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Детска игра откри съкровище: Малчугани изкопаха 500-годишен меч във Виена

Неочаквано откритие по време на игра: Деца във Виена попаднаха на 59-сантиметров швейцарски меч от XV-XVI век. Редкият артефакт вече се реставрира от австрийските власти, а малките откриватели получиха специален урок по археология

9 септември 2026, 06:53
Детска игра откри съкровище: Малчугани изкопаха 500-годишен меч във Виена
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock Photos/Guliver

Д еца, които по-рано тази година копаели в склон на жилищен комплекс във Виена, направили неочаквано откритие - те попаднали на средновековен меч, който в момента се реставрира от Федералната служба за опазване на паметниците на Австрия, съобщи Mediavalist. 

Находката е направена през март във виенския район Хитцинг. Децата копаели „жилищна пещера“, когато открили оръжието с дължина 59 сантиметра, чието острие е дълго 45 сантиметра. Родителите им съобщили за находката на Федералната служба за опазване на паметниците, чиито експерти посетили мястото и обезопасили меча.

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Археологическото проучване установило, че оръжието се е намирало в съвременен насип, натрупан при благоустрояването на имота. Поради това първоначалният археологически контекст на находката вече е бил изгубен. Експертите определили оръжието като Schweizerdegen, или швейцарски меч - вид къс меч, използван от швейцарски наемници през XV и XVI век.

Мечът е предаден на отдела за консервация и реставрация към Федералната служба за опазване на паметниците. Изследванията показали, че той е в сравнително стабилно състояние. Изглежда, че няма значителни липсващи части от острието или дръжката, а желязното острие не е било напълно проядено от корозия.

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Реставраторите работят за дългосрочното му съхранение, включително чрез обезсоляване на меча и поставянето му при контролирани климатични условия.

По-късно децата били поканени да научат повече за откритието си и за начина, по който археологическите предмети се изследват и съхраняват. Експертите им разказали за историческия контекст на оръжието, показали им техники за консервация и демонстрирали някои от научните методи за анализ на археологически находки. Децата дори получили възможност да разгледат откритието си под микроскоп.

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Федералната служба за опазване на паметниците похвалила децата и техните родители за подадения сигнал. Съгласно австрийското законодателство за опазване на културното наследство случайно откритите археологически находки трябва да бъдат съобщавани на властите. Това позволява на експертите да документират и изследват както самия предмет, така и мястото, където е открит.

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Археологическият контекст може да предостави важна информация за даден артефакт, което прави своевременното съобщаване особено важно при неочаквани находки. Макар съвременното благоустрояване вече да е заличило първоначалния контекст на меча, откриването му е позволило средновековното оръжие да бъде документирано, изследвано и съхранено.

Източник: БГНЕС    
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