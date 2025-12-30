Малките неща

Зимна ваканция - 10 възможности за радост и единение!

Милена Златкова Милена Златкова

30 декември 2025, 11:42
Жажда. Водата е вкусна…по различен начин

Жажда. Водата е вкусна…по различен начин
Код: ПРОХЛАДА/ПЛАНИНА/ПИЖАМА

Код: ПРОХЛАДА/ПЛАНИНА/ПИЖАМА
Принцесата и граховото мляко

Принцесата и граховото мляко

С ъвършените късчета време.

Единение със себе си.

Единение с близките.

“Празничен баланс”.

Тези дни до 5-ти януари са глътка въздух и възможност за мнозина да се докоснем до усещането за почивка на тялото. Почивка на ума. Спокойствие за душата. Само в дните от Рождество до Нова година и малко след това съм способна да слея в едно благодарност, обич, примирие и едно напълно естествено отсяване. На украса и сърцевина. Пълно потапяне. Разбирането ми за ваканция е да забравя за датите и да не зная в кой ден от календара се намираме. Рядък лукс, но като изживяване е възможно! Дали ще степенуваме потребностите или ще смесим пластовете по свое усмотрение? Сякаш всичко притихва след първото празнично утро. Намества стрелките на часовника и нещата от живота по местата им. Не бързаме за подаръци, за подредба, за трапеза. И ни остава така важното време за себе си и за близките! Как да се насладим на това време и да си дадем живец с още малко “събития”?

Смислени отпечатъци за финал на годината и начало на следващата? Започваме заедно! Пишете ми, за да продължим списъка подобаващо:)

Източник: Милена Златкова/личен архив

1.”Планирам да се наспя”

Умората обичайно е от общ характер - на тялото и ума. Да не бързаме. Да свалим напрежението. Забравете за часовниците и “нормалното” време за сън. Нормалното време за душ. За храна. Всичко е позволено! Заспиване след 3 сутринта, късно събуждане, после дрямка “по някое време”. Не поглеждайте часовниците! Личен пример: В неделя се събудих усмихвайки се. Случи се! Да “изтрия” датите, да почивам. Мислех, че е четвъртък или петък…

2.Филмова вечер/следобед

С горещ чай, пуканки, портокали и одеяло. С питие по никое време. Заглавия, които си обещаваме, че ще видим. Може да са с коледна тематика, разнежващо-любовни, или просто филм, на който сте заспивали и ви е кофти, че сте нямали сили да гледате. Личен пример: Досега успях да гледам: - “Нюрнберг” с Ръсел Кроу и Рами Малек - имах нужда от повече документални кадри, повече дълбочина в детайлите, но и така става. Остават въпросите - какво се е случило с всички нацистки организации, които продължават да “живеят” извън стените на съда? Осъждането на няколко от водещите фигури не решава окончателно този проблем. Както и основната тема на филма, направен по книгата "Нацистът и психиатърът"- защо са го допуснали, каква е психиката на престъпниците, различни ли са от нас? Какво е възпитанието на обществото по онова време, за да има “съгласие” и почва тази идеология?

-“Сянката на Караваджо” под режисурата на Микеле Плачидо - покъртителен филмов разказ за житейската философия на един емблематичен “пънкар”, какъвто е Микеланджело Меризи да Караваджо. И всъщност филм, който говори много ясно, каква трябва да е истинската вяра, извън рамките поставяни умишлено между тленното, реалността и стремлението на душите. Ако ви липсва филм с религиозна тематика - “Сянката на Караваджо” е много човешки направен. Бунтар в изкуството и бунтар в живота - Караваджо е бил чаровен сладострастник, но без мръсна похот, а с искрена радост и наслаждение от Жената (в неговия случай са били доста).

-“Момчетата от Бразилия“ - британско-американски филм от 1978-ма година. С участието на Грегъри Пек и Лорънс Оливие. Гледала съм го, но не всички вкъщи бяха. Получи се продължение на темата от “Нюрнберг”, но с научна жестокост, заради присъствието на Менгеле.

Източник: Милена Златкова/личен архив

3.Коледна разходка

В града, защото е празнично. Или сред природата - особено, ако имате планина наблизо и снега се е задържал. Морето през зимата е мечта. При всички случаи основното отново е, че не бързаме и запечатваме отново парченца време за чиста радост.

