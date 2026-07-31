37 пострадали при катастрофи в страната за последното денонощие

Тридесет и седем души са ранени при 25 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР.

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В София са регистрирани две тежки и 23 леки катастрофи. При тях са пострадали трима души.

По данни на МВР от началото на юли при пътнотранспортни произшествия са загинали 52 души, а ранените са 906. От началото на 2026 г. жертвите на катастрофи са 270, а пострадалите – 4667. Данните са публикувани и от Българската телеграфна агенция, която цитира информацията на МВР.

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Повече жертви от същия период на 2025 г.

Статистиката на МВР показва, че пътната безопасност остава сериозен проблем и през тази година. При сравнението с аналогичния период на 2025 г. ведомството отчита по-висок брой загинали участници в движението.

Според данните на МВР броят на тежките катастрофи, загиналите и ранените се следи ежедневно, като ведомството публикува актуална статистика по региони и за страната като цяло.

Шофьор загина в катастрофа край Стара Загора, има ранени

Летните месеци традиционно са сред натоварените периоди за движението по пътищата заради увеличения трафик към морските курорти, по-големия брой пътувания и интензивното движение по основните пътни направления.

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От МВР редовно предупреждават шофьорите да се съобразяват с пътната обстановка, да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови маневри. Особено внимание се препоръчва при продължително шофиране, високи температури и интензивен трафик.

Пътната полиция продължава да извършва проверки за превишена скорост, употреба на алкохол и наркотични вещества, както и за други нарушения, които са сред основните фактори за тежките пътнотранспортни произшествия.