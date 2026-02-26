Любопитно

Greenovate: Hack the City – конкурс за стартъпи и проекти, които ще променят градовете на България

26 февруари 2026, 13:10
Greenovate: Hack the City – конкурс за стартъпи и проекти, които ще променят градовете на България
Г радовете са отговорни за над 70% от глобалните въглеродни емисии и консумират повече от 65% от световната енергия. Но именно градовете са и мястото, където се раждат и внедряват най-смелите решения. От интелигентни системи за транспорт до зелени покриви, които охлаждат цели квартали – иновациите вече променят начина, по който живеем.

Днес търсим следващите компании, които ще направят тази промяна реалност. Списание „Мениджър“ организира конкурс за стартъпи и проекти, разработващи зелени решения за градска среда. Ако създавате проект, който може да подобри живота в града – това е вашата сцена.

Greenovate търси решения в сферите на: устойчива мобилност и транспорт, зелена инфраструктура и климатична устойчивост, смарт градове и градски данни, подобряване на градската инфраструктура, градски живот и социална среда, строителство и градско развитие, енергийна ефективност, и не само.

Какво ще получи победителят:
•    Реално тестване на решението в градска среда, предоставено от Столична община;
•    Потенциал за финансиране от Innovation Capital;
•    Участие в SCION Accelerator;
•    Медийна подкрепа от „Мениджър“ – публикация в списанието, участие в подкаста „Ти водиш“ и онлайн отразяване.

Второ и трето място получават менторство от партньорите на конкурса.

Имате готов прототип, който все още не е внедрен на пазара? Кандидатствайте до 15 март в Greenovate: Hack the city.

Как да кандидатствате?
    • Попълнете онлайн въпросник 
    • Изпратете видео представяне на green@manager.bg. 
    • Запознайте се с правилата и общите условия на конкурса тук 
    • Често задавани въпроси /FAQ/

Етапи на конкурса:
•    Кандидатстване: до 15 март 2026 г.
•    Обявяване на финалистите: 20 април 2026 г.
•    Pitch workshop: 20 – 30 април 2026 г.
•    Финал и избор на победител: 19 май 2026 г., по време на 17-ия Зелен и енергиен форум на „Мениджър“ 

Най-добрите проекти ще бъдат представени пред жури със състав:
Елица Панайотова, координатор, проект "Зелена София"
Саша Безуханова, основател, MOVE.BG и съосновател на SCION
Ангел Ангелов, управляващ партньор, Innovation Capital

Европейските градове вече са поле за реализация на стартъпи, които променят градската среда. Естонската компания Bolt започва като малък стартъп и днес работи с над 500 града, предлагайки споделена мобилност, която намалява автомобилния трафик. В Стокхолм стартъпът Einride внедрява електрически и автономни товарни превози, които значително намаляват емисиите от градската логистика. В Хелзинки компанията Enevo използва сензори и данни, за да оптимизира събирането на отпадъци и да намали разходите и емисиите с до 30%. В Амстердам стартъпът The Ocean Cleanup разработва и тества технологии за събиране на отпадъци от водни пътища, които вече се използват в десетки градове. Всички тези решения започват като иновативни идеи на малки екипи и достигат до реално внедряване чрез пилотни проекти в градска среда.

Тези истории имат нещо общо. Не са започнали с мащабно внедряване.

Започнали са с един пилотен проект. 

Ако разработвате решение за устойчива мобилност, климатична устойчивост, енергийна ефективност, смарт градове или по-добра градска среда — това е вашият момент да излезете от фазата на „идея“ и да влезете в реалността. Очакваме вашите кандидатури в националния конкурс Greenovate: Hack the city.

Greenovate: Hack the City може да превърне проекта ви в реално внедрено градско решение. 
Пишете ни на green@manager.bg  

