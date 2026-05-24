Катастрофа край Казанлък, петима пострадали, сред които и новородено

П етима души пострадаха при катастрофа, сред тях е и новородено. Всички са пътували в един автомобил, предаде NOVA.

Водачът на колата загубил контрол на един от завоите към казанлъшкото село Горно Черковище и автомобилът се преобърнал.

Пострадалите са откарани от екипи на Спешната помощ в болницата в Казанлък.

При друга катастрофа в неделя сутрин е загинал 25-годишен мъж, шофьор на лек автомобил, който се е блъснал в товарен камион с полска регистрация, съобщиха от МВР.

Инцидентът е станал около 07:30 часа в района на Ботевград. Пострадала е и 23-годишната спътничка на загиналия, тя е откарана в болница.

По данни на Агенция "Пътна инфраструктура" пътното произшествието се е случило в района на км 4 по път II-17 при пътен възел "Малините" в посока АМ "Хемус".

По-рано от Министерството на вътрешните работи съобщиха на сайта си, че един човек е загинал, а 16 са ранени при 15 катастрофи през изминалото денонощие.

От началото на месеца 33 души са загинали, а 525 са ранени при 439 катастрофи.

От началото на годината при 2152 катастрофи 160 души са загинали, а 2663 - ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите (137) през същия период на 2025 г. се отчитат 23 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.