Личен пример: Живея в полите на Люлин планина и към нас често се качват туристи. Тези дни е пълно с шейни и всякакви средства за пързаляне. Имам щеки, за да не се пребия:)) И разхождам кучетата по поляните наоколо. Избягвам количеството народ - идеята е гледката и чистия хоризонт. На връщане си режа клонки от елхи и шипкови храсти - стоят супер свежо във вази.

4.Културни мероприятия

Влезте онлайн и вижте работното време - в момента са отворени много музеи и галерии. Има експозиции, които са временни, а не си струва да ги пропускаме. В София, в Националната галерия има точно две, заради които оставям пижамата вкъщи.

На Гийермо Лорка - “Отвъд магичното”. Чилийски художник, роден през 1984-та година. България е страната, която “за първи път представя в европейски публичен музей цялостен подбор от негови произведения”. Дали е новатор, или просто млад художник, който мечтае да се докосне до Салвадор Дали и Рене Магрит? При всички случаи е интересно да се види и много въздействащо.

- На Захари Зограф - “Имерсивна изложба”. Отново огромни усилия да видим работата и посвещението на този наш голям творец и голям българин. Между църковната (по канони) и светската живопис, Захари Зограф дава безценен принос в нашата революция за виждането на човека в изкуството, във вярата и в живота по онова време. На неговото семейство дължим богата колекция с произведения на майстори - най-старата колекция от западноевропейско изкуство в България ! Някога това е било и начин да се изучат школи, техники и похвати. Имах възможност да се докосна (буквално) до образци от тази колекция. С меки ръкавици:) 

Източник: Милена Златкова/личен архив

5.Коледна разходка вечер

Просто разходка, но с друго усещане, заради светлините, аромата на греяно вино (можете да си направите като се приберете или да пиете навън) и атмосферата на града, в който живеете. Или селото. Но вечер, вечер е друго… Освен това почти във всеки град има базари с дегустация (дори в Лом, на площад “Свобода”).

Източник: Милена Златкова/личен архив

6.Нещо на ръка

Направете си картичка, украса, рисунка или малък подарък. Успокоява и ни връща усещането, че все още сме творци:) Ако имате малки деца - действа сплотяващо. А с големите е забавно - обикновено ни се смеят, колко сме дървени и са супер добри, заради въображението си и другата гледна точка.

Личен опит: Боядисах една от стените в хола в тъмно зелено. Намерих си стара картина, която съм правила с маслени бои - ужасна е:) Не събрах кураж за ново творчество, но изрових от семейните архиви предмети на изкуството със сантиментална и художествена стойност. Заради зелената стена и всички други нямах време за елхата. В последния момент спасихме малък смърч, за 10лв., в саксия.

7.Разчистете терена за нови спортни практики.

Лека прахосмукачка и място на килима за йога, за упражнения, за нещо, което сте гледали в YouTube, но все не успявате да пробвате. Благодарение на кинезитерапевта, при когото ходя открих проф. Шишонин. Милиони гледания и супер полезни упражнения, особено за седящо работещи като мен. Някои от тях правя в леглото, преди да стана. Ползвам кростренажор и въобще всичко, с което мога да си разтегна прешлените и гръбнака. 

8.Писмо до себе си. Все пак идва финал на годината!

“Черно на бяло” - напишете си, как се чувствате в моментна и какво си пожелавате. На себе си! Практично и романтично е - дава яснота. Много е различно от мислите и споделеното с приятели. Не, не е “като лексикон”, готино е.

Източник: Милена Златкова/личен архив

9.Важни моменти от годината. Можете и да не ги пишете:)

Спомнете си, върнете лентата. Ако ви стане тегаво от точка 8, тази ще ви подсети, че сте се справили - имало е препятствия, сложни ситуации, но също така ведри и емоционално зареждащи моменти. Лични полети, които са се случили на вас! Ако сте се оплескали и сте на границата на отчаянието - ето, има какво да правите през 2026-та. От 1-ви;)

Съвършени късчета време: Как да празнуваме осъзнато?
15 снимки
Милена
Милена
Милена
Милена

10.Книгите.

