Демерджиев за Хегсет: Ще вземем всички мерки

Р ечта на американския министър на отбраната Пийт Хегсет, в която той предупреди, че плажовете на България, Испания, Италия и Гърция са „превзети от опасни идеологии“, предизвика вълна от реакции в Европа, предаде БГНЕС.

Докато във Франция и Великобритания думите му бяха посрещнати с критики, а в Испания предизвикаха широк медиен отзвук, в България министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев увери, че институциите ще проверят информацията и ще реагират при необходимост.

„Към момента не разполагам с подробна информация по този въпрос, но разбира се, ще вземем всички необходими мерки“, заяви Демерджиев.

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Повод за коментара му стана изказване на Хегсет по време на церемония по случай 82-рата годишнина от десанта в Нормандия. В речта си американският министър направи паралел между историческото дебаркиране на съюзническите сили през Втората световна война и съвременните миграционни потоци към Европа.

„За съжаление днес различни европейски плажове са превзети от различни опасни идеологии. На плажовете в Испания, Италия, Гърция и България пристигат лодки и хора. Кога европейските столици ще направят нещо по отношение на тази инвазия?“, попита Хегсет.

Това сравнение предизвика най-силните реакции във Франция, където беше произнесена речта. Френски общественици и местни организации обвиниха американския министър, че използва възпоменанието за десанта в Нормандия за вътрешнополитически и идеологически послания. Според редица коментатори поставянето на знак за равенство между операцията, поставила началото на освобождението на Европа от нацизма, и миграцията е „обида към паметта на загиналите“.

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Критики дойдоха и от Великобритания. Британският външен министър Дейвид Лами осъди опитите миграцията автоматично да се свързва с престъпността и предупреди срещу използването на отделни трагични случаи за политически цели. От канцеларията на премиера също реагираха остро срещу „хората, които се опитват да се намесват в нашата демокрация“, след като представители на администрацията на Доналд Тръмп използваха убийството на британски студент като аргумент в дебата за миграцията.

Особено внимание на думите на Хегсет отделиха испанските медии. Водещи издания подчертаха, че Испания е посочена на първо място сред държавите, чиито плажове според американския министър са подложени на миграционен натиск. Коментатори определиха изказването като опит за политизиране на една от най-символичните дати в историята на Европа.

Засега правителствата на Испания, Италия, Гърция и България не са излезли с официални позиции по думите на Хегсет. Липсват и реакции от външните министерства на четирите държави.

Критики към ръководителя на Пентагона се чуха и отвъд Атлантика. Републиканският конгресмен Майкъл Маккол определи речта като неподходяща за подобно възпоменателно събитие и разкритикува смесването на историческата памет с актуални политически спорове.

Изказването на Хегсет е поредният епизод от нарастващото напрежение между администрацията на Доналд Тръмп и европейските съюзници по темата за миграцията. През последните месеци представители на Вашингтон нееднократно обвиняват европейските правителства, че не успяват да овладеят миграционния натиск и поставят под риск сигурността на континента.