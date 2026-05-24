Катастрофа край Казанлък, петима пострадали, сред които и новородено

П етима души пострадаха при катастрофа, сред тях е и новородено. Всички са пътували в един автомобил, предаде NOVA.
Водачът на колата загубил контрол на един от завоите към казанлъшкото село Горно Черковище и автомобилът се преобърнал.
Пострадалите са откарани от екипи на Спешната помощ в болницата в Казанлък.
При друга катастрофа в неделя сутрин е загинал 25-годишен мъж, шофьор на лек автомобил, който се е блъснал в товарен камион с полска регистрация, съобщиха от МВР.
Инцидентът е станал около 07:30 часа в района на Ботевград. Пострадала е и 23-годишната спътничка на загиналия, тя е откарана в болница.
По данни на Агенция "Пътна инфраструктура" пътното произшествието се е случило в района на км 4 по път II-17 при пътен възел "Малините" в посока АМ "Хемус".
По-рано от Министерството на вътрешните работи съобщиха на сайта си, че един човек е загинал, а 16 са ранени при 15 катастрофи през изминалото денонощие.
От началото на месеца 33 души са загинали, а 525 са ранени при 439 катастрофи.
От началото на годината при 2152 катастрофи 160 души са загинали, а 2663 - ранени.
При сравнение с реалните данни за загиналите (137) през същия период на 2025 г. се отчитат 23 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.