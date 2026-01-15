Любопитно

Модна къща шпионирала клиентите си, за да провери дали са достатъчно „престижни“

Една от най-желаните чанти в света – Birkin очевидно не е достъпна за всеки, а Hermès, според информацията, прилага крайни мерки, за да гарантира, че само „подходящи“ клиенти могат да се сдобият с нея

15 януари 2026, 11:44
Модна къща шпионирала клиентите си, за да провери дали са достатъчно „престижни“
Чанта Birkin   
Източник: GettyImages

Е дна от най-желаните чанти в света – Birkin очевидно не е достъпна за всеки, а Hermès, според информацията, прилага крайни мерки, за да гарантира, че само „подходящи“ клиенти могат да се сдобият с нея, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Ново разследване на френското модно издание Glitz установява, че служители на луксозната модна къща използват Google, за да „анализират“ адресите на потенциални купувачи на Birkin и да преценят дали жилищата им са достатъчно престижни.

Според разследването персоналът също така „преглежда под лупа“ профилите на бъдещите собственици в социалните мрежи. Ако впоследствие служители забележат, че клиент е обявил чантата за продажба в социалните си мрежи, както клиентът, така и служителят, осъществил продажбата, според твърденията биват вкарвани в „черен списък“.

Това се добавя към и без това сериозните изисквания, които клиентите трябва да изпълнят, за да се сдобият със символа на сериозен статус, кръстен на британската актриса и певица Джейн Бъркин, чиято цена обикновено започва от около 10 000 британски лири. Оригиналната чанта на Джейн Бъркин беше продадена на търг в Sotheby’s в Париж за 10,1 млн. долара през юли 2025 г.

Журналистът Луис Пизано написа в X: „Hermès вероятно следи клиентите си. Разследване на Glitz разкри, че служители на Hermès проверяват чрез Google домашните адреси на клиенти, за да определят дали са достатъчно престижни, за да бъдат счетени за достойни за Birkin или Kelly.

Hermès също така проверява профилите на клиентите в социалните мрежи и съдържанието, което публикуват. След закупуване на т.нар. „квотна чанта“, наблюдението за препродажба продължава и при установяване на такава клиентът моментално бива вкарван в черен списък“.

Един от продавач-консултантите споделил пред Glitz: „Всеки нов клиент автоматично е заподозрян“. Сред сигналите, по които служителите разпознават „правилния“ клиент за квотна чанта, са часовници Audemars Piguet или Richard Mille, докато показен Rolex може да предизвика недоверие.

Смята се още, че клиентите трябва да имат дълга и последователна история на покупки от френската марка, преди изобщо да им бъде предложена Birkin, което означава, че хиляди долари могат да бъдат похарчени индиректно, за да се стигне до чантата.

След влизане в магазина облеклото и поведението на клиента също се оценяват, като определени артикули, включително прекалено скъп Rolex, се смятат за незабавен „червен флаг“ за продавачите, съобщава изданието.

Въпреки строгите изисквания, производството на една Birkin струва на Hermès около 1000 долара, казват анализатори пред The Wall Street Journal. Източници твърдят пред изданието, че клиентите трябва да похарчат около 10 000 долара за други продукти, като обувки и шалове, преди да бъдат поканени да закупят базов модел.

За да бъдат разгледани като кандидати за редки лимитирани модели, редовните клиенти на Hermès трябва да похарчат приблизително 200 000 долара за други артикули в магазина. Дори когато заветната оферта бъде направена, на купувачите се показва само една конкретна чанта и те нямат право да избират нейния цвят.

„Всяка чанта се изработва ръчно в Пантен, Франция, в ателиетата на Hermès, от един майстор-занаятчия“, е казала по-рано за Daily Mail Рейчъл Кофски, международен директор „Чанти и аксесоари“ в Christie’s. 

Кофски допълва, че чантата е създадена след „щастлива случайност“ през 1983 г. при среща с британската филмова звезда, модна икона и певица Джейн Бъркин. Бъркин била разочарована, че не може да намери чанта с идеалния размер, затова тя и тогавашният главен изпълнителен директор на Hermès Жан-Луи Дюма по време на полет до Лондон скицирали желания модел.

В замяна на създаването на вече легендарната чанта, Бъркин, която почина през 2023 г., получавала годишни хонорари от Hermès. Самата история за раждането на луксозната чанта привлича купувачи от цял свят и допринася за огромния ѝ мит. „Това е страхотен разказ“, казва пред The Wall Street Journal Дейвид Дюбоа, доцент по маркетинг в бизнес училището INSEAD.

