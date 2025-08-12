Оставиха за постоянно в ареста Красимир Георгиев, обвинен за мъчения и убийства на животни в Перник

Горещо и предимно слънчево: Какво време ни очаква днес

С офийският апелативен съд (САС) остави окончателно в ареста Красимир Георгиев, обвинен за участие в организирана престъпна група във връзка с жестокост и причиняване на смърт на гръбначни животни и пране на пари, съобщиха от пресцентъра на САС.

Задържаха мъж и жена, снимали и продавали видеа с насилие върху животни

Според магистратите има данни за извършено престъпление и причиняване на смърт с особена жестокост. Има данни и от експертизи. Съдиите допълниха, че първоинстанционният съд е преценил правилно мярката за неотклонение.

През март Габриела Сашова и Красимир Георгиев бяха задържани и обвинени за това, че срещу пари са снимали клипове с насилие над животни. Тогава съдът ги остави за постоянно в ареста.

Впоследствие след направено искане за изменение на мярката през юни Окръжен съд – Перник наложи парична гаранция в размер на 8000 лв. спрямо Георгиев. Прокуратурата обаче протестира определението на съда, докато защитата обжалва размера на гаранцията.