Ренета Колева е назначена за зам.-министър на околната среда и водите

С ъс заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на околната среда и водите е назначена Ренета Колева.

Тя е изпълнявала същата длъжност и през 2023 г. в периодите август 2022 г. – юни 2023 г. , май 2021 г - декември 2021 г, както и от февруари 2017 до май 2017 г.

Колева е била изпълнителен директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Назначен е нов заместник-министър на околната среда и водите

В същата институция тя е работила още като юрисконсулт и директор на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“.

Притежава опит като юрисконсулт в частния сектор. Завършила е специалност „Право“ в Нов български университет.