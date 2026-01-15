Модна къща шпионирала клиентите си, за да провери дали са достатъчно „престижни“

Е дна от най-желаните чанти в света – Birkin очевидно не е достъпна за всеки, а Hermès, според информацията, прилага крайни мерки, за да гарантира, че само „подходящи“ клиенти могат да се сдобият с нея, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Ново разследване на френското модно издание Glitz установява, че служители на луксозната модна къща използват Google, за да „анализират“ адресите на потенциални купувачи на Birkin и да преценят дали жилищата им са достатъчно престижни.

Според разследването персоналът също така „преглежда под лупа“ профилите на бъдещите собственици в социалните мрежи. Ако впоследствие служители забележат, че клиент е обявил чантата за продажба в социалните си мрежи, както клиентът, така и служителят, осъществил продажбата, според твърденията биват вкарвани в „черен списък“.

Това се добавя към и без това сериозните изисквания, които клиентите трябва да изпълнят, за да се сдобият със символа на сериозен статус, кръстен на британската актриса и певица Джейн Бъркин, чиято цена обикновено започва от около 10 000 британски лири. Оригиналната чанта на Джейн Бъркин беше продадена на търг в Sotheby’s в Париж за 10,1 млн. долара през юли 2025 г.

Журналистът Луис Пизано написа в X: „Hermès вероятно следи клиентите си. Разследване на Glitz разкри, че служители на Hermès проверяват чрез Google домашните адреси на клиенти, за да определят дали са достатъчно престижни, за да бъдат счетени за достойни за Birkin или Kelly.

Hermès също така проверява профилите на клиентите в социалните мрежи и съдържанието, което публикуват. След закупуване на т.нар. „квотна чанта“, наблюдението за препродажба продължава и при установяване на такава клиентът моментално бива вкарван в черен списък“.

Един от продавач-консултантите споделил пред Glitz: „Всеки нов клиент автоматично е заподозрян“. Сред сигналите, по които служителите разпознават „правилния“ клиент за квотна чанта, са часовници Audemars Piguet или Richard Mille, докато показен Rolex може да предизвика недоверие.

Смята се още, че клиентите трябва да имат дълга и последователна история на покупки от френската марка, преди изобщо да им бъде предложена Birkin, което означава, че хиляди долари могат да бъдат похарчени индиректно, за да се стигне до чантата.

След влизане в магазина облеклото и поведението на клиента също се оценяват, като определени артикули, включително прекалено скъп Rolex, се смятат за незабавен „червен флаг“ за продавачите, съобщава изданието.

Въпреки строгите изисквания, производството на една Birkin струва на Hermès около 1000 долара, казват анализатори пред The Wall Street Journal. Източници твърдят пред изданието, че клиентите трябва да похарчат около 10 000 долара за други продукти, като обувки и шалове, преди да бъдат поканени да закупят базов модел.

За да бъдат разгледани като кандидати за редки лимитирани модели, редовните клиенти на Hermès трябва да похарчат приблизително 200 000 долара за други артикули в магазина. Дори когато заветната оферта бъде направена, на купувачите се показва само една конкретна чанта и те нямат право да избират нейния цвят.

„Всяка чанта се изработва ръчно в Пантен, Франция, в ателиетата на Hermès, от един майстор-занаятчия“, е казала по-рано за Daily Mail Рейчъл Кофски, международен директор „Чанти и аксесоари“ в Christie’s.

Кофски допълва, че чантата е създадена след „щастлива случайност“ през 1983 г. при среща с британската филмова звезда, модна икона и певица Джейн Бъркин. Бъркин била разочарована, че не може да намери чанта с идеалния размер, затова тя и тогавашният главен изпълнителен директор на Hermès Жан-Луи Дюма по време на полет до Лондон скицирали желания модел.

В замяна на създаването на вече легендарната чанта, Бъркин, която почина през 2023 г., получавала годишни хонорари от Hermès. Самата история за раждането на луксозната чанта привлича купувачи от цял свят и допринася за огромния ѝ мит. „Това е страхотен разказ“, казва пред The Wall Street Journal Дейвид Дюбоа, доцент по маркетинг в бизнес училището INSEAD.

Чантата обаче не винаги е била толкова трудно достъпна – в началото на 90-те години тя се е продавала свободно в бутиците на Hermès. Драстичната промяна настъпва между 2008 и 2009 г., по време на финансовата криза, обяснява Матю Рубинджър, главен търговски директор на онлайн платформата 1stDibs.

„Когато лимитираните версии започнаха да надхвърлят 100 000 долара, нещата станаха сериозни“, казва Рубинджър, като добавя, че идеята за чанта без лого, която може да се носи всеки сезон и никога не излиза от мода, допринася за култа около Birkin.

За много модни ценители тези емблематични аксесоари са върховен символ на статус, запазен за знаменитости, светски личности и ултрабогатите. Някои от най-елитните актьори, певци и модели в Холивуд, сред които Ким Кардашиян и Дженифър Лопес, са били забелязвани с чанта Birkin. Ким, известна като голям фен на Birkin, се твърди, че притежава колекция от чанти на стойност между 50 000 и 500 000 долара.

Тази „it bag“ е предизвикала такава истерия, че хората са готови на почти всичко, за да се сдобият с нея. Някои са стигали дотам да носят прясно изпечени сладки, да предлагат билети за концерт на Бионсе, пътуване до кинофестивала в Кан с частен самолет или дори да подадат пачка пари на продавачите само за да получат Birkin.

Колекционери на Birkin обясняват, че сериозните купувачи, които искат да „се класират“, трябва да инвестират и в други, по-малко желани артикули като часовници, обувки и копринени шалове.

Когато пристигнат нови доставки, продавачите на Hermès се обръщат към своите специални списъци с богати клиенти, чакащи да се сдобият с чанта.

Този детайлен и сложен процес доведе до това компанията да бъде съдена от двама клиенти, които твърдят, че са били принуждавани да преминават през изключително скъпи „обръчи“, за да получат възможност да закупят една от чантите. През март двама жители на Калифорния – Тина Кавалери и Марк Глинога – заведоха колективен иск срещу марката, като заявиха, че са били задължени да купуват други луксозни стоки, за да получат Birkin.

Според The Fashion Law Hermès е обвинена в нарушаване на антитръстовото законодателство и нелоялни търговски практики, като се възползва от „уникалната желаност, огромното търсене и ограниченото предлагане“ на дизайнерските чанти.

Ищците твърдят, че Hermès използва трудно достъпните чанти, за да стимулира продажбите на други продукти и че клиентите често са съветвани да изградят близки отношения с продавач-консултантите си и постепенно да стигнат до чантата чрез покупки на други артикули.

В отговор компанията заяви в съдебни документи, че не изисква от клиентите да купуват други продукти, за да получат една от прочутите чанти. Делото беше прекратено през септември 2025 г.