Трамвай блъсна дете в София

Т рамвай е блъснал 11-годишно дете, съобщиха пред БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи. Инцидентът е станал в района на кръстовището на ул. "Пиротска" и ул. "Опълченска" в София.

По първоначална информация детето е било контактно с болки в главата и охлузвания по ръката. То е откарано в болница "Пирогов".

Причината за инцидента е в процес на изясняване.

Друг пътен инцидент е станал на столичния булевард "Рожен" - катастрофа между автобус на градския транспорт и няколко автомобила. При произшествието няма пострадали, само материални щети.