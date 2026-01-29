Секс скандал разтърси политиката в Черна гора, красавица и президентски съветник хвърлиха оставки

Т върдения за изтекъл секс запис с участието на двама видни правителствени служители в Черна гора – женен президентски съветник и негова атрактивна подчинена – доведоха до оставка и на двамата политици, съобщава The Post.

Миряна Пайкович, гламурната вече бивша генерална директорка за насърчаване и защита на човешките права в Министерството на правата на човека и малцинствата, обяви оставката си в петък, според черногорския вестник Pobjeda. Правителството е въвлечено в сексуалния скандал, откакто в интернет изтече видео, за което се твърди, че показва Пайкович в сексуални сцени с Деян Вукшич, женен бивш директор на агенцията за национална сигурност и бивш съветник на президента Яков Милатович.

В изявлението си Пайкович насърчи „всяка жена“ да отхвърли представата, че трябва да мълчи, когато някой я атакува.

„Когато самата аз бях изложена на крайното насилие, за което публикувах в социалните мрежи – където първият човек до президента на страната, първият бивш човек на Агенцията за национална сигурност, много упорито и дълго по време на целия разговор ми казваше, че за мен няма да има място и живот в Черна гора“, каза тя, твърдейки, че президентът Милатович не е предприел действия по скандала.

Пайкович заяви, че напускането ѝ е по лични причини, но отправи остри нападаки към Вукшич, обвинявайки го, че я е заплашвал със записа, за да мълчи.

„Че шефът ми ще види нещо, което ме компрометира; той ясно и директно ме заплаши, че разполага с компрометиращи материали за мен. Защо мълчах в този момент?“, твърди Пайкович.

„Той ми каза това лично, след като отказах да действам по начина, по който той поиска от мен“.

Пайкович твърди, че не е знаела за кадрите, с които Вукшич твърдял, че я изнудва, но се е страхувала, че той ще ѝ навреди заради висшата му роля в сектора за сигурност.

По време на проточилия се скандал Пайкович и Вукшич взаимно отричаха твърденията си и подадоха наказателни жалби. Една от жалбите на Пайкович е за неразрешено разпространение на изрично съдържание, включително нейна снимка.

Вукшич подаде оставка в края на декември, също цитирайки лични причини, след като Пайкович подаде жалбите в полицията срещу него.

„Отхвърлям всички неточни, непълни и тенденциозни твърдения, с които без доказателства ми се приписва отговорност за нарушаване на неприкосновеността на личния живот на Пайкович и разпространение на спорните записи. Видях това съдържание за първи път едва когато започна да циркулира незаконно в социалните мрежи“, заяви Вукшич.

Вукшич от своя страна обвини Пайкович в нарушаване на неговата поверителност чрез „незаконно присвояване“ на телефона, с който се твърди, че е записан разговор, съдържащ заплаха към нея.

Той твърди още, че през март е получил телефонно обаждане с изнудване да оттегли кандидатурата на съдия от Конституционния съд, в противен случай аудиозаписите ще бъдат публикувани, като обвини Пайкович, че е част от групата, направила обаждането. Вукшич заяви, че Пайкович е била разпитвана от властите, след като той е подал полицейски доклад срещу нея за опит за изнудване, кражба и злоупотреба с телефон.

Не е ясно кога точно е направен предполагаемият секс запис.