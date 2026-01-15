България

Трима са номинирани за български европрокурор

В сряда комисия изслуша всички явили се кандидати

15 януари 2026, 17:06
Станков обвини Асен Василев в нанасяне на дългосрочни щети

Станков обвини Асен Василев в нанасяне на дългосрочни щети
Добрич обяви грипна епидемия

Добрич обяви грипна епидемия
След като коне убиха момиче на пътя, ново развитие по делото

След като коне убиха момиче на пътя, ново развитие по делото
И Габрово вече има две площадки за въздушни линейки

И Габрово вече има две площадки за въздушни линейки
Навес се срути върху трима души в София, единият е починал

Навес се срути върху трима души в София, единият е починал
Как реагираха партиите на избора на президента Радев да връчи третия мандат на АПС

Как реагираха партиите на избора на президента Радев да връчи третия мандат на АПС
Внимание: Идва нова порция арктически студ, чакат ни поледици и сняг

Внимание: Идва нова порция арктически студ, чакат ни поледици и сняг
Пожар в столичния квартал

Пожар в столичния квартал "Витоша", горят строителни материали

Д имитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков са тримата номинирани за европейски прокурор от България, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Решението е на специалната комисия, назначена от министъра на правосъдието Георги Георгиев и председателствана от заместник-министър Стоян Лазаров. Вчера комисията изслуша всички явили се кандидати за поста – общо шестима.

Димитър Беличев
Димитър Беличев Източник: Министерство на правосъдието

Димитър Беличев е европейски делегиран прокурор и прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив. Михаела Райдовска също е европейски делегиран прокурор и прокурор от Софийска градска прокуратура. Пламен Петков е прокурор в Софийска районна прокуратура. 

След публичното изслушване на кандидатите комисията смята, че тримата са се представили най-убедително и в най-голяма степен отговарят на изискванията за европейски прокурор. Комисията не класира номинираните, а ги подрежда по азбучен ред.

Михаела Райдовска
Михаела Райдовска Източник: Министерство на правосъдието

Имената им са изпратени на министъра на правосъдието, който ги внася за одобрение от Министерския съвет. След това трите кандидатури се изпращат на компетентните органи на ЕС за последваща селекция. Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за шестгодишен мандат. Очаква се новият мандат да започне в края на юли тази година.

Пламен Петков
Пламен Петков Източник: Министерство на правосъдието

 

Източник: Министерство на правосъдието    
Последвайте ни
Правната комисия отхвърли 100% машинен вот

Правната комисия отхвърли 100% машинен вот

Тръмп заплаши да потуши

Тръмп заплаши да потуши "бунта" в Минесота с армията

Теменужка Петкова: Правителството ще индексира еднократно възнагражденията с 5%

Теменужка Петкова: Правителството ще индексира еднократно възнагражденията с 5%

Почина Принцеса Ирина Гръцка и Датска, сестра на кралица София Испанска

Почина Принцеса Ирина Гръцка и Датска, сестра на кралица София Испанска

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Защо котките обичат да играят с кашони?

Защо котките обичат да играят с кашони?

dogsandcats.bg
15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония
Ексклузивно

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Преди 12 часа
<p>Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден</p>
Ексклузивно

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Преди 10 часа
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Ексклузивно

Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Преди 12 часа
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава
Ексклузивно

Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Преди 10 часа

Виц на деня

– Как се нарича човек, който е щастлив в понеделник? – Пенсионер.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Пеевски: Закриването на комисията &bdquo;Анти-Сорос&ldquo; се бави</p>

Пеевски: Закриването на комисията „Анти-Сорос“ се бави, обществото трябва да знае кой защитава тези влияния

България Преди 16 минути

Трябва да се види кои са соросоидите в този парламент, настоя лидерът на „ДПС–Ново начало"

