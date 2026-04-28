Шофьор загина в катастрофа край Стара Загора, има ранени

Ш офьор е загинал тази сутрин при пътния инцидент на околовръстния път на Стара Загора. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Сигнал за него е подаден минути след 8:00 часа.

Катастрофа в Стара Загора, мъж и жена са пострадали

Катастрофата е станала между два леки автомобила.

За оказване на медицинска помощ в болница са транспортирани мъж на 59 години, шофирал другия автомобил, и две жени – на 28 и 54 г., пътували в неговата кола.

Шест жертви на пътя за ден

Движението в района е затруднено, а трафикът се регулира от полицейски служители.

Общо 40 души са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. Тежките произшествията за изминалите 24 часа са 30. В София са регистрирани четири тежки и 47 леки пътнотранспортни произшествия. Пострадали са четирима души.

42-годишен мъж загина при катастрофа в Стара Загора

От началото на месеца са станали 412 тежки катастрофи, при които са загинали 28 души, а 520 са ранени. От началото на годината има 1654 тежки пътни произшествия, при които са загинали 119 души, а 2065-ма са пострадали.

При сравнение със същия период на миналата година (108 загинали) се отчитат с 11 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 година.