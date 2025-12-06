МФ публикува новия проектобюджет в полунощ, какво предвижда план-сметката

Без капитан и без финансиране: Какво ще се случи с блокирания танкер край Ахтопол

Опозицията с остри критики и срещу обновения проект на Бюджет 2026

Единодушно: Надзорният съвет на НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.

Коцев след ареста: Не очаквах да се използват служби и манипулирани свидетели срещу мен

У правляващите прекроиха проекта за бюджета за 2026 година. Министерството на финансите публикува документа в полунощ.

И приходите, и разходите са занижени с малко над 1 милиард евро, спрямо първия вариант, изготвен от правителството.

Кабинетът одобри проекта на държавния бюджет за 2026 г.

Новият проект предвижда в хазната да влязат малко над 50 милиарда евро приходи, а разходите да надхвърлят 54 милиарда. Дефицитът се запазва – 3% от БВП.

Запазват се плановете за налагане на по-висок акциз за цигарите.

Бюджет 2026: Скритите сметки на властта

Властта се отказва от увеличаването на данък дивидент, както и на осигуровките през 2026 година. Предвидено е вдигане на осигуровките за фонд „Пенсия” с 1 пункт от 2027 година и с още 2 пункта през 2028.

На фона на заявките за отпадане на автоматизма при формирането на заплатите в различни държавни сектори - МВР, "Отбрана", "Образование". В проекта изрично е записано, че се запазва политиката за доходите на учителите. Тук не се включват преподавателите във висшите учебни заведения.

Проектобюджетът предвижда минимална заплата от 605 евро

Предвидено е увеличение на разходите за персонал във всички бюджетни сфери с 10 процента през 2026 година.

През следващите три години Минитерският съвет и общините ще трябва да направят оптимизация и да съкратят поне 5500 щата, които не са заети, но за тях се отпускат пари за заплати, предава NOVA.

МФ публикува законопроекта за Бюджет 2026

Финансовото министерство запазва размера на минималната работна заплата на 620 евро. Толкова ще е и размерът на минималния осигурителен доход. Максималният догодина ще е 3200 евро.

Максималният размер на новия държавен дълг ще бъде 10, а не 10,5 млрд. евро.