост в автобус на градския транспорт, а друг – в близка спирка. На място загина един от пътниците в автобуса, а по-късно от раните си в болница починаха още трима от пострадалите. Броят на ранените е 17 души, припомнят от президентството.

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Предвижда се създаване на своеобразни карти на пътните участъци с повишен травматизъм, местата за гонки, както и бърз обмен на данни от всички камери и бързо връчване на фишове. Това каза на 8 юни министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг в Министерския съвет, след срещата, свикана от премиера Румен Радев, с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност.

Източник: БТА/София Господинова    
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