Учител стигна до ареста и остана без кола след фалшиво положителен тест за наркотици

У чител от София стигна до ареста и остана близо година без автомобила си след фалшиво положителен тест за наркотици. Случаят е от 30 януари тази година.

Петър Матев разказа пред NOVA, че го спрели за проверка около моста „Чавдар”. Направени му били тестове за алкохол и наркотици. Те били отрицателни.

„Държаха ме 4 часа на място, докато дойде следваща кола. Направи се втори тест, който отчете амфетамини. Бях съкрушен. Отведоха ме като престъпник с белезници да дам кръвна проба”, разказва мъжът, който е бивш криминалист от 5 РУ.

В районното е задържан 24 часа.

Очаквал резултатите от кръвните тестове през юли, но срокът бил удължен с 3 месеца. Когато станали готови, доказали, че е невинен.

Така дошъл моментът да си вземе колата. Отишъл с негов приятел.

„На 150 метра от паркинга ме спряха за проверка”, разказа Матев.