Русия обяви големи победи на фронта в Украйна

Русия обяви големи победи на фронта в Украйна

Свят Преди 1 час

Според Института за изследване на войната, това не е съвсем вярно

Как да не се отчайваме през зимата – съветите на северните народи

Как да не се отчайваме през зимата – съветите на северните народи

Любопитно Преди 2 часа

Вместо да се борят с природата скандинавците са се научили да съжителстват с нея

Русия се уплаши от войските на НАТО в Гренландия

Русия се уплаши от войските на НАТО в Гренландия

Свят Преди 3 часа

Москва: НАТО избра пътя на ускорена милитаризация на Севера

От Джак Спароу до Железния човек: Най-скъпите роли в историята на киното

От Джак Спароу до Железния човек: Най-скъпите роли в историята на киното

Любопитно Преди 3 часа

Шест емблематични холивудски роли – от Джак Спароу и Нео до Железния човек – донесоха на Джони Деп, Киану Рийвс, Брус Уилис, Том Круз, Уил Смит и Робърт Дауни-младши стотици милиони долари чрез хонорари и и проценти от печалбите

Технологичен гений е новият министър на отбраната на Украйна

Технологичен гений е новият министър на отбраната на Украйна

Свят Преди 3 часа

Михайло Федоров обещава да пренесе технологичния си опит в сектора, като развие още повече авангардната програма за дронове на армията

Дъщерите на Чарли Шийн се скараха заради момче

Дъщерите на Чарли Шийн се скараха заради момче

Любопитно Преди 3 часа

Сами Шийн публично обвини сестра си в това, че тайно се среща с бившия ѝ приятел

Кремъл: Тръмп мълчи относно предложението на Путин за ядрени оръжия

Кремъл: Тръмп мълчи относно предложението на Путин за ядрени оръжия

Свят Преди 4 часа

Договорът New START изтича през февруари

.

Русия иска да завземе Гренландия? Каква е целта ѝ в Арктика

Свят Преди 4 часа

Русия представи стратегията си за развитие на Арктика до 2035 година още през 2020-а

Турция ще разположи изтребители в Естония и Румъния

Турция ще разположи изтребители в Естония и Румъния

Свят Преди 4 часа

Това е част от засилените мисии на НАТО за въздушно патрулиране, съобщи турското министерство на отбраната

Националният стадион „Васил Левски“ посреща кандидатите за ролята на Стоичков

Националният стадион „Васил Левски“ посреща кандидатите за ролята на Стоичков

Любопитно Преди 4 часа

Благой Георгиев и Стойко Сакалиев също ще се срещнат с младите надежди във „Вече играеш… Стоичков“

ЕЦБ очерта очакваните ползи за България от въвеждането на еврото

ЕЦБ очерта очакваните ползи за България от въвеждането на еврото

Пари Преди 4 часа

Сред тях са по-ниски разходи по трансакции и заеми, засилена външна търговия, инвестиции и ценова прозрачност

БЕХ, БАН и "Мини Марица-изток" стартират проект за критични суровини

БЕХ, БАН и "Мини Марица-изток" стартират проект за критични суровини

България Преди 4 часа

Ще бъде създадена нова дирекция в холдинга, която ще бъде ангажирана с тези въпроси, заяви Жечо Станков

Осъдиха болницата в Перник да плати над 800 хил. лева по дело за починал пациент

Осъдиха болницата в Перник да плати над 800 хил. лева по дело за починал пациент

България Преди 4 часа

Случаят е от 2017 г.

Как се използва Starlink в Иран?

Как се използва Starlink в Иран?

Свят Преди 5 часа

Експерти твърдят, че Starlink помага на иранците да изнасят информация за протестите

НСИ: Годишната инфлация в България през декември е 5 на сто

НСИ: Годишната инфлация в България през декември е 5 на сто

Пари Преди 5 часа

Натрупаната през последните 5 години е 41,4%

Всичко от днес

От мрежата

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Джейсън Стейтъм смени екшъна с каска и ски и отведе семейството си на зимна ваканция в Австрия

Edna.bg

Анита от "Игри на волята" чака бебе

Edna.bg

Съобщиха добри новини за Любо Пенев

Gong.bg

Sky Sports Germany: Клоп може да поеме Реал Мадрид!

Gong.bg

И Добрич обяви грипна епидемия

Nova.bg

В Правната комисия отхвърлиха 100% машинен вот на изборите

Nova.bg