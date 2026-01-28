Свят

Калас: Европа трябва да се съобрази с новата реалност

Калас: Стана болезнено ясно, че Русия ще остане дългосрочна заплаха за сигурността

28 януари 2026, 16:31
Калас: Европа трябва да се съобрази с новата реалност
Източник: AP/БТА

"Най-голямата смяна на посоката, която наблюдаваме в последната година, е отвъд Атлантика", каза днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в реч пред участниците в годишната конференция на Европейската агенция по отбрана в Брюксел.

По нейните думи новият подход на САЩ разтърсва из основи трансатлантическите отношения.

Променената политика на САЩ - изпитание за ЕС

"Искаме силни трансатлантически връзки, посочи Калас. САЩ остават партньор и съюзник за Европа, но Европа трябва да се съобрази с новата реалност - че вече не е основен център на тежестта за Вашингтон. Промяната се наблюдава от известно време и е структурна, а не временна", поясни Калас.

"В историята няма велика сила, която да е преотстъпила оцеляването си и да е оцеляла. Имаме нужда от военни способности за сдържане и отбрана, отбеляза върховният представител", подчерта тя. 

Калас настоя за европеизиране на НАТО и за по-голяма прозрачност от страна на алианса за необходимите допълнителни военни способности, за да може да се съгласуват дейностите с бюджета на ЕС.

Кая Калас: Тези намерения на ЕС подсилват НАТО

"Стана болезнено ясно, че Русия ще остане дългосрочна заплаха за сигурността", каза Калас. Тя добави, че Китай остава дългосрочно предизвикателство в областта на икономиката и заради подкрепата за Русия във войната в Украйна.

Калас призова отново ЕС да преосмисли необходимостта от единодушие при гласуването на решенията, свързани с отбраната и външната политика. По нейните думи може да се обсъди възможност за "конструктивно гласуване с "въздържал се" и за одобряване на повече решения на ЕС с квалифицирано мнозинство.

Източник: БТА, Николай Желязков    
Геополитически промени Европейска сигурност НАТО
