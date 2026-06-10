Свят

Путин, Тръмп, Нетаняху: Войнолюбци управляват света?

Русия напада Украйна, Израел и САЩ атакуват Иран, в Африка бушуват граждански войни

10 юни 2026, 06:43
Путин, Тръмп, Нетаняху: Войнолюбци управляват света?
Източник: БТА/AP

Р усия напада Украйна, Израел и САЩ атакуват Иран, в Африка бушуват граждански войни: изследователи предупреждават за предстоящия разпад на основания на правила международен ред, съобщава Deutsche Welle.

"Warlord" (на български: "войнолюбец") е термин, който се използваше през 1990-те години във връзка с гражданските войни в Либерия, Афганистан и Сомалия. С него се обозначават лица, които водят войни, за да наложат собствените си интереси – включително и с цената на ерозирането на цели държави. Новият Доклад за мира за 2026 година (ежегодна експертна оценка на изследователи на конфликтите от Германия) разглежда завръщането на такива фигури през 21-ви век.

Войнолюбци ли са Путин, Тръмп и Нетаняху?

"Новите warlords подкопават международния ред", заяви Конрад Шетер от Международния център за изследване на конфликтите (BICC) в Бон при представянето на доклада в понеделник в Берлин. Изследователят посочи и редица имена на такива лидери, сред които и тези на президентите на Русия и САЩ - Владимир Путин и Доналд Тръмп - и на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Обвинението срещу тях гласи, че прилагането на военна сила е предпочитаното от тях средство за налагане на собствените интереси – при пълно незачитане на международното право.

"Путин разпали агресивна война срещу Украйна, която навлезе в петата си година. Целта му е да превърне в реалност своята визия за възстановена Велика Руска империя", се подчертава в документа. Доналд Тръмп пък, в своята реч при встъпването си в длъжност като президент на САЩ, обяви намерението си да направи Америка отново велика и оттогава "заплашва както съюзници, така и противниците си с употреба на сила – често прибягвайки до нея, за да прокарва интересите си", констатират авторите на доклада.

Според проучването това важи и за държави като Израел, Турция и няколко монархии от Персийския залив (Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства). "Тези страни все по-рядко се държат като традиционни национални държави и все по-често – като имперски играчи, разширявайки сферите си на влияние и избирателно инструментализирайки международните норми в свой интерес", се отбелязва в доклада.

Войната става нормален политически инструмент?

"Войната отново се представя като нормално средство за упражняване на власт, с помощта на което могат да се прокарват интереси", подчерта на свой ред Никол Дайтелхоф от франкфуртския Институт за изследване на мира и конфликтите "Лайбниц" (PRIF). Тези интереси не са насочени към общото благо, а са от личен характер или преследват цел за извличане на изгоди, добави тя и припомня, че от години в Доклада за мира се предупреждава за предстоящия разпад на основания на правила международен ред. Сега този момент е настъпил. "Ние сме в процес на този разпад", констатира експертката.

На Германия и Европейския съюз (ЕС) изследователите препоръчват да намалят зависимостта си от САЩ в областта на отбраната и въоръжаването. Освен това Берлин трябва "последователно да посочва" нарушенията на правилата.

"Провалът на германската кандидатура за място в Съвета за сигурност на ООН трябва да бъде предупредителен сигнал", констатира Шетер. Дайтелхоф също смята, че това "със сигурност се дължи и на факта, че през последните години Германия често се е снишавала, когато е ставало въпрос за защита на международното право".

Какво разбира Фридрих Мерц под международно право?

С това тя намеква, че канцлерът Фридрих Мерц, за разлика от други страни, не е определил еднозначно отвличането на венецуелския лидер Николас Мадуро от американските въоръжени сили като нарушение на международното право. Вместо това германският канцлер заяви, че "правната квалификация на американската операция е сложна".

Дори след нападението на САЩ и Израел срещу Иран Мерц се въздържа от недвусмислена подкрепа за международното право. "Сега не е моментът да поучаваме нашите партньори и съюзници", заяви в началото на войната канцлерът. Когато през 2025 двете държави бомбардираха иранската ядрена програма, Мерц оправда тази акция с думите: Израелците свършиха "мръсната работа, и то за всички нас".

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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