Установиха първичното огнище на шарка по дребните преживни животни

Въведени са мерки за биосигурност и ограничения за движение на животните

11 август 2025, 17:43
П ървично огнище на шарка по дребните преживни животни бе установено от ветеринарните власти в животновъден обект в крумовградското село Чернооки, съобщават от пресцентъра на областната администрация.

(Във видеото: БАБХ и МВР с извънредна проверка в Пловдивско заради шарката по дребните преживни животни)

От там уточняват, че след лабораторно проверени проби, 258 овце са евтаназирани с цел предотвратяване разпространението на заразата. Областната епизоотична комисия, ръководена от заместник областния управител Кадир Муарем, се е събрала днес на заседание, за да приеме решения за превенция и контрол на заболяването.

Телена ограда по границата с Румъния ще ни пази от чумата

Въведени са мерки за биосигурност и ограничения за движение на животните. Проверени са всички ферми в 3-километровата и 10-километровата карантинна зона, на този етап признаци на шарка в други населени места няма, допълват от пресцентъра на областната администрация. Кметовете, стопаните и органите на полицията са предупредени да съблюдават спазването на разписаните мерки за контрол.

Заради шарката: Акция на полицията срещу нелегалните превоз и продажба на животни

От администрацията коментираха, че по време на заседанието е отчетено, че в крумовградското село Чернооки е имало още два животновъдни обекта, които са проверени и на този етап чисти от заболяването.

И допълват, че в съседни области на Кърджали заболяването го има. В края на юли в област Хасково бяха установени огнища в две села в община Свиленград. В област Пловдив епизоотичната обстановка по отношение на заболяването остава усложнена, а в област Смолян на този етап няма официално регистрирано огнище на шарка по овцете и козите, но са засилени мерките срещу болестта син език.

Източник: БТА, Валентина Стоева    
Шарка по дребните преживни животни Животновъдство Евтаназия Биосигурност Карантина Епизоотична обстановка Ветеринарни власти Превенция Контрол на заразата Крумовград
