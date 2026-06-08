Свят

Унгарските депутати си намалиха заплатите с 40%

Премиерът вече намекна, че подобни съкращения може да засегнат и възнагражденията на кметовете

8 юни 2026, 23:00
Унгарските депутати си намалиха заплатите с 40%
Източник: EPA/БГНЕС

У нгарският парламент единодушно одобри закон за значително намаляване на възнагражденията и привилегиите на депутатите, част от усилията на премиера Петер Мадяр за ограничаване на административните разходи, предаде АФП. 

Всички 189 присъстващи народни представители в 199-местния парламент подкрепиха законопроекта, внесен от управляващата партия „Тиса“.

Мадяр намали заплатата си наполовина

Съгласно новите правила основната месечна заплата на депутатите ще бъде намалена с 40% – до около 3690 евро преди облагане с данъци. Промените влизат в сила от следващия месец.

Възнагражденията на премиера, председателя на парламента и членовете на парламентарните комисии също ще бъдат намалени.

Освен това се премахва възстановяването на разходите за мобилни телефони, а средствата за наем на офиси, жилища и персонал ще бъдат съкратени.

Според Мадяр мерките ще спестят на държавата сума, равна на една година от разходите за издръжка на парламента в рамките на настоящия четиригодишен мандат.

АП: Край на евродепутатските харчлъци

„Освен човечност, това е и въпрос на самодисциплина и смирение“, заяви той пред телевизия RTL миналия месец.

Мадяр, който спечели парламентарните избори през април с обещания за мащабни реформи и борба с корупцията, многократно критикуваше високите депутатски възнаграждения по времето на предшественика си Виктор Орбан. Опонентите на Орбан го обвиняваха, че е поддържал високи заплати, за да тушира недоволството сред депутатите.

Премиерът вече намекна, че подобни съкращения може да засегнат и възнагражденията на кметовете, което предизвика недоволство сред част от местните власти.

Темата за корупцията остава чувствителна в Унгария. По оценки на ръководителя на антикорупционния орган Ференц Биро, системната корупция е струвала на страната най-малко 186 млрд. евро по време на 16-годишното управление на Виктор Орбан.

Източник: БГНЕС    
Унгария парламент депутатски заплати
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