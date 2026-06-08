България

Пиян бутна електрически стълб и остави част от село без ток

На мястото на инцидента е изпратен екип на пожарната, който е обезопасил района

8 юни 2026, 19:24
Пиян бутна електрически стълб и остави част от село без ток
Източник: NOVA, Димитър Иванов

Л ек автомобил бутна електрически стълб в хасковското село Тракиец, вследствие на което част от населеното място остана без електрозахранване. Пробата с дрегер на водача е показала над 2 промила алкохол в издишания въздух.

По първоначални данни шофьорът не е пострадал сериозно. Той е транспортиран в МБАЛ – Хасково за медицински преглед., предава NOVA.

Пиян шофьор се блъсна в стълб и остави 7 села без ток

На мястото на инцидента е изпратен екип на пожарната, който е обезопасил района.

Служители на електроразпределителното дружество работят по отстраняването на аварията и възстановяването на електрозахранването.

Пиян шофьор се удари в електрически стълб и отнесе хидрант

Това не е първият подобен случай в Тракиец. През септември 2024 година друг пиян шофьор се блъсна в ограда и електрически стълб в селото, което също доведе до прекъсване на тока за голяма част от жителите.

Източник: NOVA    
Тракиец катастрофа пиян шофьор
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