„Моите слънчица“: Енрике Иглесиас и Анна Курникова споделиха снимка на четирите си деца

Енрике Иглесиас и Анна Курникова споделиха първата семейна снимка с четирите си деца, след раждането на най-малкото на 17 декември, като отново показаха своя дискретен, отдаден на семейството живот далеч от светлините на прожекторите

30 декември 2025, 11:33
„Моите слънчица“: Енрике Иглесиас и Анна Курникова споделиха снимка на четирите си деца
Източник: Getty Images

А нна Курникова и Енрике Иглесиас изненадаха своите последователи със специална публикация – първата снимка на четирите им деца. Кадърът е на четвъртото им дете, родено на 17 декември, а Курникова придружи поста с трогателно послание. „Моите слънчица“, написа тя, добавяйки четири сърца.

На снимката се вижда новороденото, което спи спокойно в бебешки шезлонг, заобиколено от трите си по-големи братя и сестри. Двете момичета – Луси и Мери – са облечени в еднакви розови тоалети, докато Никълъс позира с пижама на Спайдърмен. Това е първият път, в който и четирите деца са показани заедно.

В духа на дискретността, която винаги е определяла техния личен живот, Енрике и Анна отново внимателно планираха начина, по който да споделят новината за разрастващото се семейство. Раждането на четвъртото им дете – бременност, която ¡HOLA! ексклузивно разкри в световен мащаб миналия август – идва в особено символичен момент за двойката. Само ден по-рано, на 16 декември, близнаците отпразнуваха своя осми рожден ден.

Пристигането на бебето беше обявено с фотография, направена в болничното креватче, на която новороденото спи до малка плюшена играчка. „Моето слънчице 17.12.2025“, гласеше надписът към публикацията, без добавени допълнителни подробности.

Раждането потвърждава, че Енрике и Анна са изцяло отдадени на семейния си живот. Домът им на "Индиън Крийк" – един от най-ексклузивните острови в района на Маями – остава далеч от прожекторите, които повече от две десетилетия следват кариерите им. Там двамата се радват на спокоен, уединен живот, посветен на отглеждането на децата и насладата от тропическия климат на Маями.

  • Тяхната любовна история

Енрике Иглесиас и Анна Курникова се запознават в началото на 2000-те години, когато бившата тенис звезда се появява в музикалния видеоклип към „Escape“ – един от най-големите хитове на Иглесиас. По онова време Анна вече е една от най-разпознаваемите фигури в професионалния тенис и появата ѝ във видеото поставя началото на връзка, която двамата винаги са пазили далеч от общественото внимание.

С малко публични изяви и минимални коментари за личния си живот, те изграждат стабилно партньорство, което вече обхваща 24 години и четири деца. Двойката никога не е потвърждавала официално дали е сключила брак, въпреки че небрежна забележка на Хулио Хосе Иглесиас-младши донякъде хвърли светлина върху темата. В интервю за Sonsoles Ónega, докато обсъждаше сватбите на братята и сестрите си, той заяви: „Това, което Енрике не направи, беше да има голяма сватба.“ И добави пояснение: „Да, майка ми е оженила всичките си деца поне веднъж.“

Анна също даде косвен знак за възможен брак, като актуализира профилите си в социалните мрежи с името Анна Курникова Иглесиас.

Анна Курникова Енрике Иглесиас Четвърто дете Семейна снимка Новородено Знаменитости Личен живот Инстаграм Любовна история Близнаци
