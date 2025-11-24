България

"Украйна де факто капитулира" - Надежда Нейнски с коментар за мирния план

24 ноември 2025, 09:53
Т ези дни бяха изговорени много неща за мира в Украйна, че е трудно да се направят категорични прогнози за развитието на въпроса. Това, на което трябва да се държи, е международният правен ред. Трябва да стане ясно какво означава приемлив мир и гаранции за сигурност за Русия, Украйна, европейските държави и САЩ и очевидно там са различията. Предложеният план за мир от 28 точки е шокиращ. Украйна де факто капитулира. Това обяснява и емоционалната реакция на Володимир Зеленски, който каза, че ако е трябвало страната да капитулирала, е можела да направи това още в началото на войната. Това каза бившият министър на външните работи Надежда Нейнски пред NOVA.

Мир или илюзия? Жестоки преговори, сблъсък на искания, примирие на ръба

Тя смята, че Тръмп често води преговорите по т.нар. начин на закотвяне – една от страната прави неприемливо и възмутително предложение, след което започва да се отказва, а отсрещната страна смята, че е спечелила, докато всъщност печеливш е този, който е направил хода.

Пред провал ли е мирният план на Тръмп за Украйна

По нейни думи тези 28 точки бяха сериозна провокация към всички страни в преговорите. И допълни, че сигналите, които идват, са за стартиране на процес на предоговаряне и отстъпки.

Зеленски: Ако Русия се съгласи, примирието ще влезе в сила незабавно

Нейнски е на мнение, че този път Владимир Путин е притиснат повече от преди заради по-тежките санкции. Според нея Зеленски има силни аргументи в защита на справедлив мир за Украйна заради подкрепата, която има от Европейския съюз.

Източник: NOVA    
Война в Украйна Мирен план Русия Украйна Преговори за мир Надежда Нейнски Доналд Тръмп Владимир Зеленски Капитулация Санкции срещу Русия
