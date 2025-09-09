България

Топло време сега, но от четвъртък идват гръмотевици

Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса

9 септември 2025, 06:30
В ъв вторник ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.

В София максималните температури ще са около 29 градуса.

Източник: НИМХ

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в Рила и Пирин ще превали. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Атмосферното налягане бавно ще се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца. 

В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса.

Източник: НИМХ

В четвъртък над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. Над Западна България въздушната маса ще бъде неустойчива и там ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще продължи да духа слаб до умерен югоизточен вятър. Съществена промяна на температурите не се очаква. 

Източник: НИМХ
Източник: БТА, НИМХ    
