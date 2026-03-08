България

Теодора Георгиева: Сезирах правосъдния министър за възможни престъпления на Борислав Сарафов

"Посредник ме заплаши, че ще бъда "размазана" през медиите. Записите срещу мен вероятно са изпратени от кабинета на главния прокурор", заяви тя

8 март 2026, 19:50
"Считам, че към момента съществува институционален проблем пред българската прокуратура, който трябва да бъде решен по един или друг начин. А той е свързан с конкретни назначения по висши позиции в прокуратурата. Във връзка с конкретиката, която имам като факти и обстоятелства, с които разполагам, вече съм се обърнала към министъра на правосъдието с искане за съдействие. Искам да уточня и нещо много важно,  а именно защо говоря именно сега. Защото едва сега ми станаха известни определени обстоятелства, свързани с престъпления по служба. Подала съм сигнал за това. Дали те ще бъдат установени е въпрос на доказване, но те според мен са извършени. Подчертавам, че спазвам презумпцията за невиновност. Сигналът ми е за възможни престъпления, извършени от изпълняващия функциите главен прокурор господин Борислав Сарафов. Това заяви в предаването „На Фокус” по NOVA временно отстраненият български прокурор Теодора Георгиева.

Георгиева подаде сигнал за натиск и заплахи от прокурори

Тя подчерта, че „престъпленията по служба са извършени спрямо нея и затова тя си позволява да говори за това и то с имена”. „Защото, когато има извършено престъпление или  твърдение за такова,  би било нелепо да кажа, че е някакъв неизвестен извършител”, изтъкна тя.

И даде конкретика във връзка с изтеклите записи от нейна среща през 2020 г. с осветения като предполагаем лидер на криминалната мрежа за престъпно влияние в правосъдието „Осемте джуджета“ Петьо Петров.

За записа Георгиева обясни, че жената на него в действителност е тя, но не се виждала Русинова - градският прокурор на София. Именно тя организирала срещите на Георгиева с Петров в ресторант "Осемте джуджета". Временно отстраненият български европрокурор призна, че е участвала няколко пъти в подобни разговори на мястото.

Пеевски: Сезирам Прокуратурата за Теодора Георгиева, това е активно мероприятие на ПП-ДБ

„Аз съм на записа, да. Срещата се проведе, след като беше приключила цялата процедура по изслушването пред няколко комисии. Преди това същият този колега – градският прокурор на София, е отправял искания към мен да си оттегля документите, защото можело да си харесам нещо друго. Аз отказах. След като се случиха тези странни събития, честно казано проявих любопитство. Тя – говоря за градския прокурор на София госпожа Емилия Русинова, ми каза, че има познати, които знаят какво се случва по тази процедура. Тоест  целта на срещата е била да бъда въвлечена в ситуация, при която да бъде направен този запис, и впоследствие, ако не се съобразявам с указания, което никога не съм правила – той да бъде използван”, заяви Георгиева.

И уточни, че не е познавала Петьо Петров преди срещата. „Очевидно двамата с Емилия Русинова са близки приятели. С нея отидох на срещата. Но на записа тя не се вижда, защото видеото е изрязано. Това, че нея я няма в кадъра ми казва, че този запис може да е изпратен от главния прокурор, защото Русинова е висш служител в прокуратурата”, изтъкна тя и допълни, че е ходила в ресторант „Осемте джуджета” два или три пъти.

А по отношение на името на политическия лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания“, от когото тя се страхувала, тя подчерта, че „заплахата не дошла директно от него, а чрез посредник”. „Той (бел. ред. Делян Пеевски) е свързан с проблемите на разширението на газохранилището в „Чирен”. Там има свидетели, които са посочили упражняване на натиск, изнудване и искане подкупи. Той се разпозна вчера сам. Аз не съм разпространявала сигнала, но съм дала разрешение на правосъдния министър като съм подписала декларация”, подчерта тя.

Източник: NOVA    
Прокуратура Теодора Георгиева Борислав Сарафов
