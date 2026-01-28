Свят

Доклад: Загубите във войната в Украйна достигат 2 милиона

Руските бойни загуби в Украйна са „повече от 17 пъти по-големи от съветските загуби в Афганистан през 80-те години, 11 пъти по-високи от тези по време на първата и втората чеченски войни на Русия и повече от пет пъти по-големи от всички руски и съветски войни, взети заедно, от Втората световна война насам“

28 януари 2026, 16:14
Б роят на руските и украинските войници, убити, ранени или изчезнали в почти четиригодишната война, може да достигне 2 милиона до тази пролет, според проучване, a инвазията на Москва не показва признаци на отслабване, предаде The Guardian.

Доклад на базирания във Вашингтон Център за стратегически и международни изследвания (CSIS) изчислява, че Русия е загубила около 1,2 милиона войници, включително до 325 000 загинали, докато близо 600 000 украински войници са били убити, ранени или изчезнали.

Русия е изгубила 1000 войници за денонощие в Украйна

Откакто Владимир Путин стартира пълномащабната си инвазия в Украйна, нито една от страните не е оповестила публично изчерпателни данни за жертвите, третирайки мащаба на загубите като строго пазена държавна тайна.

Кремъл отхвърли доклада на CSIS като „недостоверен“, настоявайки, че само руското министерство на отбраната има право да публикува данни за руските жертви.

Оценките на CSIS се основават на интервюта със западни и украински служители и данни, събрани от независимия руски източник Mediazona и руската служба на BBC.

Русия губи войници за минимални териториални печалби

По всяко историческо сравнение, загубите са изключителни. Аналитичният център отбеляза, че руските бойни загуби в Украйна са „повече от 17 пъти по-големи от съветските загуби в Афганистан през 80-те години, 11 пъти по-високи от тези по време на първата и втората чеченски войни на Русия и повече от пет пъти по-големи от всички руски и съветски войни, взети заедно, от Втората световна война насам“.

Руските жертви се оценяват на приблизително 2,5:1 или 2:1 спрямо украинските загуби, се казва в доклада. Но цифрите също така рисуват мрачна картина за Украйна, чието население е много по-малко и чийто капацитет да поема продължителни загуби и да мобилизира войски е много по-ограничен.

Москва прибягна до щедри заплати и разширяващ се пакет от обезщетения, за да попълни редиците си. Регионалните власти предлагат бонуси за записване, които в някои случаи възлизат на десетки хиляди долари. Кремъл също така е наел хиляди мъже от Азия, Южна Америка и Африка, много от тях привлечени от подвеждащи обещания или подложени на натиск.

Украйна се бори да мобилизира достатъчно войници, за да попълни изтощените си части, докато Володимир Зеленски се противопоставя на призивите за намаляване на възрастта за мобилизация под 25 години – ход, който би бил изключително непопулярен у дома.

Въпреки мащаба на жертвите от двете страни, териториалните придобивки на Русия остават незначителни. CSIS установи, че от 2024 г. руските сили са напредвали със средна скорост от едва 15 до 70 метра на ден по време на най-известните си офанзиви, „по-бавно от почти всяка голяма нападателна кампания в съвременното военно дело“.

Докато Москва постигна известен напредък в края на миналата година в Източна Украйна и близо до Днепропетровска област, напредъкът оттогава се е забавил до пълзене поради зимните условия и упоритата украинска съпротива.

Според данни на украинската мониторингова група "DeepState", руските сили са завзели 152 кв. км  украинска територия между 1 и 25 януари, което е най-бавният темп на напредване от март миналата година.

Русия, Украйна и САЩ се срещнаха в Абу Даби миналия уикенд за първите си мирни преговори след пълномащабната инвазия на Русия, но нямаше признаци за пробив, като Кремъл продължава да настоява за своите максималистични искания за украинска територия.

Източник: The Guardian    