Чантата обаче не винаги е била толкова трудно достъпна – в началото на 90-те години тя се е продавала свободно в бутиците на Hermès. Драстичната промяна настъпва между 2008 и 2009 г., по време на финансовата криза, обяснява Матю Рубинджър, главен търговски директор на онлайн платформата 1stDibs.

„Когато лимитираните версии започнаха да надхвърлят 100 000 долара, нещата станаха сериозни“, казва Рубинджър, като добавя, че идеята за чанта без лого, която може да се носи всеки сезон и никога не излиза от мода, допринася за култа около Birkin.

За много модни ценители тези емблематични аксесоари са върховен символ на статус, запазен за знаменитости, светски личности и ултрабогатите. Някои от най-елитните актьори, певци и модели в Холивуд, сред които Ким Кардашиян и Дженифър Лопес, са били забелязвани с чанта Birkin. Ким, известна като голям фен на Birkin, се твърди, че притежава колекция от чанти на стойност между 50 000 и 500 000 долара.

Тази „it bag“ е предизвикала такава истерия, че хората са готови на почти всичко, за да се сдобият с нея. Някои са стигали дотам да носят прясно изпечени сладки, да предлагат билети за концерт на Бионсе, пътуване до кинофестивала в Кан с частен самолет или дори да подадат пачка пари на продавачите само за да получат Birkin.

Колекционери на Birkin обясняват, че сериозните купувачи, които искат да „се класират“, трябва да инвестират и в други, по-малко желани артикули като часовници, обувки и копринени шалове. 

Когато пристигнат нови доставки, продавачите на Hermès се обръщат към своите специални списъци с богати клиенти, чакащи да се сдобият с чанта.

Този детайлен и сложен процес доведе до това компанията да бъде съдена от двама клиенти, които твърдят, че са били принуждавани да преминават през изключително скъпи „обръчи“, за да получат възможност да закупят една от чантите. През март двама жители на Калифорния – Тина Кавалери и Марк Глинога – заведоха колективен иск срещу марката, като заявиха, че са били задължени да купуват други луксозни стоки, за да получат Birkin.

Според The Fashion Law Hermès е обвинена в нарушаване на антитръстовото законодателство и нелоялни търговски практики, като се възползва от „уникалната желаност, огромното търсене и ограниченото предлагане“ на дизайнерските чанти.

Ищците твърдят, че Hermès използва трудно достъпните чанти, за да стимулира продажбите на други продукти и че клиентите често са съветвани да изградят близки отношения с продавач-консултантите си и постепенно да стигнат до чантата чрез покупки на други артикули.

В отговор компанията заяви в съдебни документи, че не изисква от клиентите да купуват други продукти, за да получат една от прочутите чанти. Делото беше прекратено през септември 2025 г.

По темата

Източник: Daily Mail    
чанта Birkin Hermes ексклузивност проверка на клиенти символ на статус изисквания за покупка черен списък съдебен иск луксозни стоки високо търсене
Последвайте ни
Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат

Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат

Тайната дъщеря на Фреди Меркюри почина след битка с рака

Тайната дъщеря на Фреди Меркюри почина след битка с рака

Кой е Ерфан Солтани - иранeцът изправен пред екзекуция?

Кой е Ерфан Солтани - иранeцът изправен пред екзекуция?

Ще приключи ли войната в Украйна през настоящата година

Ще приключи ли войната в Украйна през настоящата година

Българи дадоха 20 милиона лева, за да се пенсионират

Българи дадоха 20 милиона лева, за да се пенсионират

pariteni.bg
Mercedes инвестира в бетон, продава хиляди апартаменти в Дубай

Mercedes инвестира в бетон, продава хиляди апартаменти в Дубай

carmarket.bg
15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония
Ексклузивно

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Преди 5 часа
<p>Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден</p>
Ексклузивно

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Преди 4 часа
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Ексклузивно

Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Преди 6 часа
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава
Ексклузивно

Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Преди 4 часа

Виц на деня

– Как се нарича човек, който е щастлив в понеделник? – Пенсионер.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мерките срещу спекулата с цените разделиха НС и 15 браншови организации

Мерките срещу спекулата с цените разделиха НС и 15 браншови организации

България Преди 11 минути

Временно да има пределни надценки на основни стоки и услуги в периода на въвеждане на еврото у нас, предвижда Законопроект относно мерките за контрол на цените на основни стоки и услуги

Отварят още две ски зони в Рила

Отварят още две ски зони в Рила

Любопитно Преди 21 минути

Мальовица и пистата „Трещеник“ край Якоруда посрещат любителите на зимните спортове

