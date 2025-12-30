Р уският външен министър Сергей Лавров заяви, че украинците, живеещи в Русия, трябва да гласуват на президентските избори в Украйна. Това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на интервю със Сергей Лавров, публикувано в руски медии.

Лавров за пореден път подчерта тезата на Русия, че мандатът на украинския президент Володимир Зеленски е приключил през май 2024 г. Според него, изборите в Украйна трябва да се проведат „както е предвидено в закона“.

Той заяви, че ръководството на страната „трябва да получи мандат за сключване на мирни споразумения“.

„Това може да се постигне само чрез избори, прозрачна и честна предизборна кампания, в която ще участват всички заинтересовани политически сили. В крайна сметка трябва да дадем възможност на украинския народ да намери своята съдба, включително на огромния брой негови представители, които живеят в Русия“, каза той.

Лавров добави още, че организирането на референдума „не трябва да се използва като претекст за временно прекратяване на военните действия с цел превъоръжаване на въоръжените сили на Украйна“.

Други изявления на Лавров

Лавров по-рано заяви, че Русия не вижда готовността на Украйна за конструктивни преговори за прекратяване на войната. Той за пореден път заяви, че „украинската страна тероризира цивилни и извършва саботаж срещу гражданска инфраструктура“.

Лавров също заплаши Европа, че ако военни контингенти на „коалицията на решителните“ се появят в Украйна, „те ще се превърнат в легитимна цел за руските въоръжени сили“.

Руският външен министър заяви още, че в нощта на 29 декември Украйна е извършила атака с дрон срещу държавната резиденция на руския президент Владимир Путин в Новгородска област. Според него, в тази връзка „преговорната позиция на Руската федерация ще бъде преразгледана, като се вземе предвид окончателният преход на киевския режим към политика на държавен тероризъм“.