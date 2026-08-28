Учени откриха неизвестен досега метал в пепелта на Хирошима

С ветът се промени завинаги на 6 август 1945 г. Това бе денят, в който човечеството за първи път съзнателно обърна най-мощното оръжие, създавано някога, срещу самото себе си - когато САЩ хвърлиха атомна бомба над хората в Хирошима, Япония.

За броени секунди огненото кълбо достигна температури от над 7000 °C, изпарявайки плът и метал наред. А когато материалите започнаха да се охлаждат в ужасяващите му последици, в пепелта се образува нещо, което човечеството никога преди това не беше виждало.

В малка прашинка, извлечена от пясъците на залива на Хирошима, екип от учени, водени от геолога Лука Бинди от Университета във Флоренция, Италия, идентифицираха микроскопична зърнеста структура от метална сплав, изкована при екстремните условия на ядрената експлозия.

„Ядреното огнено кълбо излага множество различни материали на екстремна топлина, яростно смесване и изключително бързо охлаждане – всичко това за секунди. В действителност то извършва огромен брой неконтролирани експерименти с материали наведнъж, съчетавайки комбинации и структури, чието откриване в лаборатория би отнело на изследователите години“, споделя Бинди.

Шлаката „Хирошимаит“: Носител на физическа памет

Взривът с мощност 15 килотона от бомбата „Little Boy“ („Момченцето“) оставя след себе си дълбоки рани. Някои от тях са добре познати, като сенките на жертвите, запечатани върху камък и бетон; други са много по-фини и скрити.

Сред последните са микроскопичните частици от ядрените утаечни остатъци, известни като „хирошимаити“ – малки стъклени капчици, образувани, когато изпарената и разтопена материя се е разбъркала и бързо се е охладила по време на въздушния взрив.

Тези частици съдържат физически запис на случилото се в огнения капан. Различни материали са били увлечени и смесени при условия и съотношения, които обикновено не биха възникнали дори при изкуствено промишлено производство.

„Метали, стъкло, почва и строителни материали се изпаряват и смесват при изключително висока температура, създавайки химически съединения, които рядко се срещат в нормалната природа. С разширяването на огненото кълбо материята кондензира и се охлажда толкова бързо, че необичайните атомни подредби остават замръзнали на място, преди да успеят да се превърнат в по-прости и стабилни структури“, обяснява Бинди.

Атомният пъзел: Защо тази сплав е уникална?

Екипът на Бинди изследва 34 проби от хирошимаит с помощта на високорезолюционни аналитични техники. Вградени в стъклената матрица на една от пробите, те откриват множество микроскопични фрагменти от желязо-кромова сплав. Повечето от тях били с очакван състав, но едно единично зрънце с размер от едва 10 микрометра (около 10 пъти по-тънко от човешки косъм) привлякло вниманието им поради необичайно високото си съдържание на силиций.

Използвайки рентгенова дифракция на единични кристали, за да определят как точно са подредени атомите вътре, учените останали изумени. Обикновената стомана има проста кубична кристална решетка. Изследваното зрънце обаче имало изключително сложна и високо организирана атомна структура от тип AlAu₄, произлизаща от бета-манганова структура.

Сплавта се определя не само от нейните съставки, но и от начина, по който са подредени нейните атоми. Необичайната кристална конфигурация означава, че материята е била заклещена в тази междинна, нестабилна фаза секунди преди да успее да се превърне в обикновен метал.

Отвъд науката: Памет за човешката трагедия

Отриването на новата сплав в Хирошима не е изолиран случай. По-рано през 2026 г. същият екип откри неизвестен досега клатрат в остатъците от първия ядрен опит „Тринити“, проведен в Ню Мексико през юли 1945 г. Това подсказва, че пепелта от историческите ядрени опити крие цяла „библиотека“ от нови, непознати за науката материали.

Въпреки вълнението от научното откритие, проф. Бинди подчертава, че екипът му се отнася към пробите с дълбока почит и уважение.

„Това напрежение винаги присъства. От научна гледна точка материалът е изключителен, но той не може да бъде отделен от човешката катастрофа, която го е създала. Ето защо към тази работа трябва да се пристъпва с смирение, уважение и ясното съзнание, че това научно знание идва от останките на огромно човешко страдание“, казва Бинди.