Мария Габриел е кандидат за поста зам.-генерален директор на ЮНЕСКО

Българското правителство в оставка е изразило силна подкрепа за нейната кандидатура

29 януари 2026, 13:14
М ария Габриел е предложена за поста заместник генерален директор на ЮНЕСКО. Това съобщиха източници на NOVA от Министерския съвет. Правителството в оставка е изразило силна подкрепа за нейната кандидатура.

Според информацията Габриел ще поеме ресора „Комуникация и информация“ в рамките на международната организация за образование, наука и култура.

Мария Габриел е родена на 20 май 1979 г. в Гоце Делчев. Има бакалавър по "Български и френски език" от Пловдивския университет и магистратура по "Сравнителна политика и международни отношения" от Докторската академия по политически науки в Бордо.

Работила е като асистент научен изследовател в Института по политически науки в Бордо от 2004 до 2008 г. През юли 2009 г. Габриел става член на Европейския парламент от ГЕРБ.

През юни 2014 г. е избрана за зам.-председател на ЕНП. Мандатът й приключва през 2017 г. А две години по-късно е избрана за първи зам.-председател на ЕНП. 

Междувременно от 7 юли 2017 г. до 1 декември 2019 г. тя работи като еврокомисар за цифровата икономика и общество в Европейката комисия с председател Жан-Клод Юнкер.

На 1 декември 2019 г. е избрана за втори мандат като еврокомисар с разширен портфейл - иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта в Европейската комисия с председател Урсула фон дер Лайен. 

Напуска поста в началото на 2023 г., за да бъде издигната за кандидат министър-председател на ГЕРБ, но в крайна сметка партията се договаря с ПП-ДБ, че тя и акад. Николай Денков ще се ротират за премиери в редовен кабинет.

В правителството на Денков Мария Габриел бе вицепремиер и министър на външните работи