Свалете си книга, поръчайте си, поне прелистете страниците на тази, която държите до леглото си. Не усещаме как губим навика да четем нещо извън кратките материали онлайн. А не бива. Върнете си умението да се откъсвате от всичко друго - до 5-ти януари има време.

Гледам слънцето през прозорците. Успях да “запаля” руската сауна в двора. Капнах кедрово масло върху горещите камъни вътре. Снимах снега на 25-ти - синът ми е роден в утрото на тази дата. Пратих му клипче за “добро утро”, понеже го няма в България за този рожден ден. Успях да вляза в роклята, която вече 20 години обличам само на Коледа, откакто се е родил. Посрещнах приятели, които бяха до нас през всичките години на израстване. Благодарих им. Обадихме му се. Гледах клипчета, как танцува някъде в Чехия - добър танцьор, очарователен е. Понеже ми е дете, а и защото наистина е. Върху котленския килим в спалнята има кош с дрехи - може би ще ги прибера в гардеробите. Всичко ще бъде наред. Скоро.

Какви са вашите “Малки истории”, които отварят прозорец към голямата картина на живота? Ще се радвам да споделите на milena.zlatkova@novaradiogroup.bg

За автора:

Източник: Личен архив

Милена Златкова, добре познатият глас от ефира на „Тройка на разсъмване“ по радио Витоша, стартира своята авторска рубрика „Малките неща“ на сайта Vesti.bg.

С над 25 години опит зад микрофона, тя остава близо до слушателите с човешките истории, личната позиция и отдадеността към редица социални каузи и инициативи.

Автентичният подход и чувствителност към важните детайли намират своето продължение в онлайн пространството.

„Малките неща“ поставя фокус върху човешките моменти, които често остават на заден план, но оформят начина, по който живеем. Това ще бъде мястото, където читателите ще намерят всичко, което съпътства ежедневието ни, от въпросите и колебанията до малките радости, от онова, което ни вълнува като потребители, до онова което остава с нас като хора.

Лирична и саркастична, но винаги искрена и провокативна, четете рубриката „Малките неща“ на Vesti.bg!

Автор: Милена Златкова
Почивка Празници Саморефлексия Семейство и близки Култура и изкуство Активности на открито Лично време Благодарност Релакс Творчество
Последвайте ни
Годината ще започне със студ и сняг: От -18 до 18 градуса ни очакват през януари

Годината ще започне със студ и сняг: От -18 до 18 градуса ни очакват през януари

Официално: Рускoто страшилище „Орешник“ вече е на бойно дежурство в Беларус

Официално: Рускoто страшилище „Орешник“ вече е на бойно дежурство в Беларус

Еврозона: Докога ще плащаме в левове и евро едновременно

Еврозона: Докога ще плащаме в левове и евро едновременно

Три зодии ще процъфтяват финансово през 2026 г.

Три зодии ще процъфтяват финансово през 2026 г.

Изплащаме жилище за 26 години

Изплащаме жилище за 26 години

pariteni.bg
Колко бързо могат да тичат кучетата

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 4 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 4 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 4 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 4 дни

Виц на деня

Това, че след новогодишното парти ме цепи главата и не помня нищо, почти се понася. По-лошото е, че в офиса колегите съчуствено питат: "Шефът вика…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Джордж и Амал Клуни получиха френско гражданство

Джордж и Амал Клуни получиха френско гражданство

Любопитно Преди 23 минути

Джордж и Амал Клуни официално получиха френско гражданство, след като напуснаха Холивуд от притеснение за възпитанието на 8-годишните си близнаци, избирайки живот във ферма във Франция, далеч от папараци и средата на Лос Анджелис

Лукашенко помилва 20 политически затворници

Лукашенко помилва 20 политически затворници

Свят Преди 38 минути

Въпреки това в страната остават зад решетките над 1000 политически затворници

,

Арестуваха мъж за домашно насилие над съпругата му

България Преди 1 час

Обвиняемият вече е осъждан

Външният министър на Русия Сергей Лавров

Лавров: Украинците в Русия трябва да гласуват на изборите в Украйна

Свят Преди 1 час

Руският външен министър заяви, че ръководството на страната „трябва да получи мандат за сключване на мирни споразумения“

