Влак дерайлира в швейцарските Алпи

Влак дерайлира тази сутрин край швейцарското село Гопенщайн в южната част на Алпите, като вероятно има пострадали хора, съобщи местната полиция, цитирана от Франс прес.

W pobliżu miejscowości Goppenstein, w południowej części Alp Szwajcarskich, wykoleił się pociąg. Trwa akcja ratunkowa. Składem podróżowało prawie sto osób. pic.twitter.com/YhtrjQsqcn — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) February 16, 2026

„В 7 ч. (8 ч. българско време) в Гопещнщайн дерайлира влак, вероятно с ранени. Тече операция, очаквайте информация“, написаха в социалната мрежа „Екс“ от полицията на кантон Вале.

От своя страна, Федералните железници съобщиха, че железопътният трафик е прекъснат между Гопенщайн и Бриг заради лавина.