ЕС отпусна нови 2,8 млрд. евро на Украйна

Е вропейската комисия (ЕК) отпусна близо 2,8 милиарда евро на Украйна за покриване на бюджетните ѝ нужди и поддържане на работата на държавната администрация, докато страната продължава да се защитава от руската агресия.

Това е седмото плащане по Механизма за Украйна – основният инструмент на Европейския съюз за подкрепа на възстановяването на страната, изпълнението на реформи и напредъка ѝ към членство в ЕС.

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С последния транш общата финансова помощ, предоставена по Украинския план, достига 29,5 милиарда евро, което представлява близо 77% от средствата, предвидени по първия стълб на механизма, насочен към пряка подкрепа за държавния бюджет.

Плащането беше одобрено след успешно изпълнение от страна на Киев на редица реформи в стратегически сектори, сред които управлението на публичните финанси, съдебната система, финансовите пазари, човешкия капитал, бизнес средата, енергетиката, селското стопанство, критичните суровини, цифровизацията и зеленият преход.

„Бързината и ангажираността на Украйна при осъществяването на значими реформи оправдават това плащане. Същевременно проправяме пътя за по-нататъшен напредък в преговорите за присъединяване“, заяви европейският комисар по разширяването Марта Кос.

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Украйна подаде искане за частично плащане на 14 април. На 28 май държавите членки в Съвета на ЕС подкрепиха оценката на Европейската комисия, че страната е изпълнила успешно 11 реформи, свързани с настоящото плащане, както и три неизпълнени реформи от петия и шестия транш и четири реформи, предвидени за бъдещи плащания.