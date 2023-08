Укринформ: Зеленски и Денков са обсъдили обстановката в Черно море и "зърнения коридор"

У краинският президент Володимир Зеленски е обсъдил с премиера на България Николай Денков обстановката в района на Черно море и функционирането на "зърнения коридор", предаде Укринформ.

Тяхната среща се е състояла в рамките на срещата на високо равнище Украйна-Балканите, която се състоя в Атина, съобщи пресслужбата на украинския държавен глава.

⚡️ Zelensky meets Bulgarian PM at Ukraine-Balkans summit.



President Volodymyr Zelensky met Bulgaria's Prime Minister Nikolai Denkov on Aug. 21 at the Ukraine-Balkans summit, discussing grain corridor and security issues.



📷 President Volodymyr Zelensky/Twitter pic.twitter.com/qGzmPuK1JM