Хърватия изпрати 1200 повиквателни за нововъведената задължителна военна служба

Хърватия изпрати 1200 повиквателни за нововъведената задължителна военна служба

Свят Преди 1 час

Медицинската годност за военна служба ще бъде определяна от специалисти по трудова медицина

<p>Какво да видим и да ядем в най-щастливата страна в света</p>

БезГранично: Финландия - къде да отидем и какво да ядем

БезГранично Преди 1 час

Ръководство за българския турист във Финландия

Експерти за протестите в Сърбия: Демокрацията там не функционира

Експерти за протестите в Сърбия: Демокрацията там не функционира

България Преди 1 час

Според Ники Кръстев и Ели Юрукова страната е изправена пред много вътрешно политически проблеми

Седем тенденции в пътуванията, които ще определят 2026 г.

Седем тенденции в пътуванията, които ще определят 2026 г.

Любопитно Преди 1 час

През 2026 г. пътуванията ще бъдат доминирани от тишина и дигитална детоксикация, AI-планиране, мистериозни почивки, пътешествия с автомобил, хиперперсонални ретрийти, off-grid дестинации и културни преживявания, водени от литература и кино

,

Бившият директор на 138-о училище: Камерите са монтирани през 2017 г., не знаех за тях

България Преди 1 час

Според него е станал обект на атака заради своя снимка с Васил Терзиев и спечелен проект

Желязков: С ръст от над 3% на икономиката България е в топ 5 на държавите в ЕС

Желязков: С ръст от над 3% на икономиката България е в топ 5 на държавите в ЕС

България Преди 2 часа

Той подчерта, че няма друго правителство, преминало през 6 вота на недоверие

„Печат на победители“ в „Темата на NOVA“

„Печат на победители“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

F-35 от САЩ за Саудитска Арабия: какво ще означава това?

F-35 от САЩ за Саудитска Арабия: какво ще означава това?

Свят Преди 2 часа

Въпреки че споразумението все още не е влязло в сила, сделката вече предизвиква безпокойство в Близкия изток

Китай подготвя правила как да се държи човешкият AI

Китай подготвя правила как да се държи човешкият AI

Технологии Преди 2 часа

Изкуственият интелект все повече ще наподобява човек по поведение и някои страни вече подготвят конкретни правила как да се гарантира, че хората няма да бъдат подведени от тези системи

Мистериите, които озадачиха света през 2025 г.

Мистериите, които озадачиха света през 2025 г.

Свят Преди 2 часа

Загадъчни летящи обекти, изчезнало дете и кремирани тела – кои са мистериите, с които ще запомним отиващата си година

,

Задържаха шофьор без книжка, номера и с 3,32 промила алкохол в Добричко

България Преди 3 часа

Водачът е спрян за проверка в тервелското село Зърнево

Съсобственичката на „Мис Вселена“ осъдена на 2 години затвор за измама

Съсобственичката на „Мис Вселена“ осъдена на 2 години затвор за измама

Свят Преди 3 часа

Джакапонг „Ан“ Джакраджутатип – основател на JKN Global Group и съсобственик на международния конкурс за красота – беше осъдена на две години затвор без право на условно освобождаване, след като беше призната за виновна за измама

Всичко от днес

От мрежата

10 най-тихи и спокойни породи кучета

dogsandcats.bg

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg
1

Предстои ледена новогодишна нощ

sinoptik.bg
1

Оцелял от Мальовишката трагедия преди 60 години разказва

sinoptik.bg

Когато го обичаш повече, отколкото той може да понесе

Edna.bg

Ели Голдинг на 39: Гласът, който продължава да озарява света (СНИМКИ)

Edna.bg

Очевидец разкри шокиращи подробности за катастрофата с Антъни Джошуа

Gong.bg

Спряган за ЦСКА се подигра с награда на Погба

Gong.bg

Бившият директор на 138-о училище: Камерите са монтирани през 2017 г., аз не знаех за тях и нямах достъп

Nova.bg

Желязков: България е в топ 5 на държавите в ЕС с ръст от над 3% на икономиката

Nova.bg