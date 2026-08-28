Любопитно

Учени откриха неизвестен досега метал в пепелта на Хирошима

Изследователи откриха микроскопично зрънце от неизвестна досега метална сплав в остатъците от ядрения взрив над Хирошима през 1945 г. Материалът се е формирал при екстремни условия, които науката тепърва преоткрива в пепелта на трагедията

28 август 2026, 16:25
Учени откриха неизвестен досега метал в пепелта на Хирошима
Източник: iStock/Getty Images

С ветът се промени завинаги на 6 август 1945 г. Това бе денят, в който човечеството за първи път съзнателно обърна най-мощното оръжие, създавано някога, срещу самото себе си - когато САЩ хвърлиха атомна бомба над хората в Хирошима, Япония.

За броени секунди огненото кълбо достигна температури от над 7000 °C, изпарявайки плът и метал наред. А когато материалите започнаха да се охлаждат в ужасяващите му последици, в пепелта се образува нещо, което човечеството никога преди това не беше виждало.

В малка прашинка, извлечена от пясъците на залива на Хирошима, екип от учени, водени от геолога Лука Бинди от Университета във Флоренция, Италия, идентифицираха микроскопична зърнеста структура от метална сплав, изкована при екстремните условия на ядрената експлозия.

„Ядреното огнено кълбо излага множество различни материали на екстремна топлина, яростно смесване и изключително бързо охлаждане – всичко това за секунди. В действителност то извършва огромен брой неконтролирани експерименти с материали наведнъж, съчетавайки комбинации и структури, чието откриване в лаборатория би отнело на изследователите години“, споделя Бинди.

Шлаката „Хирошимаит“: Носител на физическа памет

Взривът с мощност 15 килотона от бомбата „Little Boy“ („Момченцето“) оставя след себе си дълбоки рани. Някои от тях са добре познати, като сенките на жертвите, запечатани върху камък и бетон; други са много по-фини и скрити.

Сред последните са микроскопичните частици от ядрените утаечни остатъци, известни като „хирошимаити“ – малки стъклени капчици, образувани, когато изпарената и разтопена материя се е разбъркала и бързо се е охладила по време на въздушния взрив.

Тези частици съдържат физически запис на случилото се в огнения капан. Различни материали са били увлечени и смесени при условия и съотношения, които обикновено не биха възникнали дори при изкуствено промишлено производство.

„Метали, стъкло, почва и строителни материали се изпаряват и смесват при изключително висока температура, създавайки химически съединения, които рядко се срещат в нормалната природа. С разширяването на огненото кълбо материята кондензира и се охлажда толкова бързо, че необичайните атомни подредби остават замръзнали на място, преди да успеят да се превърнат в по-прости и стабилни структури“, обяснява Бинди. 

Атомният пъзел: Защо тази сплав е уникална?

Екипът на Бинди изследва 34 проби от хирошимаит с помощта на високорезолюционни аналитични техники. Вградени в стъклената матрица на една от пробите, те откриват множество микроскопични фрагменти от желязо-кромова сплав. Повечето от тях били с очакван състав, но едно единично зрънце с размер от едва 10 микрометра (около 10 пъти по-тънко от човешки косъм) привлякло вниманието им поради необичайно високото си съдържание на силиций.

Използвайки рентгенова дифракция на единични кристали, за да определят как точно са подредени атомите вътре, учените останали изумени. Обикновената стомана има проста кубична кристална решетка. Изследваното зрънце обаче имало изключително сложна и високо организирана атомна структура от тип AlAu₄, произлизаща от бета-манганова структура.

Сплавта се определя не само от нейните съставки, но и от начина, по който са подредени нейните атоми. Необичайната кристална конфигурация означава, че материята е била заклещена в тази междинна, нестабилна фаза секунди преди да успее да се превърне в обикновен метал.

