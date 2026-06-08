Свят

Ренета Колева е назначена за зам.-министър на околната среда и водите

Тя е изпълнявала същата длъжност и преди

8 юни 2026, 19:02
Ренета Колева е назначена за зам.-министър на околната среда и водите
Източник: БТА

С ъс заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на околната среда и водите е назначена Ренета Колева.

Тя е изпълнявала същата длъжност и през 2023 г. в периодите август 2022 г. – юни 2023 г. , май 2021 г - декември 2021 г, както  и от февруари 2017 до май 2017 г.

Колева  е била изпълнителен директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Назначен е нов заместник-министър на околната среда и водите

В същата институция тя е работила още като юрисконсулт и директор на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“.

Притежава опит като юрисконсулт в частния сектор.  Завършила е специалност „Право“ в Нов български университет.

Източник: МС    
Ренета Колева МОСВ
Последвайте ни
Радев: Никаква милост за нарушителите, драконовски мерки

Радев: Никаква милост за нарушителите, драконовски мерки

СГС не даде ход на делото за

СГС не даде ход на делото за "Челопешко шосе", обвиняем е със счупен гръбнак

Пиян бутна електрически стълб и остави част от село без ток

Пиян бутна електрически стълб и остави част от село без ток

Украйна осуети руски заговор за убийство на висш военен разузнавач

Украйна осуети руски заговор за убийство на висш военен разузнавач

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Вече и фишовете ще струват контролни точки

Вече и фишовете ще струват контролни точки

carmarket.bg
Магьосници, кукли и украински дронове откраднаха шоуто на форума на Путин
Ексклузивно

Магьосници, кукли и украински дронове откраднаха шоуто на форума на Путин

Преди 22 часа
Напрежението ескалира: ЕС налага нови санкции на Израел, Нетаняху обяви „морален фалит“
Ексклузивно

Напрежението ескалира: ЕС налага нови санкции на Израел, Нетаняху обяви „морален фалит“

Преди 1 ден
Кои са „Калашниците“? Съседи проговориха за обвиняемите след трагедията на „Челопешко шосе“
Ексклузивно

Кои са „Калашниците“? Съседи проговориха за обвиняемите след трагедията на „Челопешко шосе“

Преди 1 ден
Да пътуваш 5000 километра всеки ден за работа: Историята на жената, която шашна интернет
Ексклузивно

Да пътуваш 5000 километра всеки ден за работа: Историята на жената, която шашна интернет

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Румен Радев се срещна с една от най-важните жени в Китай

Румен Радев се срещна с една от най-важните жени в Китай

България Преди 1 час

Премиерът представи България като атрактивна инвестиционна дестинация и вход към европейския пазар

Разкриха незаконен сондаж за вода в Баба Алино

Разкриха незаконен сондаж за вода в Баба Алино

България Преди 2 часа

Установено е, че съоръженията не са вписани в регистрите

,

„Не ги отвличайте!“: Какво да направите, ако срещнете бебе сърна в гората

Любопитно Преди 3 часа

Природозащитниците предупреждават, че човешката намеса обрича намерените в природата малки, които всъщност не са изоставени от майките си

Европейската инициатива #PlantHealth4Life насърчи студенти и преподаватели да говорят за растителното здраве

Европейската инициатива #PlantHealth4Life насърчи студенти и преподаватели да говорят за растителното здраве

България Преди 3 часа

Снимката е илюстративна

Разсекретени файлове разкриха грандиозен гаф за $500 000 при сваляне на НЛО, оказало се балон

Свят Преди 3 часа

След паниката с китайския шпионски балон Белият дом започна да стреля по всичко във въздуха. Равносметката: стотици хиляди долари от парите на данъкоплатците отидоха за унищожаването на ученически проекти и играчки

Иран обяви, че спира огъня, но Израел удари Ливан

Иран обяви, че спира огъня, но Израел удари Ливан

Свят Преди 3 часа

Техеран предупреди, че ще възобнови ударите, ако Израел продължи да атакува цели в Ливан и Иран

Топ 10 „странни“ симптома, които са знак за отлично здраве

Топ 10 „странни“ симптома, които са знак за отлично здраве

Любопитно Преди 3 часа

Евакуираха моряци след 10 месеца на изоставен кораб край Истанбул

Евакуираха моряци след 10 месеца на изоставен кораб край Истанбул

Свят Преди 3 часа

Случаят насочва вниманието към нарастващия проблем с изоставянето на кораби

Как се спира Ебола на Световно първенство?

Как се спира Ебола на Световно първенство?

Свят Преди 3 часа

Здравните власти се опитват да използват стратегии от ерата на COVID-19, но без финансирането от времето на пандемията

Икономическа полиция влезе във "ВиК" Кърджали

Икономическа полиция влезе във "ВиК" Кърджали

България Преди 3 часа

Проверката е за несъбрани парични вземания от дружества-длъжници

Под лупа: Как колпоскопията спасява животи

Под лупа: Как колпоскопията спасява животи

Любопитно Преди 3 часа

Ролята на колпоскопията в гинекологичната профилактика

Все по-голямо бреме за Русия: Украинските удари в дълбочина

Все по-голямо бреме за Русия: Украинските удари в дълбочина

Свят Преди 4 часа

Благодарение на технологичния напредък украинските военни вече поразяват успешно цели дълбоко във вътрешността на Русия

Индийски петролен танкер пламна край Оман

Индийски петролен танкер пламна край Оман

Свят Преди 4 часа

На кораба се намират 24 индийски моряци, които са в безопасност

Първи политически реакции на оставката на Кандев

Първи политически реакции на оставката на Кандев

България Преди 4 часа

ГЕРБ питат, а Мирчев прави извод за политическа намеса в МВР

Москва обвини Запада в манипулиране на изборите в Армения

Москва обвини Запада в манипулиране на изборите в Армения

Свят Преди 4 часа

Захарова: Възнамеряваме да определяме курса си, като отчитаме реалните стъпки на арменското ръководство

<p>Кой е Георги Кандев, който хвърли оставка като шеф в МВР?</p>

Кой е старши комисар Георги Кандев, който хвърли оставка като и.д. главен секретар на МВР (БИОГРАФИЯ)

България Преди 4 часа

Вижте професионалната визитка и биографията на досегашния главен секретар, който напусна системата след 30 години служба без нито едно наказание

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg

6 начина, по които неволно наранявате чувствата на кучето си

dogsandcats.bg
1

Скорецът - великият имитатор сред птиците

sinoptik.bg
1

Изминаващата пролет - по-хладна от предходната

sinoptik.bg

3800 зрители аплодираха „Бурята“ на Народния театър във Виена

Edna.bg

Андрей Арнаудов на 47: баща, продуцент и човекът, който не се страхува да започва отначало

Edna.bg

БФС показа новото си лого (видео)

Gong.bg

НА ЖИВО: Жребий за сезон 2026/2027 в efbet Лига

Gong.bg

Пиян шофьор събори електрически стълб и остави част от хасковско село без ток (СНИМКИ)

Nova.bg

Политическите реакции след оставката на главния секретар на МВР

Nova.bg