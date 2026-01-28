Свят

Полша показва укрепления по границата си

Варшавското военно командване добави нови укрепления по почти 64 километра от границата

28 януари 2026, 16:19
Източник: istock

П олша ще засили още 201 километра от границата си с Русия и Беларус с нови отбранителни съоръжения до края на годината, съобщават въоръжените сили на страната, цитирани от Newsweek.

Миналата година Варшавското военно командване добави нови укрепления по почти 64 километра от границата, съобщи полското правителство в понеделник.

Туск: Очаквам "Източният щит" да бъде разширен

  • Защо това е важно

Работата е част от инициативата „Източен щит“ на Полша, която страната описва като „най-голямото предприятие в историята“ за засилване на защитата по границата и на територията на НАТО близо до Русия. Проектът комбинира окопи и противотанкови препятствия с естествени бариери като блата и гори, както и антидронови системи и укрития.

Целта на тези съоръжения е да затруднят напредването на руските танкове и войски в случай на инвазия, като същевременно осигурят по-добра защита на полските сили и цивилното население.

Източните членове на НАТО предупреждават с нарастваща тревога за потенциална руска атака срещу Алианса след влизането в сила на бъдещо примирие в Украйна. Някои официални лица предполагат, че Москва може да се опита да завземе територия от балтийска държава чрез малка сухопътна операция точно зад границата.

  • Къде ще бъдат укрепленията

Фортификациите ще се простират по райони, граничещи с руската калининградска ексклава, границата с Беларус, част от западна Украйна и т.нар. „Сувалкския пролом“, който свързва Беларус с големите руски военни сили в Калининград. Русия използва Беларус като отправна точка за пълномащабното си нахлуване в Украйна преди почти четири години.

Полша: Това ще направи границата непробиваема за потенциален враг

  • Какво знаем

Кадри, споделени от Генералния щаб на армията във вторник, показват мащабни бетонни противотанкови съоръжения тип „еж“, съхранявани на непосочено място.

До края на годината Полша ще е изградила отбранителни укрепления по около 38% от източната и северната си граница, съобщават военните.

През 2025 г. властите са блокирали пет гранични прехода и са се подготвяли още около дузина да бъдат затворени, като десет от тях са пътни и седем - железопътни.

Полша е водещият военен разходник в НАТО по отношение на БВП, превръщайки се в значителна сила на източния ръб на Алианса. Подобно на балтийските държави Естония, Латвия и Литва, отраженията на войната в Украйна се усещат силно в Полша, където има значително многонационално присъствие на НАТО.

През септември алиансът обяви, че ще увеличи въздушното си присъствие по източната граница на НАТО, два дни след като около 20 руски дрона преминаха в полската територия на 10 септември. Москва тогава заяви, че не е имала за цел страната, но полският премиер Доналд Туск каза, че инцидентът е „най-близкото, което сме били до открит конфликт след Втората световна война“.

През януари 2024 г. Естония, Латвия и Литва подписаха споразумение за изграждането на т.нар. Балтийска отбранителна линия - „мрежа от бункери, опорни точки и разпределителни линии“ по граничните райони.

Частите от Балтийската отбранителна линия се финансират индивидуално от всяка държава и включват различни типове укрепления, като „драконови зъби“ - бетонни блокове, предназначени да спрат напредването на танкове и да попречат на механизирана пехота да завладее територия. Такъв тип укрепления вече се използват в Украйна.

Латвия обяви, че е започнала укрепването на източната си граница през март 2024 г. и ще изразходва общо 303 млн. евро (355,7 млн. долара) в рамките на пет години. Литва обяви през август, че ще изгради многоетапни отбранителни съоръжения до 50 км (около 30 мили) от граничната линия, включително лесно разрушими мостове, окопи и канали.

Но естонският министър на отбраната Хано Певкур каза по-рано този месец, че „общото темпо определено може да бъде по-бързо“, според съобщения на националната телевизия ERR.

  • Какво казват експертите

„Пълномащабната война вече е реалност в Европа, хибридната война е постоянна, а стратегическата конкуренция се засилва – не сме във война, но не сме и в мир, и трябва да увеличим възпиращите и отбранителни способности съобразно ситуацията“, заяви генерал-лейтенант Карол Димановски, заместник-началник на Генералния щаб на полската армия, пред политици от НАТО през есента на 2025 г.

„Постиженията досега потвърждават систематичното увеличаване на отбранителните способности на държавата и устойчивостта на граничните региони“, добави полското министерство на отбраната в понеделник.

"Днес трябва да подготвим силите си за пълномащабен конфликт"

  • Какво следва

Строителството по „Източен щит“ започна през есента на 2024 г. и се очаква да приключи през 2028 г.

Източник: Newsweek     
Полски укрепления Източен щит Гранична сигурност НАТО Руска заплаха Противотанкови съоръжения Сувалкски пролом Балтийска отбранителна линия Полска армия Отбрана
