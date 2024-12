Три новородени са починали от студ в Газа

Р ъководителят на педиатричното отделение в болница „Насър“ в град Хан Юнис в ивицата Газа съобщи днес, че през последните 48 часа три новородени бебета са починали от студ, предаде Франс прес.

„Последният случай е този на невинно триседмично момиченце, доведено в спешното отделение заради значителен спад на телесната температура, който стана причина за смъртта ѝ“, каза д-р Ахмед ал Фара пред АФП.

