Лукашенко помилва 20 политически затворници

Д ългогодишният лидер на Беларус Александър Лукашенко е помилвал 20 политически затворници, съобщиха властите, като част от амнистия в навечерието на Нова година.

Въпреки това в страната остават зад решетките над 1000 политически затворници – повече от 5 години след като Лукашенко потуши масовите протести срещу управлението си, предаде АФП.

През последните месеци администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп възобнови диалога с Беларус, съюзник на Москва, с цел освобождаване на беларуските политически затворници и в рамките на усилията за посредничество за прекратяване на войната в Украйна.

Пресслужбата на президентската администрация в Минск съобщи, че общо 22 души са били помилвани, сред които 20, осъдени за т.нар. „екстремистки престъпления“ – термин, който беларуските власти използват за политически дела. Освободени са 15 жени и 7 мъже, като според съобщението решението е взето „в интерес на техните семейства“.

По-рано този месец беларуските власти освободиха над 100 политически затворници, сред които лидерът на протестите Мария Колесникова и дисидентът Алес Бялиацки, в замяна на отмяната на част от американските санкции. Те бяха помилвани и депортирани през Литва и Украйна.

Правозащитни организации отбелязват, че част от освободените са били в края на присъдите си. Бялиацки, носител на Нобеловата награда за мир за 2022 г., разказа след освобождаването си, че е прекарал месеци в наказателни килии при изключително ниски температури. Той предупреди, че докато беларуските власти освобождават затворници „с едната ръка“, с „другата“ продължават да арестуват нови хора.

Лукашенко, който е на власт от 1994 г., в последно време демонстрира готовност за диалог със Съединените щати. Репресиите в страната обаче са принудили стотици хиляди беларуси да напуснат родината си.