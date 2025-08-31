България

Спекулациите около изграждането на нови военни заводи у нас – Тодор Тагарев ги определи като "руска пропаганда"

България и сега е сред водещите производители на боеприпаси в Европа, каза той

31 август 2025, 10:14
"Каква е тази безумица?!" Хаос с евро цените по Черноморието

Е С има политика за изграждане на единна европейска отбранителна и технологична база поне от 20 години. През по-голяма част от този период тя оставаше на декларативно равнище. Но войната в Украйна наложи сериозно преосмисляне на отбранителната политика на Европа. Необходимостта от превъоръжаване и поддръжка на украинската армия изведе на преден план нуждата от модерни, интегрирани индустриални способности. И в това отношение България вече заема все по-важно място. 

Това заяви в ефира на NOVA бившият  министър на отбраната проф. Тодор Тагарев, коментирайки визитата на председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен у нас. Очаква се тя да посети ВМЗ-Сопот с премиера Росен Желязков. 

Иванов: Ние сме най-уязвими, Кремъл се цели в нас

По думите му редица европейски лидери, но и особено ЕК, са се постарали да използват ситуацията, за да интегрират отбранителните индустрии на страните членки. А България е участник в този процес. Той подчерта, че България дълго време е изоставала в това отношение, но сега има реален шанс да заеме ключово място в европейската индустрия, благодарение на стратегическото си разположение и вече съществуващ капацитет.

На въпрос има ли отношение посещението на Фон дер Лайен към обсъжданата възможност за създаване на съвместни заводи с германския гигант "Райнметал" за производство на барут и снаряди, Тагарев подчерта че:  „Това е стъпка в посока по-дълбока интеграция. Европейската комисия няма пряка роля в конкретната сделка с "Райнметал", но визитата на нейния председател е ясен политически сигнал, че това е посоката, която се подкрепя на най-високо ниво в ЕС“.

Радев: България не участва в съвместната доставка на снаряди за Украйна

Спекулациите, че изграждането на нови военни заводи у нас може да направи България мишена при евентуална ескалация, бяха определени от бившия министър на отбраната като част от „традиционната руска пропаганда“, на която не трябва да се обръща внимание. 

„България и сега е сред водещите производители на боеприпаси в Европа – това не ни е направило цел досега. Няма да ни направи и в бъдеще. Но проруските среди у нас използват всяка възможност, за да всяват страх“, предупреди той.