Отвъд науката: Памет за човешката трагедия

Отриването на новата сплав в Хирошима не е изолиран случай. По-рано през 2026 г. същият екип откри неизвестен досега клатрат в остатъците от първия ядрен опит „Тринити“, проведен в Ню Мексико през юли 1945 г. Това подсказва, че пепелта от историческите ядрени опити крие цяла „библиотека“ от нови, непознати за науката материали.

Въпреки вълнението от научното откритие, проф. Бинди подчертава, че екипът му се отнася към пробите с дълбока почит и уважение.

„Това напрежение винаги присъства. От научна гледна точка материалът е изключителен, но той не може да бъде отделен от човешката катастрофа, която го е създала. Ето защо към тази работа трябва да се пристъпва с смирение, уважение и ясното съзнание, че това научно знание идва от останките на огромно човешко страдание“, казва Бинди. 

Източник: sciencealert    
Хирошима Атомна бомба Хирошимаит Научно откритие Нова сплав Ядрена експлозия Лука Бинди Човешка трагедия Кристална структура 6 август 1945 г
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Тийнейджърите, обвинени вчера за убийството в Пловдив, остават в ареста

Тийнейджърите, обвинени вчера за убийството в Пловдив, остават в ареста

Умря най-младият крал в света

Умря най-младият крал в света

Готови са две експертизи за случая „Петрохан - Околчица“

Готови са две експертизи за случая „Петрохан - Околчица“

Учени откриха неизвестен досега метал в пепелта на Хирошима

Учени откриха неизвестен досега метал в пепелта на Хирошима

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg
27 август: Когато Вашингтон посрещна най-опасната жена на планетата
Ексклузивно

27 август: Когато Вашингтон посрещна най-опасната жена на планетата

Преди 1 ден
В края на август: Времето се пречупва с бури в четвъртък и студен вятър в петък
Ексклузивно

В края на август: Времето се пречупва с бури в четвъртък и студен вятър в петък

Преди 1 ден
Може ли Иран да направи войната още по-скъпа за САЩ и света
Ексклузивно

Може ли Иран да направи войната още по-скъпа за САЩ и света

Преди 1 ден
Най-охраняваната граница в Европа: Туристи пръскат хиляди, за да ходят пеш до Русия
Ексклузивно

Най-охраняваната граница в Европа: Туристи пръскат хиляди, за да ходят пеш до Русия

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

След визитата на директора на ЦРУ в Москва - Русия засили ударите по Киев

Свят Преди 46 минути

Ратклиф посети Москва на 25 август, а дни по-късно Киев отчете рекордните 13 въздушни тревоги за едно денонощие

,

Извънземна „медуза“ на Марс? НАСА обясни странния обект от снимките на Curiosity

Любопитно Преди 1 час

Странна сянка с форма на медуза върху снимка от Марс предизвика въпроси за извънземен живот. От NASA разкриха, че мистериозният обект всъщност е следа от космически лъч, ударил директно камерата на марсохода Curiosity

Собственици не позволиха спиране на водата в Баба Алино

Собственици не позволиха спиране на водата в Баба Алино

България Преди 1 час

Варненският административен съд остави без движение жалбата срещу спирането на тока

Беларус - постоянен източник на заплахи за Украйна

Беларус - постоянен източник на заплахи за Украйна

Свят Преди 2 часа

С всички възможни средства Минск поддържа агресивните действия на Москва в региона. Хибридните атаки срещу съседни държави се превърнаха в нова системна политика на Беларус

Как войната с Иран направи Америка по-уязвима

Как войната с Иран направи Америка по-уязвима

Свят Преди 2 часа

Намаляващи запаси от оръжия, преразпределение на сили и тревога сред американските съюзници поставят под въпрос способността на Вашингтон да възпира противниците си

Не е диета: Древният навик, който предпазва от деменция и удължава живота

Не е диета: Древният навик, който предпазва от деменция и удължава живота

Любопитно Преди 2 часа

Не говорим за нова модерна диета, а за една от най-древните практики на човечеството: коменсализма, или акта на хранене заедно с други хора

