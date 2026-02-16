Свят

Влак дерайлира в швейцарските Алпи

Железопътният трафик е прекъснат между Гопенщайн и Бриг заради лавина

16 февруари 2026, 12:16
Влак дерайлира в швейцарските Алпи
Източник: БТА

Влак дерайлира тази сутрин край швейцарското село Гопенщайн в южната част на Алпите, като вероятно има пострадали хора, съобщи местната полиция, цитирана от Франс прес.

„В 7 ч. (8 ч. българско време) в Гопещнщайн дерайлира влак, вероятно с ранени. Тече операция, очаквайте информация“, написаха в социалната мрежа „Екс“ от полицията на кантон Вале.

Влак дерайлира в Швейцария

От своя страна, Федералните железници съобщиха, че железопътният трафик е прекъснат между Гопенщайн и Бриг заради лавина.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Дерайлиране на влак Гопенщайн Швейцария Алпи Пострадали хора Железопътен инцидент Кантон Вале Полиция Лавина Прекъснат трафик
