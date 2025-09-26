Жестока катастрофа в Пловдив: Мъж загина след удар с БМВ

Ж естока катастрофа на бул. „Христо Ботев“ в Пловдив завърши със смъртта на 45-годишен мъж. Снощи около 19.45 ч. той изгуби контрол над автомобила си и се блъсна в дърво, оставяйки колата почти напълно унищожена.

Веднага след инцидента мъжът е транспортиран в болница в критично състояние, но въпреки усилията на лекарите по-късно почина. Случаят се разследва от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“, като органите на реда продължават огледите на мястото на катастрофата и събират доказателства за причините за инцидента.

Полицията призовава водачите да се движат с повишено внимание и да спазват ограниченията на скоростта, особено в късните вечерни часове.

Това е пореден тежък инцидент в района, като местните власти обмислят допълнителни мерки за повишаване на безопасността на пътя, включително маркировка, осветление и контрол на скоростта.