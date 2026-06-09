Таксиметрови шофьори искат по-сурови наказания след поредица от нападения

П оредица от инциденти, при които таксиметрови шофьори станаха жертва на физическо насилие и заплахи, предизвика реакция от бранша. Представители на сектора настояват за промени в законодателството, които да осигурят по-голяма защита на шофьорите и по-сурови наказания за извършителите на подобни посегателства.
Два са случаите на нападения над таксиметрови шофьори през последните седмици.
Първият е в Пловдив. Пострадалият е 57-годишният Васил Димитров. По думите на Николай Джумаков от организацията SLS Taksi, инцидентът е станал след леко пътнотранспортно произшествие.
„Колега прави леко ПТП. Другият водач кола директно слиза и започва да му налага шамари, без изобщо да спрат и чисто човешки да се разберат“, разказа той.
Вторият случай е от нощта на 6 юни в Перник. Нападнат е 50-годишният таксиметров шофьор Влади Цветков малко преди да започне работа.
Пияни клиенти пребили таксиметров шофьор в София
„Колегата в момента е в „Пирогов“. Даже го оперират. Има счупен нос и проблем с окото и с челюстта“, заяви Джумаков.
По информация на организацията извършителите са били задържани, но впоследствие са освободени до изготвянето на съдебномедицинска експертиза.
„Ако телесната повреда на колегата Влади Цветков се окаже, че е от лека нагоре, тоест средна или тежка, със сигурност имам гаранцията, че ще бъдат задържани отново и ще бъде прецизирано друго обвинение“, посочи той.
Таксиметрови шофьори на протест в подкрепа на прострелян техен колега
След двата инцидента управителят на SLS Taksi е входирал искане до институциите таксиметровите шофьори да бъдат включени сред професиите, защитени по член 131 от Наказателния кодекс.
„Там са защитени полицаите, медиците, учителите. Наказанията са по-сурови“, обясни Джумаков.
От организацията настояват още за национален анализ на случаите на насилие над таксиметрови шофьори и за мерки за превенция.
„Нямат право да ни посягат. Това е все едно да посегнеш на полицай или на медик“, каза още той.
Дали ще бъдат предприети законодателни промени предстои да стане ясно след разговорите между представители на бранша и институциите.