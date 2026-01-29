Излязоха подробности за побоя над приятелка на Барън Тръмп от богат руснак

Свят

22-годишният Матвей Румянцев беше осъден за нападение над жена в пристъп на ревност в апартамента си в Лондон, докато тя е била на видеоразговор с най-малкия син на Доналд Тръмп

29 януари 2026, 13:22
Източник: Getty Images

Б огат руски гражданин беше признат за виновен за побой над приятелката си, докато тя е разговаряла по FaceTime с Барън Тръмп, но беше оправдан по обвиненията за изнасилване.

22-годишният Матвей Румянцев беше осъден за нападение над жена в пристъп на ревност в апартамента си в Лондон, докато тя е била на видеоразговор с най-малкия син на Доналд Тръмп.

Румянцев беше признат за виновен и по обвинение за опит за възпрепятстване на правосъдието, след като се е обадил на младата жена от полицейския участък след ареста си и ѝ е писал от затвора „Белмарш“, където е бил задържан под стража няколко дни по-късно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Daily Mail (@dailymail)

Бившият ММА боец обаче беше признат за невинен по две обвинения за изнасилване, едно обвинение за удушаване и едно обвинение за нападение чрез побой.

По-рано в съда беше разказано как синът на американския президент е „спасил живота на жената“, след като се е обадил в полицията, станал свидетел на побоя по време на видеоразговор.

19-годишният Барън Тръмп разговарял директно с оператор на спешния номер, след като чул звуци, които според него показвали как Румянцев многократно удря приятелката му в апартамента в квартал "Канари Уорф", Източен Лондон.

Румянцев изпитвал силна ревност към американеца заради връзката му с жената и избухнал в ярост, когато по-рано същата вечер се опитал да ѝ се обади.

След това той отговорил на видеообаждане от сина на президента по телефона на жената, показал лицето ѝ на Барън, след което я хванал за косата и я бутнал на пода, крещейки „Ти не струваш нищо“. Румянцев нарекъл жената „мръсница“ и я ритнал в корема, докато тя лежала на пода до хладилника, беше съобщено на съдебните заседатели.

Барън Тръмп прекарал известно време, опитвайки се да разбере как да се свърже със спешните служби във Великобритания, преди да каже на телефонния оператор: „Току-що получих обаждане от едно момиче. Бият я.“

На съдебните заседатели беше пуснат запис от разговора, в който той посочва адреса на жената и добавя: „Наистина е спешно, моля. Обади ми се тя и някакъв мъж я бие.“

Барън обяснил на оператора, че познава момичето от социалните мрежи.

Барън Тръмп е петото дете на Доналд Тръмп и единственото му дете със съпругата му Мелания. Той беше посочен като подал сигнала по време на процеса срещу Румянцев в Кралския съд в Снейрсбрук, Лондон.

Запис от полицейска камера на мястото на инцидента показва как жената казва на служителите на реда: „Приятелка съм с Барън Тръмп, сина на Доналд Тръмп.“

След това се чува как един от полицаите казва на свой колега: „Значи очевидно този информатор от Америка вероятно е синът на Доналд Тръмп.“

Жената била помолена да се обади обратно на Барън, тъй като американецът обяснил на полицаите, че я е видял да плаче и да бъде удряна по време на разговора по FaceTime.

Давайки показания, жената заяви: „Барън Тръмп ми помогна да спася живота си. Това обаждане беше като знак от Бога в онзи момент.“

Жената разказала на полицаите, че е била шамаросана, удряна, ритана и душена по време на нападението. Докато е бил в ареста, Румянцев е помолил служителите на реда да му позволят да се обади на жената.

Прокурорът Серена Гейтс заяви, че той е бил чут да казва думи от рода на: „Докато ти спиш в топлото си легло, аз съм в затвора.“

Осем дни по-късно руснакът се обадил от затвора на приятел на име Арсен, като заявил, че вече му е изпратил писмо, което той трябвало да предаде на жената, в което я умолявал да оттегли показанията си.

Жертвата действително оттеглила показанията си, но по-късно ги възстановила, заявявайки пред полицията, че първоначалната версия е вярна и че Румянцев също я е нападнал сексуално два пъти.

Тя обяснила, че руснакът умишлено я напивал до такава степен, че да може да прави секс с нея без нейното съгласие.

По думите ѝ, когато го попитала защо ѝ е причинил това, той ѝ отговорил: „Никога не искаш да правиш това с мен, затова те карам да пиеш и го правя .“

Румянцев беше оставен в ареста до произнасянето на присъдата на 27 март.

Матвей Румянцев е вторият син на известен руски кафеен магнат от военно семейство.

Той е учил в елитно международно училище-интернат в Кеймбридж, където годишната такса достига 80 000 паунда.

Баща му, 53-годишният Сергей Румянцев, е основател на известната руска верига за бизнес успех One Price Coffee, по-рано известна като One Bucks Coffee, докато американският кафе гигант Starbucks не оспорва името в съда, принуждавайки компанията да премахне думата „Bucks“.

Сергей Румянцев е вписан в регистрите на Companies House като директор на One Price Coffee и е роден във военно семейство в Североморск – затворен съветски военноморски град в арктическия регион Мурманск.

От 14-годишна възраст той посещава Тверското военно училище „Суворов“ – престижно кадетско учебно заведение, предназначено изключително за деца от военни семейства.

Дядото на Матвей – Виталий Румянцев, който днес е на 86 години, е бил високопоставен морски офицер и се смята, че е достигнал чин капитан.

Смята се, че Матвей Румянцев е дошъл във Великобритания, за да учи за GCSE, а след това и за A Levels, като е бил възпитаник на елитния Abbey College Cambridge, където таксите за пансион достигат 80 000 паунда годишно.

Училището е известно като елитна академия за децата на богати чужденци и често се възприема като сигурен път към престижни университети във Великобритания.

Източник: www.dailymail.co.uk    
