Трамвай блъсна дете в София

Инцидентът е станал на кръстовището на „Пиротска“ и „Опълченска“

14 януари 2026, 15:11
Сметките за парно ще се променят, но не веднага – какво ще плащаме тази зима

Пожар избухна в текстилно предприятие в Троян (ВИДЕО/СНИМКИ)

България започва проект за модернизация на ВМС със седем минни ловци

България влиза с 10% дял в проучванията за нефт и газ в Черно море

Социалното министерство отпуска допълнителни 1550 евро на засегнатите от бедствията в Кърджалийско

Депутатите почетоха с минута мълчание паметта на Димитър Пенев

Костадин Костадинов поиска преосноваване на България

Ромската общност в България отбелязва Банго Васил

Т рамвай е блъснал 11-годишно дете, съобщиха пред БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи. Инцидентът е станал в района на кръстовището на ул. "Пиротска" и ул. "Опълченска" в София.

Разкриха подробности за инцидента с блъснато до училище дете в София

По първоначална информация детето е било контактно с болки в главата и охлузвания по ръката. То е откарано в болница "Пирогов".

Причината за инцидента е в процес на изясняване.

Детето, пострадало при инцидент с трамвай, е в „Пирогов“, ватманката е била в шок

Друг пътен инцидент е станал на столичния булевард "Рожен" -  катастрофа между автобус на градския транспорт и няколко автомобила. При произшествието няма пострадали, само материални щети.

Източник: БТА, Константин Костов    
"Земята ще загуби гравитация за 7 секунди на 12 август 2026 г." - конспиративната теория, която заблуди милиони онлайн

Дания разполага войски в Гренландия след заплахите на Тръмп

САЩ, Русия, Китай: Защо Иран е толкова важен за тях

В 10 държави в ЕС минималната заплата е под 1000 евро

Гроздето май е кисело: Най-критикуваната М-ка на BMW се оказа най-продаваната

<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
Преди 9 часа
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
Преди 9 часа
<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
Преди 9 часа
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Преди 9 часа

Кога ще излети първата пилотирана мисия до Луната от 50 години?

Свят Преди 11 минути

Мисията „Артемис II“, която ще продължи около 10 дни, може да отведе астронавтите си по-далеч в Космоса, отколкото който и да е човек е бил досега

<p>Европа пренебрегна минералното богатство на Гренландия</p>

Свят Преди 17 минути

Докато Тръмп заплашва да завземе Гренландия със сила, неспособността на Европа да развие минното дело в покритата с лед територия все повече изглежда като стратегическа грешка

Само на 12: Норт Уест отново в центъра на вниманието с нови пиърсинги

Любопитно Преди 1 час

Дъщерята на Ким Кардашиян и Кание Уест продължава да експериментира с визията си и защитава смело личния си стил

Киев нареди евакуацията на пет селища в южна Украйна

Свят Преди 1 час

Кулеба: Взехме трудно, но необходимо решение

Елитът на европейската десница застава зад Орбан в изборната надпревара в Унгария

Свят Преди 1 час

"Заедно отстояваме Европа, която уважава националния суверенитет и се гордее със своите културни и религиозни корени", казва Джорджа Мелони

Снимката е илюстративна

България Преди 1 час

Трамвай е ударил дете на видима възраст около 10 години, съобщава "Фокус" за отделен инцидент

Внимавайте, изпращат фалшиви фактури за ток по имейла

България Преди 1 час

Идентифицираните до момента атаки са насочени към бизнес потребители

Асен Василев и "Информационно обслужване" влязоха в спор за машините за гласуване

България Преди 1 час

Компанията никога не е изпълнявала действия по конфигурирането им, заявиха от дружеството

Защо Google предизвика "код червено" в OpenAI

Технологии Преди 2 часа

Създателят на ChatGPT дълго време изглеждаше недосегаем в света на изкуствения интелект. През последната година обаче Google значително навакса изоставането и според мнозина дори вече изпреварва OpenAI в някои сфери на технологията

„Добре дошли в 2976 г.“: Амазигите от Северна Африка посрещат своята Нова година

Свят Преди 2 часа

Новата година на амазигите, известна като Йенайер, започва между 12 и 14 януари – в зависимост от района, в който живеят в Алжир, Мароко, Тунис и Либия

Въпросите, които Тръмп трябва да зададе, преди да удари Иран

Свят Преди 2 часа

Тръмп продължава да създава нови червени линии, след като иранските лидери пренебрегнаха предишното му предупреждение, че ако те започнат да стрелят, той също ще го направи

Сурови или варени яйца - какво казва науката

Любопитно Преди 2 часа

Суровите яйца са обект на спорове от години

Ще строят ново училище в столичния квартал "Студентски град"

България Преди 2 часа

Министерството на образованието и науката е осигурило финансиране в размер на над 3,8 млн. евро, както и терена за строителството

Как хората са се борили с отлагането преди 100 години – шокиращ метод

Любопитно Преди 2 часа

Отлагането е тихият убиец на гения, кара ни да правим всичко, за да избегнем работа

„Турбулентна година“ за британските кралски особи: Какво вещае 2026 според астролозите

Любопитно Преди 2 часа

Астролози прогнозират, че 2026 – Годината на Огнения кон – ще донесе големи промени и силна енергия за ново начало, като за крал Чарлз и принц Хари се очаква „турбулентен“ период с емоционални и съдбоносни обрати

Приеха промени в нормативните актове, свързани с въвеждането на еврото

Пари Преди 2 часа