ГЕРБ-СДС внесе в НС законопроект за закриване на КПК

ГЕРБ-СДС внесе в НС законопроект за закриване на КПК

България Преди 57 минути

Документът предвижда преразпределение на функциите ѝ към Сметната палата и ГДБОП

Иран твърди, че Ерфан Солтани не е осъден на смърт

Иран твърди, че Ерфан Солтани не е осъден на смърт

Свят Преди 1 час

26-годишният мъж бе арестуван на 10 януари по време на протестите срещу режима

Арестуваха мъж, заплашил да отреже гърлото на жената, с която живее

Арестуваха мъж, заплашил да отреже гърлото на жената, с която живее

България Преди 1 час

Обвиняемият ударил жертвата и хвърлил стол по нея

Тръмп не се нуждае от Гренландия, за да изгради "Златния купол"

Тръмп не се нуждае от Гренландия, за да изгради "Златния купол"

Свят Преди 1 час

Голямата част от характерния за президента отбранителен щит дори не е предназначена да бъде базирана на сушата

.

Иран отправи смъртни заплахи срещу Тръмп

Свят Преди 1 час

Зловещото предупреждение беше излъчено по иранската държавна телевизия

Международната космическа станция

Спешен медицински случай на МКС: НАСА евакуира успешно четирима астронавти

Свят Преди 1 час

Четиримата астронавти вече се приводниха на Земята, след като престоят им в космоса беше съкратен с един месец

Grok вече няма да генерира провокативни снимки на възрастни и деца

Grok вече няма да генерира провокативни снимки на възрастни и деца

Свят Преди 1 час

„Въведохме технологични мерки, за да предотвратим възможността акаунтът на Grok да позволява редактиране на изображения на реални хора в разкриващи дрехи като бикини“, написа X чрез акаунта на своя екип по безопасност

Huawei FreeClip 2 съчетават комфорт и аудио качество

Huawei FreeClip 2 съчетават комфорт и аудио качество

Любопитно Преди 1 час

Слушането на музика може да бъде едновременно удобно, стилно и интуитивно

Робърт Кенеди младши

„Не знам как още е жив, но има физика на божество“ – Робърт Кенеди за Тръмп

Свят Преди 1 час

Министърът на здравеопазването и социалните услуги на САЩ Робърт Кенеди младши направи сензационни изявления за президента Доналд Тръмп

"Пътят на смъртта": Ново срутване на строителен кран в Тайланд, има загинали

"Пътят на смъртта": Ново срутване на строителен кран в Тайланд, има загинали

Свят Преди 1 час

Кранът е използван за строеж на експресен път в Самут Сакон

Напрежение в Асеновград: Хиляди без вода трети ден заради спукан водопровод, върху който е построена къща

Напрежение в Асеновград: Хиляди без вода трети ден заради спукан водопровод, върху който е построена къща

България Преди 1 час

Рано в четвъртък от ВиК съобщиха, че аварията е била отстранена, но гражданите посочват, че вода до чешмите им все още не достига

Пожар пламна в къща в София, има пострадали

Пожар пламна в къща в София, има пострадали

България Преди 2 часа

Огънят се е разгорял на покрива

<p>Google Gemini става личен асистент за всеки потребител</p>

Google Gemini става личен асистент за всеки потребител и ще има специална персонална памет

Технологии Преди 2 часа

Изкуственият интелект на Google получава нова функция, която му позволява да запомня повече персонални детайли и ще обединява функции от множеството услуги на компанията на едно място, за да върши повече дейности от името на човека

Ванеса и Кай Тръмп блеснаха на пищния 50-ти рожден ден на Тайгър Уудс (СНИМКИ)

Ванеса и Кай Тръмп блеснаха на пищния 50-ти рожден ден на Тайгър Уудс (СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

На бляскавото събитие – което се състоя в луксозния курорт "The Breakers" във Флорида в сряда, 14 януари – присъстваха 300 високопоставени госта, сред които и Ванеса, на 48 години, и Кай, на 18 години

Всичко от днес

От мрежата

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

7 неща, които всяка жена трябва да направи след 40!

Edna.bg

Американската певица Джени Луис се омъжи за... кучето си

Edna.bg

Трета поредна загуба за ЦСКА 1948 в Турция, този път от австрийци

Gong.bg

От Локо Пловдив признаха за разговори с Левски за звезда на "смърфовете"

Gong.bg

Радев обяви кога и на кого връчва третия проучвателен мандат

Nova.bg

ГЕРБ-СДС внесе в парламента законопроект за закриване на КПК

Nova.bg