Горски пожар в Германия

Взривоопасното наследство на войните в Европа

Свят Преди 3 часа

Зачестяващите горски пожари в Европа превръщат неизбухналите боеприпаси във все по-голяма опасност, предупреждават експерти

,

Отровният феномен на Сокотра: Дървото, което съхранява вода и лекува сърцето

Любопитно Преди 3 часа

Наречено „бутилково дърво“, това необикновено растение цъфти в суровия пейзаж на остров Сокотра. Сокът му съдържа токсични съединения, които в миналото са ползвани за отровни стрели, а днес помагат при сърдечни заболявания

Скандал, задържаха жена при визитата на Румен Радев в Струмяни

Скандал, задържаха жена при визитата на Румен Радев в Струмяни

България Преди 3 часа

Полицаите са действали след сигнал от служители на НСО

„Кървава луна“

„Кървава луна“ озари небето - зашеметяващи снимки плениха света

Свят Преди 3 часа

Луната придоби медночервен оттенък, докато сянката на Земята покри около 93% от диска ѝ, наблюдаван от Великобритания

КРИБ е против ново увеличение на максималния осигурителен доход през 2027 г.

КРИБ е против ново увеличение на максималния осигурителен доход през 2027 г.

България Преди 3 часа

Според първоначалните бюджетни разчети се предвижда таванът да нарасне от 2300 на 2400 евро

<p>Внимание:&nbsp;ГДБОП алармира за нова имейл измама с обвинения за престъпления</p>

"Ще бъдете арестуван до 48 часа": ГДБОП алармира за нова имейл измама с обвинения за престъпления

България Преди 3 часа

Съобщенията са озаглавени „Известие за полицейска призовка“ и максимално наподобяват официална кореспонденция

,

Стартирате YouTube канал през 2026 г.? 5 правила за първото ви видео

Любопитно Преди 3 часа

Мечтаете за собствен YouTube канал? Вижте 5-те най-важни съвета за начинаещи през 2026 г. — от избора на ниша и значението на звука до силата на краткото съдържание

51-годишен мъж е с опасност за живота след нападение от бик край Вакарел

51-годишен мъж е с опасност за живота след нападение от бик край Вакарел

България Преди 3 часа

Той се грижел за стадо от 35 животни и бил атакуван, докато ги напоявал

Почина гласът на Оптимус Прайм и Йори от „Мечо Пух“

Почина гласът на Оптимус Прайм и Йори от „Мечо Пух“

Свят Преди 4 часа

Питър Кълън, озвучавал едни от най-емблематичните герои в анимационното кино, си отиде на 85 години

В центъра на събитията: Кои зодии не могат да живеят без внимание

В центъра на събитията: Кои зодии не могат да живеят без внимание

Любопитно Преди 4 часа

Някои зодиакални знаци са особено ярки в компания и нямат нищо против да получават възхитени погледи. Звездна класация разказва кои зодии обичат най-много вниманието

Всичко от днес

От мрежата

15 красиви породи кучета, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg

Котките потят ли се

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Самоковището? Един от най-красивите маршрути до Бистришкия водопад

sinoptik.bg
1

Ентусиасти от 64 държави преплуваха Босфора

sinoptik.bg

Лекар разкри кои са най-болезнените медицински процедури в света

Edna.bg

Дъщерята на Сидни Крауфорд с необичайно признание: Правили са ми екзорсизъм като дете

Edna.bg

Левски показа новия спонсор (СНИМКИ)

Gong.bg

Николай Върбицалиев за F1 тестовете на Цолов: Сюрреалистично е!

Gong.bg

Нови три дрона унищожиха военни по Българското Черноморие (СНИМКИ)

Nova.bg

Още трима непълнолетни остават в ареста за убийството на Георги Кузев (СНИМКИ)

Nova.bg